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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Çeviri:

23 yıllık zaferler ve hezimetler: Cristiano Ronaldo'nun milli takım efsanesini yaratan 10 an

FEATURES
Analysis
Portekiz
Al Nassr FC
C. Ronaldo
J. Jesus
Portekiz
Suudi Arabistan

Dağıtacağı futbolu bitiriyor: Ronaldo, Portekiz kariyerine perde indiriyor

Gelecek maçlar
ALH

ALH

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06 Kas 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Portekiz Milli Takımı forması altında yirmi yılı aşkın süren katkısının ardından Cristiano Ronaldo, uluslararası serüveninin sona erdiğini açıklayarak 2003 yılından bu yana uzanan ve futbol hafızasına kazınacak pek çok ana sahne olan olağanüstü bir kariyere nokta koydu.

7 numaralı formanın sahibinin yolculuğu yalnızca rekorlardan ve belirleyici gollerden ibaret değildi; aksine ülkesinin hayallerini omuzlarında taşıyan, şampiyonluğun sevincini ve büyük turnuvalardan elenmenin acılarını birlikte yaşayan bir kaptanın hikâyesiydi.

Ronaldo, Portekiz'i 2016 Avrupa Milletler Şampiyonluğu'na ve 2019 ile 2025'te iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımayı başardı; ayrıca 146 golle milli takımlar tarihinin gol kralı ve 234 maçla en fazla milli maça çıkan isim rekorunun sahibi oldu.

2004 Avrupa Şampiyonası finalinin gözyaşlarından 12 yıl sonra Fransa'da gelen tarihî zafere, oradan da teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı son krize kadar Ronaldo'nun uluslararası kariyeri, zafere giden yolda hiçbir zaman düz bir çizgi tanımamış bir efsanenin yolculuğunu özetleyen on duraktan geçti.

  • Portugal TrainingGetty Images Sport

    İlk çıkış

    20 Ağustos 2003'te Cristiano Ronaldo, Portekiz A Milli Takımı ile yolculuğuna başladı. Kazakistan karşısında ilk kez sahaya çıktığı ve ülkesinin 1-0 kazandığı hazırlık maçında, Sporting Lizbon ile yeteneğiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra henüz 18 yaşındaydı. Bu maçın ardından Manchester United'a transfer olacak ve futbol tarihini değiştiren profesyonel bir yolculuğa başlayacaktı.

    Ronalds maça ikinci yarıda oyuna sonradan girerek milli takımla hikâyesinin ilk sayfalarını yazmaya başladı. Ardından daha fazla forma şansı yakalayacak ve özellikle ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2004 Avrupa Şampiyonası'nın yaklaşmasıyla Portekiz'in ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden biri olacaktı.

    O ilk maçın, yirmi yıldan fazla sürecek bir yolculuğun başlangıcına dönüşeceğini kimse tahmin etmiyordu. Bu süreçte 234 uluslararası maça çıkan ve 146 gol kaydeden Ronaldo, milli takımlar tarihinde en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu haline geldi. Portekiz ile serüvenini ise Kasım 2026'da sona erdireceğini açıkladı.

  • POR: Euro2004 Final: Portugal v GreeceGetty Images Sport

    2004 Avrupa Şampiyonası finali: Yunanistan'ın gözyaşları

    2004 Avrupa Uluslar Şampiyonası, Ronaldo için ülkesinin forması altında büyük bir başarıya ulaşmanın ilk gerçek fırsatıydı. Portekiz'in ev sahipliği yaptığı turnuvaya katılan Ronaldo, açılış maçında Yunanistan karşısında ilk milli golünü atmayı başardı; ev sahibi takım maçı 2-1 kaybetse de takım yoluna final maçına kadar devam etti.

    Portekiz Milli Takımı, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kaldırma yönünde büyük umutlarla finale ulaştı. Ancak Yunanistan Milli Takımı, karşılıksız bir golle galip gelmeyi başararak büyük bir sürprize imza attı; böylece ev sahibini saha ve seyirci avantajını kullanmaktan mahrum bırakırken turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi.

