ABD daha önce Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı, ancak bunu son olarak 2003'te gerçekleştirdi. Ondan önceki ev sahipliği ise 1999 Kadınlar Dünya Kupası'ndaydı. ABD'nin aksine Meksika, Kosta Rika ve Jamaika kadınlar turnuvasına ilk kez ev sahipliği yapacak.

U.S. Soccer CEO'su ve Genel Sekreteri JT Batson, “2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın yarattığı ivmeyi, futbola erişimi ve katılımı artırmaktan yeni nesil oyuncuları yetiştiren gelişim yollarını güçlendirmeye kadar, futbolun geleceğine yönelik hedeflerimizi hızlandırmak için kullanma fırsatımız var” dedi.