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San SiroGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

2032 Avrupa Şampiyonası'nda Milano'nun dışarıda kalma riski var: yeni San Siro, İtalya Futbol Federasyonu'nu endişelendiriyor

İtalya
AC Milan
Inter
European Championship

FIGC, 1 Ekim'de UEFA'ya aday beş şehri bildirmek zorunda ve Milan'ın yeni stadyum projesi gecikmiş durumda

Milano, İtalya ile Türkiye’nin ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032’nin ev sahibi şehirleri arasında yer alamama riskiyle karşı karşıya. Bugün neredeyse ütopik görünen ve hiçbir futbolseverin ihtimal vermek istemeyeceği bir senaryo olsa da, göz ardı edilemez.


La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, Milano dosyası, FIGC çevrelerinde fazlasıyla endişe yaratıyor ve en azından şu an için Lombardiya’nın başkentine, turnuvaya ev sahipliği yapacak İtalyan şehirlerine ayrılan beş kontenjandan birini garanti etmiyor.


  • Zamana karşı yarış

    Eski San Siro artık yarışın dışında kaldı. Bu nedenle Milano için her şey yeni San Siro etrafında dönüyor. Proje tartışma konusu değil, ancak meselenin asıl düğümünü takvim oluşturuyor. Çalışmaların Haziran 2031'de tamamlanması öngörülüyor; bu tarih UEFA tarafından belirtildi. Hata payı olmadan uyulması gereken bir son tarih bu: en küçük bir gecikme ya da program değişikliği bile Milano'nun adaylığı açısından olumlu ya da olumsuz yönde belirleyici olabilir. Zaten süreç hâlâ uzun ve engellerden hiç de yoksun değil. 2028'de başlaması öngörülen inşaat çalışmalarından önce proje sunumu, Uygulama Planı, itiraz süreci ve çevresel etki değerlendirmesiyle, Uygulama Planı'nın nihai onayına kadar uzanan aşamaların aşılması gerekecek. Dolayısıyla Milano ve yeni San Siro'nun hızlanması gerekecek. Takvim fazla zaman tanımıyor: gelecek 1 Ekim'de İtalya Futbol Federasyonu, UEFA'ya aday beş İtalyan şehri bildirmek zorunda olacak; ayrıca bazı yedek ev sahibi şehirleri belirtme imkânı da bulunuyor.


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  • Kıyasıya rekabet

    Milano için sorun şu ki rekabet eksik değil. Roma, ekim ayındaki randevuya tam iki güçlü adaylıkla çıkacak : yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyan Olimpiyat Stadyumu ve prosedür süreci yeni San Siro’ya kıyasla yaklaşık bir yıl daha ileride olan Pietralata’daki yeni tesis. Başkentin arkasında ise aday şehirlerin listesi uzun ve güçlü kalmayı sürdürüyor. Juventus Stadyumu’nun dosyada yer alması kesin, Napoli ve Floransa da kendi tesislerinde önemli yenileme çalışmalarını ilerletmeye hazır. Üstelik hepsi bu kadar da değil. Palermo, Bologna, Bari, Cenova, Lecce, Salerno, Torino ve Verona da somut projeler ve hedeflere sahip; bu şehirlerin dosyaları da küçümsenemez. Euro 2032’ye giden yarış böylece şimdiden başlamış durumda. Ve Milano, paradoksal biçimde, en önemli maçını saha dışında oynamak zorunda kalma riskiyle karşı karşıya: yeni San Siro’nun takvime ve bürokratik aşamalara uyması gerekecek, çünkü şehrin futboldaki prestiji tek başına ona Avrupa Şampiyonası’nın İtalya’daki beş ev sahibi şehri arasında yer garantisi vermeye yetmeyecek.


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