    Bitiş düdüğünün ardından Ronaldo gözyaşlarına hâkim olamadı ve yenilgiden derin biçimde etkilenmiş halde göründü; bu sahne, Portekiz ile ilk hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştıktan sonra milli kariyerinin en bilinen erken anlarından biri haline geldi. Ancak on dokuz yaşında elinden kaçan kupa, ona yeniden dönmek için 12 yıl boyunca bekledi.

  • FBL-WC2006-MATCH63-GER-PORAFP

    2006 Dünya Kupası yarı finali: Dünya rüyasına yaklaşmak

    Ronaldo, Avrupa futbolunun en dikkat çeken yükselen yeteneklerinden biri haline geldikten sonra Dünya Kupası'na ilk kez 2006 Almanya organizasyonunda katıldı ve Portekiz'in grup aşamasında İran'ı iki yanıtsız golle yendiği karşılaşmada penaltıdan attığı golle Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini kaydetmeyi başardı; böylece dünya turnuvasında izini bırakmaya başladı.

    Portekiz Milli Takımı, son 16 turunda Hollanda'yı, çeyrek finalde ise İngiltere'yi penaltı atışlarıyla geçerek yoluna etkileyici bir şekilde devam etti ve Luis Figo, Deco ve Ronaldo'nun yer aldığı bir kuşağın önderliğinde 40 yıl aradan sonra ilk kez yarı finale yükselerek finale çıkmaya bir adım kala konuma geldi.

    Ancak hayal, Zinedine Zidane'ın penaltıdan kaydettiği tek golle galip gelen Fransa Milli Takımı karşısında son buldu; ardından Portekiz, üçüncülük maçında Almanya'ya yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Finale ulaşılamamış olmasına rağmen bu katılım, ülkesini uzun yıllar boyunca büyük arenalarda taşıyabilecek bir yıldızın doğuşunun ilanı niteliğindeydi.

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  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    EURO 2016: İlk şampiyonluk

    Ronaldo, 2016 yazında Avrupa Şampiyonası'na, takımın kaptanı ve dünyanın en önemli yıldızlarından biri haline geldikten sonra Portekiz Millî Takımı'nı şampiyonluğa taşıma sorumluluğunu üstlenerek döndü. Ancak grup aşamasında zorlu bir başlangıç yaşadı; sonrasında ülkesinin eleme turlarını geçmesine ve ev sahibi Fransa karşısındaki final maçına ulaşmasına yardımcı oldu.

    Final maçı Ronaldo'nun umduğu gibi gitmedi; 25. dakikada sahayı terk etmesine neden olan bir sakatlık yaşadı ve karşılaşmayı tamamlayamamanın verdiği üzüntüyle gözyaşlarına boğuldu. Ancak yedek kulübesine dönerek maç boyunca takım arkadaşlarını desteklemeye ve onları yönlendirmeye devam etti; bu, ülkesinin millî takımına olan büyük bağlılığını yansıtan bir manzaraydı.

    Uzatmalarda Eder, Portekiz'in tarihî galibiyet golünü kaydetti ve Portekiz tarihindeki ilk büyük kupasını kazandı. Ronaldo ise 2004 finalinden beri beklediği hayali gerçekleştirdi; büyük bir sevinç içinde Avrupa Kupası'nı kaldırdı ve o gün, sportif kariyerinin en önemli başarılarından biri haline geldi.

  • FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    İspanya'nın hat-trick'i: 2018 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir gece

    15 Haziran 2018'de Ronaldo, Portekiz forması altında en büyük maçlarından birini ortaya koydu. Rusya'daki Dünya Kupası'nın grup aşamasının ilk turunda İspanya Milli Takımı'yla karşılaştığı, Avrupa kıtasının en önde gelen iki milli takımını bir araya getiren ve Portekiz'in kaptanının Matadorlar karşısında neler sunacağına dair büyük bir beklentiyle beklenen bir maçta.

