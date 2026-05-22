2030 Dünya Kupası için mi? FIFA, katılımcı sayısında bir sonraki büyük artışı değerlendiriyor gibi görünüyor

1998 ile 2022 yılları arasında Dünya Kupası her seferinde 32 ülkenin katılımıyla düzenlendi. ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan bu turnuvada ise ilk kez 48 ülke yer alacak. Bunlar arasında ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, Curacao, Ürdün ve Özbekistan’ın yanı sıra, uzun bir aradan sonra tekrar katılan Haiti, Irak ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de bulunuyor.

Katılımcı sayısındaki değişiklik nedeniyle, sadece her grubun ilk iki sırasını alan takımlar değil, bazı üçüncü sıradaki takımlar da eleme turlarına katılacak. Raporda, 66 ülkenin katılacağı bir turnuva için hangi formatın uygun olacağı belirtilmiyor. FIFA'nın şu anda toplam 211 üyesi bulunuyor.