Real Madrid'ın ünlü altyapısı La Fabrica, toplam satışlardan 210 milyon euro gibi dudak uçuklatan bir gelir elde ederek rekor kıran bir yaz transfer dönemini tamamladı. Manuel Angel'in 4 milyon euro karşılığında Fulham'a ve Chema Andres'in Madrid'e 11,5 milyon euro kazandıran transferle Brighton'a gitmesi, son gün bu olağanüstü gelir yaratma dönemini taçlandırdı.

Akademinin gelirleri, Diomande, Cucurella, Espi ve Dumfries gibi önemli isimlerin gelişine destek vererek kulübün 240 milyon euroluk yaz yenilenmesini neredeyse finanse etti.

Valdebebas'taki mevcut umut vadeden isimler Palacios ve Jacobo Ortega'dan, Nico Paz ve Mario Martin gibi eski mezunlar için elde tutulan sonraki satış payı haklarına kadar akademi, kulübün tüm transfer dönemindeki mali yapısını sürükledi.