    Ronaldo, skoru bir penaltıyla açtı. Ardından kaleci David de Gea'nın çıkarmakta hata yaptığı bir şutla ikinci golü ekledi. Son dakikalarda ise muhteşem bir serbest vuruşla üçüncü beraberlik golünü atarak geri döndü; böylece ülkesinin milli takımını yenilgiden kurtardı ve taraftarlara Dünya Kupası tarihinin en heyecan verici anlarından birini yaşattı.

    Bu maç, Ronaldo'nun en büyük müsabakalarda fark yaratma yeteneğinin yeni bir ilanı oldu. Dünya Kupası'nın dört farklı edisyonunda gol atan ilk Portekizli oyuncu haline gelmesinin ardından, Portekiz'in daha sonra son 16 turunda Uruguay karşısında elenmesine rağmen turnuvanın en önde gelen yıldızlarından biri olarak konumunu da pekiştirdi.

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    UEFA Uluslar Ligi 2019: İkinci unvan

    Avrupa Uluslar Kupası'nı kazandıktan sonra Ronaldo, ülkesinin milli takımını başarılara taşımaya devam etti. Bu kez sahne, final aşamasına Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 2019'daki ilk UEFA Uluslar Ligi edisyonuydu. Portekiz, kütüphanesine yeni bir kupa eklemek ve kıtanın büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak için büyük bir arzu içindeydi.

    Portekiz'in kaptanı, yarı finalde İsviçre karşısında belirleyici bir rol üstlendi. 3-1 kazanılan maçta tam üç gol kaydederek ülkesinin milli takımını finale taşıdı ve büyük anlarda ortaya çıkma yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Takım, güçlü bir rakip karşısında zorlu bir mücadeleyi sonuca bağlamak için onun tecrübesine ihtiyaç duymuştu.

    Finalde Portekiz, Porto şehrindeki Dragão Stadı'nda Hollanda milli takımıyla karşılaştı. Gonçalo Guedes tek golü kaydederek galibiyeti getirdi ve ülkesine turnuvanın ilk edisyonunun kupasını kazandırdı. Böylece Ronaldo, 2016 Avrupa Uluslar Kupası'nın ardından milli takımla ikinci büyük kupasını eklemiş oldu.

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    Gol kralları tahtı

    Ronaldo'nun milli takım başarıları yalnızca turnuva ve kupalarla sınırlı kalmadı, aynı zamanda onu milli takımlar tarihinin en etkili oyuncularından biri haline getiren bireysel rakamlara da uzandı. Daha önce 109 golle uluslararası gol rekorunu elinde bulunduran İranlı Ali Daei'yi geride bırakmayı başardı.

    Tarihi an, Eylül 2021'de geldi. Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri'nde İrlanda karşısında iki gol kaydederek 111 uluslararası gole ulaştı ve önceki rekoru geçti. Maç sırasında bir penaltıyı kaçırmasının ardından son dakikalarda iki gol atarak Portekiz'i galibiyete taşıdı.

    Portekizli yıldız gol sayısını artırmaya devam etti ve 234 uluslararası maçta 146 gole ulaşarak milli takımların tarihi gol kralları listesinin zirvesindeki yerini korudu. Ayrıca tüm rakiplerini geride bırakarak uluslararası düzeyde en çok maça çıkan oyuncu da oldu; kırılması uzun yıllar alabilecek iki başarıya imza attı.

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    2022 Dünya Kupası: Fas karşısında veda gözyaşları

    Ronaldo, kariyeri boyunca kazanamadığı dünya şampiyonluğu için belki de son fırsatı olabileceğinin farkında olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na çıktı. Kulüp ve milli takım düzeyinde elde edilebilecek başarıların büyük bölümüne ulaşmış olan Portekizli yıldız, turnuva boyunca zorlu koşullarla karşılaştı; özellikle eleme turlarında ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından.

