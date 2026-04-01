2030 Dünya Kupası öncesinde bir skandal: Mısır maçı fiyaskosunun ardından İspanya'yı utanç sarmış durumda ve dünya çapında kınama yağmuru

Bazı Katalan gazeteleri, taraftarların aşırılıklarını daha sert bir şekilde eleştirdi; örneğin Ara ve El Periódico gazeteleri. İlki, başlığında "Zıplamayan Müslüman'dır" yazarak Liamal'ın bir fotoğrafını yayınlarken, diğeri ise "Dünya çapında bir skandal" başlığını atarak maçın "ırkçı tezahüratlarla lekelendiğini" vurguladı.

Mundo Deportivo gazetesi ise kaleci Juan García'nın La Roja'daki ilk maçına dikkat çekerek şöyle yazdı: "Sonunda Juan", derken kapak sayfasının kenarına küçük harflerle şunu yazdı: "Barcelona kalecisi, Cornella stadyumunda İspanya milli takımıyla ilk kez forma giydi. İspanya maçı domine etti ancak ırkçı tezahüratların gölgesinde geçen maçta gol atamadı."

El Confidencial gazetesi ise 0-0'lık sonucu öne çıkararak, maçın büyük bölümünde İspanya'nın üstünlüğüne rağmen Mısır milli takımının savunmasını aşmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

Ayrıca, "bazı taraftarların Mısır milli marşı çalarken sportmenlik dışı tezahüratlarda bulunduğu" da belirtildi.