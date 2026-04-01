Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

2030 Dünya Kupası öncesinde bir skandal: Mısır maçı fiyaskosunun ardından İspanya'yı utanç sarmış durumda ve dünya çapında kınama yağmuru

İspanya milli takımının kendi sahasında Mısır milli takımıyla aldığı şaşırtıcı beraberlik, İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı. Basın yorumları, Mısır milli marşının çalınması sırasında İspanyol seyircilerin Müslümanlara yönelik ırkçı saldırıları nedeniyle bazılarının "utanç" olarak nitelendirdiği olaya odaklandı.

Teknik açıdan ise, La Roja'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği nihai kadronun açıklanmasından önceki son hazırlık maçı olmasına rağmen, Mısırlılara karşı yapılan çok sayıda oyuncu değişikliği nedeniyle teknik direktör Luis de la Fuente suçlandı.

Suudi Arabistan milli takımıyla birlikte Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın da bulunduğu 8. gruba düşmesi nedeniyle, De la Fuente, oyuncularını yakın bir rakibe karşı denemek istedi ve Mısır milli takımını seçti. Mısır ise bu maçı, dünya birincisi olan rakibi karşısında oyuncularının özgüvenini güçlendirmek için güçlü bir fırsat olarak gördü. İronik bir şekilde, dün oynanan maçın sonucu (0-0) nedeniyle FIFA sıralamasında iki basamak geriledi.

  • Irkçı sloganlar: "İslamofobi"

    "AS" gazetesi, Mısır milli marşının çalınması sırasında yaşanan ırkçı olaya dikkat çekti; ilk yarıda defalarca tekrarlanan "Zıplamayan Müslüman'dır" gibi utanç verici tezahüratların yanı sıra yuhalama sesleri yükseldi.

    "AS" gazetesi, birinci sayfasının üst kısmında "Uluslararası utanç" yazarken, bugün Çarşamba günü yayınlanan kapağının üst kısmında ise "Cornella stadyumunda utanç verici ırkçı tezahüratlar" yazısını yerleştirdi ve "İspanya'nın olası bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini" vurguladı.

    Ayrıca, FIFA'nın ırkçılıkla mücadele protokolünün devreye sokulduğu devre arası sırasında taraftarların ırkçılığını durdurmaya çalışırken stadyumun ana ekranında görüntülenen bir fotoğrafı arka plana yerleştirdi. Ekranda şunlar yazıyordu: "Spor alanında şiddeti önlemeye yönelik mevzuat, yabancılara karşı şiddet, nefret veya ırkçılık eylemlerine aktif katılımı yasaklamakta ve cezalandırmaktadır".

    "AS" ayrıca, uluslararası basının (Mısır medyası dahil) bu olayı 2030 Dünya Kupası öncesinde İspanya'nın imajına zarar veren bir "skandal" olarak kınadığını belirtti.

  • Mısır'a yönelik ayrımcılık

    Katalan spor gazetesi Sport'un manşeti, Barcelona kalecisi Juan García'nın İspanya milli takımındaki ilk uluslararası maçına odaklandı.

    Ayrıca, taraftarların bir kısmının yaptığı ırkçı tezahüratların maçın "en kötü haberi" olduğunu vurguladı ve bunları ilk yarıda yaşanan "utanç verici" olaylar olarak nitelendirdi; bu olaylar, İspanya'nın teknik üstünlüğüne rağmen maçın atmosferini bozdu.

    Marca gazetesi ise "Cornella'da utanç verici tezahürat" başlığını attı ve "Gol eksikliği ve ıslık seslerinin artması" ifadesini ekleyerek, bu tezahüratları Mısır milli takımına karşı ayrımcı olarak nitelendirdi.

  • Mundo Deportivo olayı görmezden geliyor... Sönük bir geçiş

    Bazı Katalan gazeteleri, taraftarların aşırılıklarını daha sert bir şekilde eleştirdi; örneğin Ara ve El Periódico gazeteleri. İlki, başlığında "Zıplamayan Müslüman'dır" yazarak Liamal'ın bir fotoğrafını yayınlarken, diğeri ise "Dünya çapında bir skandal" başlığını atarak maçın "ırkçı tezahüratlarla lekelendiğini" vurguladı.

    Mundo Deportivo gazetesi ise kaleci Juan García'nın La Roja'daki ilk maçına dikkat çekerek şöyle yazdı: "Sonunda Juan", derken kapak sayfasının kenarına küçük harflerle şunu yazdı: "Barcelona kalecisi, Cornella stadyumunda İspanya milli takımıyla ilk kez forma giydi. İspanya maçı domine etti ancak ırkçı tezahüratların gölgesinde geçen maçta gol atamadı."

    El Confidencial gazetesi ise 0-0'lık sonucu öne çıkararak, maçın büyük bölümünde İspanya'nın üstünlüğüne rağmen Mısır milli takımının savunmasını aşmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

    Ayrıca, "bazı taraftarların Mısır milli marşı çalarken sportmenlik dışı tezahüratlarda bulunduğu" da belirtildi.