    Son 16 turunda İsviçre'yi geçen Portekiz, çeyrek finalde Fas ile karşılaştı ve Youssef En-Nesyri ilk yarıda tek golü atarak takımına galibiyeti getirdi. Ronaldo ise kendini yedek kulübesinde buldu; ikinci yarıda oyuna girip ülkesinin hayalini kurtarmaya çalışsa da, son dakikalardaki çabalarına rağmen skoru değiştirmeyi başaramadı.

    Bitiş düdüğünün ardından Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanma hayalinin artık ulaşılmaz hale geldiğini anlayarak gözyaşları içinde sahadan ayrıldı ve soyunma odalarına çıkan tünele doğru yöneldi. Bu, kariyerinin en duygusal anlarından biri oldu; özellikle de o turnuvada en önemli maçlarda ilk 11 dışında kalmasının ardından, Katar'daki Dünya Kupası serüveni hiç istemediği bir şekilde sona ermiş oldu.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    Uluslar Ligi 2025: Kupalara dönüş

    2019'daki ilk şampiyonluğunun üzerinden yıllar geçtikten sonra Ronaldo, 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'i yeni bir kupaya taşımak için geri döndü. Milli takım, İspanya karşısında final maçına yükselmeyi başardı ve kıtanın en önde gelen iki milli takımını bir araya getiren bu karşılaşma, ülke tarihinde ikinci kez şampiyonluğu kazanma yönündeki büyük bir arzuyla oynandı.

    Final maçında Portekiz, İspanya karşısında iki kez geriye düştü; ancak Ronaldo randevuya zamanında geldi ve 61. dakikada ikinci beraberlik golünü kaydetti. Ceza sahası içindeki bir topu değerlendirerek ağları havalandıran Ronaldo, ülkesinin milli takımını yeniden maçın havasına soktu. Ardından skor, uzatmaların sonuna kadar 2-2 beraberlikle devam etti.

    İki takım penaltı atışlarına başvurdu ve seri 5-3'lük sonuçla Portekiz'in yüzünü güldürdü. Böylece Portekiz, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu iki kez kazanan ilk ülke oldu. Ronaldo ise final maçında önemli bir golle katkı sağlayarak uluslararası siciline yeni bir kupa daha ekledi ve ilerleyen yaşına rağmen şampiyonluk kürsüleriyle olan ilişkisinin bitmediğini kanıtladı.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    Jesus ile kriz: Uluslararası yolculuğun sonu

    Ronaldo'nun milli takım kariyerindeki son durak yeni bir futbol başarısıyla değil, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşanan bir krizle ilgiliydi. Milli takımın kaptanının, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Norveç karşılaşmasında yedek kulübesinde oturması ve Portekiz'in 2-1 kazandığı maçta forma giymemesinin ardından iki taraf anlaşmazlığa düştü.

    Ronaldo'nun, rolü ve forma şansıyla ilgili anlaşmalara uyulmadığı hissiyle milli takım kampından ayrılmasının ardından kriz tırmandı. Özellikle ilk on birden çıkarılmasının nedenleri hakkında karşılıklı açıklamaların yapılmasıyla kendisi ile Portekizli teknik direktör arasındaki anlaşmazlık daha da genişledi ve milli takım kaptanının geleceği Portekiz'de geniş bir tartışma konusu haline geldi.

    5 Kasım 2026'da Ronaldo, kasım ayı milli takım ara dönemi başlamadan önce milli takımı bırakma kararını açıkladı ve ülkesinin formasıyla 23 yıl süren bir yolculuğu sona erdirdi. Bu süre zarfında 234 maça çıktı, 146 gol attı ve üç büyük şampiyonluk kazandı. Böylece yalnızca sayılar ve kupalarla değil, Portekiz hayalinin her ayrıntısını yaşayan bir oyuncu portresiyle de olağanüstü bir miras bıraktı; yenilginin gözyaşlarından kupaları kaldırmanın sevincine kadar.

Gelecek maçlar
ALH

ALH

Premier Lig

06 Kas 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN