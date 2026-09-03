AFP
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'210 milyon euroluk altın madeni!' - La Fabrica, Real Madrid'in yaz harcamalarını tek başına nasıl finanse etti?
La Fabrica eşi benzeri görülmemiş bir kazanç sağlıyor
Real Madrid'ın ünlü altyapısı La Fabrica, toplam satışlardan 210 milyon euro gibi dudak uçuklatan bir gelir elde ederek rekor kıran bir yaz transfer dönemini tamamladı. Manuel Angel'in 4 milyon euro karşılığında Fulham'a ve Chema Andres'in Madrid'e 11,5 milyon euro kazandıran transferle Brighton'a gitmesi, son gün bu olağanüstü gelir yaratma dönemini taçlandırdı.
Akademinin gelirleri, Diomande, Cucurella, Espi ve Dumfries gibi önemli isimlerin gelişine destek vererek kulübün 240 milyon euroluk yaz yenilenmesini neredeyse finanse etti.
Valdebebas'taki mevcut umut vadeden isimler Palacios ve Jacobo Ortega'dan, Nico Paz ve Mario Martin gibi eski mezunlar için elde tutulan sonraki satış payı haklarına kadar akademi, kulübün tüm transfer dönemindeki mali yapısını sürükledi.
- PsnewZ
Devlet destekli rakiplere karşı kendi kendini sürdüren bir model
Marca'ya göre, La Fabrica'nın ortaya koyduğu ekonomik güç, Florentino Perez'in 2020'de başlattığı uzun vadeli vizyonu doğruluyor. Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi devlet destekli kulüplerin rekabetiyle karşı karşıya kalan Real Madrid, Valdebebas'ı mali ve sportif getiriyi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış seçkin bir yetenek üretim merkezine dönüştürmeye öncelik verdi.
Perez, futbol direktörü Manu Fernandez yönetiminde altyapı sistemini yeniden yapılandırarak tüm yaş kategorilerinde scout ağını, metodolojiyi ve idari yapıyı modernize etti.
Kulüp, Haziran 2020'de, "Manuel Fernandez, Altyapı Akademisi'nin yönetim sorumluluğunu üstlenecek" açıklamasını yaparak La Fabrica'nın kendi kendine yeten bir transfer gücüne dönüşmesinin temelini attı.
Sahadaki üstünlük piyasa değerini artırıyor
La Fabrica çıkışlı oyuncuların hızla yükselen mali değerlemeleri, yıllardır gençlik turnuvalarında sergilenen üstün performanslardan doğrudan kaynaklanıyor. Real Madrid, 2020-21 sezonunda ilk UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğunu kazandı; bunun ardından üç gençlik kategorisinde yerel liglerde üçleme ve Castilla için bir yükselme play-off serisi geldi.
Bu istikrarlı başarı, Valdebebas'ı üst düzey genç yetenek arayan Avrupalı scoutlar için başlıca adres hâline getirdi.
Akademi, rekabetçi kupaları üst düzey oyuncu gelişimiyle birleştirerek kıta genelinde yüksek bonservis bedelleri getiren bir piyasa itibarı oluşturdu.
- Getty Images Sport
Durdurulamayan Valdebebas makinesi
Akademi yönetimi ile Castilla Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa arasındaki yapısal sinerji, üretim hattının hız kesmeden devam etmesini sağladı. Fortea, Joan Martinez ve Gonzalo Garcia gibi üst düzey yetenekler, elit seviyedeki A takım değerlendirmesine doğru hızlı yükselişlerini sürdürdü.
Bu arada, agresif transfer hamleleri de oyuncu havuzunu yenilemeyi sürdürüyor. Bunun en dikkat çekici örneği ise Juvenil A'dan kısa sürede Castilla'nın kilit isimlerinden birine dönüşen Alexis Ciria'nın gelişi oldu.
Tek bir transfer döneminde 210 milyon avro üretme kapasitesini kanıtlayan La Fabrica, dünyanın en kazançlı futbol akademisi olarak sağlam şekilde yerini aldı.
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