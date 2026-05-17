2030'a kadar sözleşmesi olmasına rağmen! FCB yöneticileri, Bayern yıldızının Münih'ten ayrıldığını duyurdu

Nübel’in Bayern ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi olsa da, 29 yaşındaki oyuncunun Säbener Straße’ye geri dönmeyeceği uzun süredir belliydi. VfB, Nübel’i kalıcı olarak kadrosuna katmak istese de, bunu finansal olarak karşılayamayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla, üç kez Almanya Milli Takımı forması giymiş olan oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Bayern, Nübel'i 2020 yılında FC Schalke'den transfer etmişti, ancak o zamandan beri kaleci FCB formasıyla sadece dört resmi maçta forma giydi. Nübel, 2021'den 2023'e kadar AS Monaco'ya kiralandı, 2023'ten itibaren ise Stuttgart'a kiralandı.