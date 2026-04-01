2030 Dünya Kupası öncesinde bir skandal: Mısır maçı fiyaskosunun ardından İspanya'yı utanç sarmış durumda ve dünya çapında kınama yağmuru

İspanya milli takımının kendi sahasında Mısır milli takımıyla aldığı şaşırtıcı beraberlik, İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı. Basın yorumları, Mısır milli marşının çalınması sırasında İspanyol seyircilerin Müslümanlara yönelik ırkçı saldırıları nedeniyle bazılarının "utanç" olarak nitelendirdiği olaya odaklandı.
Teknik açıdan ise, La Roja'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği nihai kadronun açıklanmasından önceki son hazırlık maçı olmasına rağmen, Mısırlılara karşı yapılan çok sayıda oyuncu değişikliği nedeniyle teknik direktör Luis de la Fuente suçlandı.
Suudi Arabistan milli takımıyla birlikte Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın da bulunduğu 8. gruba düşmesi nedeniyle, De la Fuente, oyuncularını yakın bir rakibe karşı denemek istedi ve Mısır milli takımını seçti. Mısır ise bu maçı, dünya birincisi olan rakibi karşısında oyuncularının özgüvenini güçlendirmek için güçlü bir fırsat olarak gördü. İronik bir şekilde, dün oynanan maçın sonucu (0-0) nedeniyle FIFA sıralamasında iki basamak geriledi.