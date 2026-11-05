Portekiz Milli Takımı forması altında yirmi yılı aşkın süren katkısının ardından Cristiano Ronaldo, uluslararası serüveninin sona erdiğini açıklayarak 2003 yılından bu yana uzanan ve futbol hafızasına kazınacak pek çok ana sahne olan olağanüstü bir kariyere nokta koydu.

7 numaralı formanın sahibinin yolculuğu yalnızca rekorlardan ve belirleyici gollerden ibaret değildi; aksine ülkesinin hayallerini omuzlarında taşıyan, şampiyonluğun sevincini ve büyük turnuvalardan elenmenin acılarını birlikte yaşayan bir kaptanın hikâyesiydi.

Ronaldo, Portekiz'i 2016 Avrupa Milletler Şampiyonluğu'na ve 2019 ile 2025'te iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımayı başardı; ayrıca 146 golle milli takımlar tarihinin gol kralı ve 234 maçla en fazla milli maça çıkan isim rekorunun sahibi oldu.

2004 Avrupa Şampiyonası finalinin gözyaşlarından 12 yıl sonra Fransa'da gelen tarihî zafere, oradan da teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı son krize kadar Ronaldo'nun uluslararası kariyeri, zafere giden yolda hiçbir zaman düz bir çizgi tanımamış bir efsanenin yolculuğunu özetleyen on duraktan geçti.