Milano için sorun şu ki rekabet eksik değil. Roma, ekim ayındaki randevuya tam iki güçlü adaylıkla çıkacak : yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyan Olimpiyat Stadyumu ve prosedür süreci yeni San Siro’ya kıyasla yaklaşık bir yıl daha ileride olan Pietralata’daki yeni tesis. Başkentin arkasında ise aday şehirlerin listesi uzun ve güçlü kalmayı sürdürüyor. Juventus Stadyumu’nun dosyada yer alması kesin, Napoli ve Floransa da kendi tesislerinde önemli yenileme çalışmalarını ilerletmeye hazır. Üstelik hepsi bu kadar da değil. Palermo, Bologna, Bari, Cenova, Lecce, Salerno, Torino ve Verona da somut projeler ve hedeflere sahip; bu şehirlerin dosyaları da küçümsenemez. Euro 2032’ye giden yarış böylece şimdiden başlamış durumda. Ve Milano, paradoksal biçimde, en önemli maçını saha dışında oynamak zorunda kalma riskiyle karşı karşıya: yeni San Siro’nun takvime ve bürokratik aşamalara uyması gerekecek, çünkü şehrin futboldaki prestiji tek başına ona Avrupa Şampiyonası’nın İtalya’daki beş ev sahibi şehri arasında yer garantisi vermeye yetmeyecek.