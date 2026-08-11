Milano, İtalya ile Türkiye’nin ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032’nin ev sahibi şehirleri arasında yer alamama riskiyle karşı karşıya. Bugün neredeyse ütopik görünen ve hiçbir futbolseverin ihtimal vermek istemeyeceği bir senaryo olsa da, göz ardı edilemez.





La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, Milano dosyası, FIGC çevrelerinde fazlasıyla endişe yaratıyor ve en azından şu an için Lombardiya’nın başkentine, turnuvaya ev sahipliği yapacak İtalyan şehirlerine ayrılan beş kontenjandan birini garanti etmiyor.



