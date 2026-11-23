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2031 Kadınlar Dünya Kupası, Meksika, Kosta Rika ve Jamaika ile birlikte ABD'ye dönüyor
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Ne oldu?
Kadınlar Dünya Kupası, 2003'ten bu yana ilk kez ABD'ye dönüyor. Bu, turnuvanın bugüne kadarki en büyük organizasyonu olacak.
FIFA, pazartesi günü 2031 turnuvasının ev sahipliğini ABD, Meksika, Kosta Rika ve Jamaika'ya verdi. Böylece dört ülke ilk kez ev sahipliğini paylaşacak. Turnuvaya katılan takım sayısı 48'e çıkacak ve 104 maç oynanacak.
FIFA ayrıca 2035 Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak Birleşik Krallık'ı açıkladı.
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“Tarihin en büyük ve en etkili Kadınlar Dünya Kupası”
Cindy Parlow Cone, 2003'te ABD kadın millî takımının İsveç'e karşı RFK Stadyumu'nda oynadığı Dünya Kupası açılış maçında gol atmıştı. 23 yıl sonra U.S. Soccer Başkanı olarak Zürih'teydi ve turnuvanın geri dönüşünün yeni nesil oyuncular için neler ifade edebileceğini düşünüyordu.
Cone, “2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için dünyayı ABD, Meksika, Kosta Rika ve Jamaika'da ağırlayacak olmaktan büyük onur ve heyecan duyuyoruz” dedi.
“Bu, dört ülkemiz için tarihi bir an, ancak önümüzdeki fırsat herhangi birimizden çok daha büyük. FIFA ile birlikte tarihin en büyük ve en etkili Kadınlar Dünya Kupası'nı düzenlemek ve bu başarının kadın futbolunun dünya çapındaki gelişimini hızlandırmasını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, yalnızca milyonlarca oyuncuya ilham veren değil, aynı zamanda onlara oynama, gelişme ve hayallerinin peşinden gitme fırsatları sunan bir turnuva yaratmak.”
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ABD ve diğer federasyonlar için ne anlama geliyor?
ABD daha önce Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı, ancak bunu son olarak 2003'te gerçekleştirdi. Ondan önceki ev sahipliği ise 1999 Kadınlar Dünya Kupası'ndaydı. ABD'nin aksine Meksika, Kosta Rika ve Jamaika kadınlar turnuvasına ilk kez ev sahipliği yapacak.
U.S. Soccer CEO'su ve Genel Sekreteri JT Batson, “2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın yarattığı ivmeyi, futbola erişimi ve katılımı artırmaktan yeni nesil oyuncuları yetiştiren gelişim yollarını güçlendirmeye kadar, futbolun geleceğine yönelik hedeflerimizi hızlandırmak için kullanma fırsatımız var” dedi.
- Getty Images
Sırada ne var?
2031 Kadınlar Dünya Kupası, Kuzey Amerika'daki erkekler turnuvasından beş yıl, Los Angeles Olimpiyatları'ndan ise üç yıl sonra düzenlenecek. U.S. Soccer, her iki etkinliğin üzerine koyarak kadın futboluna daha fazla taraftar çekme fırsatı görüyor.
Ev sahibi dört ülkenin belirlenmesiyle sıradaki soru, maçların hangi şehirlerde oynanacağı. Ortak adaylık dosyasında 30'dan fazla şehir aday olarak sunuldu. U.S. Soccer, planlama ilerledikçe ev sahibi şehirlerin ve stadyumların açıklanacağını belirtiyor.
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