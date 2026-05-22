İspanyol As gazetesi böyle bildiriyor. Bu düşüncenin kaynağı, birkaç ay önce Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL’un yaptığı ilgili talebmiş. Takım sayısının artırılmasıyla, daha fazla küçük ülkeye dünyanın en büyük futbol etkinliğine katılma şansı tanınması amaçlanıyormuş. Başlangıçta bu fikir pek ilgi görmemiş. Ancak şu anda giderek daha fazla federasyonun desteğini kazanıyor ve FIFA da bu konuyu görüşüyor.
2030 Dünya Kupası için mi? FIFA, katılımcı sayısında bir sonraki büyük artışı değerlendiriyor gibi görünüyor
1998 ile 2022 yılları arasında Dünya Kupası her seferinde 32 ülkenin katılımıyla düzenlendi. ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan bu turnuvada ise ilk kez 48 ülke yer alacak. Bunlar arasında ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, Curacao, Ürdün ve Özbekistan’ın yanı sıra, uzun bir aradan sonra tekrar katılan Haiti, Irak ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de bulunuyor.
Katılımcı sayısındaki değişiklik nedeniyle, sadece her grubun ilk iki sırasını alan takımlar değil, bazı üçüncü sıradaki takımlar da eleme turlarına katılacak. Raporda, 66 ülkenin katılacağı bir turnuva için hangi formatın uygun olacağı belirtilmiyor. FIFA'nın şu anda toplam 211 üyesi bulunuyor.
2030 Dünya Kupası: Maçlar Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da da oynanacak
Şu anki duruma göre, 2030 turnuvası da 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek. Üç ev sahibi ülke olan İspanya, Portekiz ve Fas'ın yanı sıra, Buenos Aires (Arjantin), Montevideo (Uruguay) ve Asuncion (Paraguay) şehirlerinde de birer maç oynanacak. Bu üç ülke, 66 ülke önerisini masaya yatıran Güney Amerika CONMEBOL üyesi ülkeler. En azından, olası bir maç sayısı artışı kapsamında daha fazla maç oynamayı umdukları şüphesi akla geliyor.
Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası, 11 Haziran'da Mexico City'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Final maçı ise yaklaşık beş buçuk hafta sonra, 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak.