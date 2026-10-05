Santiago Bernabeu’daki yönetim kademesi, genç yetenek çekirdeğinin dokunulmaz kalmasını sağlamak için perde arkasında titizlikle çalışmayı sürdürüyor. Guler, en iyi yıllarını kulübe adayan son yıldız oldu; önceki sözleşmesine iki yıl ekleyen bir uzatma anlaşmasına vardı. Söz konusu sözleşmenin süresi başlangıçta 2029’da sona erecekti.

Bu yeni anlaşma, Türk milli oyuncunun Madrid’e gelişinden bu yana ilk kez sözleşmesini yenilediği anlamına geliyor ve onun gelecek vadeden bir yetenekten son Avrupa şampiyonunun orta saha merkezindeki hayati bir parçaya dönüşen hızlı yükselişini yansıtıyor.

Bu anlaşma, Guler kulüpteki dördüncü sezonuna girerken her iki tarafın da önemli bir güven göstergesi niteliğini taşıyor. Bu yenileme için görüşmeler birkaç haftadır ilerliyordu ve ilk olarak eylülde As tarafından bildirilmişti.



