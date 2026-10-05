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2031 ve sonrası! Arda Guler, Türk yıldızın rolü büyümeye devam ederken Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı
Bernabeu'da geleceği güvence altına almak
Santiago Bernabeu’daki yönetim kademesi, genç yetenek çekirdeğinin dokunulmaz kalmasını sağlamak için perde arkasında titizlikle çalışmayı sürdürüyor. Guler, en iyi yıllarını kulübe adayan son yıldız oldu; önceki sözleşmesine iki yıl ekleyen bir uzatma anlaşmasına vardı. Söz konusu sözleşmenin süresi başlangıçta 2029’da sona erecekti.
Bu yeni anlaşma, Türk milli oyuncunun Madrid’e gelişinden bu yana ilk kez sözleşmesini yenilediği anlamına geliyor ve onun gelecek vadeden bir yetenekten son Avrupa şampiyonunun orta saha merkezindeki hayati bir parçaya dönüşen hızlı yükselişini yansıtıyor.
Bu anlaşma, Guler kulüpteki dördüncü sezonuna girerken her iki tarafın da önemli bir güven göstergesi niteliğini taşıyor. Bu yenileme için görüşmeler birkaç haftadır ilerliyordu ve ilk olarak eylülde As tarafından bildirilmişti.
- Getty Images
Jose Mourinho yönetiminde artan etki
Jose Mourinho'nun yönetiminde Guler'in kadro içindeki konumu önemli ölçüde değişti. İlk sezonlarında süre almak için yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalan oyuncu, içinde bulunduğumuz sezonda ilk 11'in düzenli isimlerinden biri haline geldi.
Bu sezon şu ana kadar beş kez ilk 11'de başlayan Guler, geçen sezon tüm kulvarlarda 40 kez ilk 11'de yer alarak ortaya koyduğu verimli performansın üzerine koydu. İstatistiksel üretkenliği de aynı derecede etkileyiciydi; geçen sezonu altı gol ve takımın en yüksek sayısı olan 14 asistle tamamlayarak yaratıcı merkez olarak değerini kanıtladı.
Kulüp düzeyinde artan önemine rağmen, genç oyuncunun daha da fazla sorumluluk istediğine dair iddialar da ortaya atıldı. Son haberlerde, Guler'in Toni Kroos'un emekliliğinin ardından daha merkezi bir rol istemesiyle ilgili Mourinho'ya mesaj gönderdiği belirtildi. Ancak Portekizli teknik direktör, oyuncunun gelişimine duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi. "İmza attığından bu yana günlük gelişimini yönlendirenler onun gidişatını takip etme konusunda daha iyi bir konumda olsa da, doğal parlaklığı inkâr edilemez."
Uzun vadeli bir sportif projenin parçası
Guler'in sözleşme yenilemesi münferit bir gelişme değil, daha ziyade kulübün en değerli varlıklarını güvence altına almaya yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası. 2031'e kadar imza atarak, kulübe uzun vadeli taahhütte bulunan yıldızlardan oluşan giderek büyüyen bir listeye katıldı.
Bu grupta, gelecek yedi yıl için sözleşmesi bulunan Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, Carreras ve Espe de yer alıyor. Daha da çarpıcı olan ise, Vinicius Junior ve Marc Cucurella'ya verilen ve 2032'ye kadar uzanan sözleşmeler olurken, kısa süre önce takıma katılan Ousmane Diomande'nin kontratı 2033 yazına kadar devam ediyor.
- Getty Images Sport
Real Madrid için sonraki adımlar
Guler'in durumu artık çözüme kavuşurken, kulübün odağı mevcut sözleşmelerinin sonuna yaklaşan kadronun diğer kilit isimlerine kayıyor. Diario AS'a göre, Türk orta sahanın sözleşme uzatması kulüp için yoğun bir idari dönemin yalnızca bir parçası. İmza atması beklenen bir sonraki oyuncu ise tecrübeli kaleci Thibaut Courtois.
Haberlere göre Belçikalı file bekçisi, en az bir sezon daha takımda kalmak için sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Bu da Madrid'in, daha genç saha oyuncuları gelişimini sürdürürken kalede dünya çapındaki varlığını korumasını sağlayacak.
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