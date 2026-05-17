Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Haziran sonuna kadar VfB Stuttgart'a kiralanmış olan kaleci Alexander Nübel'in FCB'de bir geleceği olmadığını doğruladı.
2030'a kadar sözleşmesi olmasına rağmen! FCB yöneticileri, Bayern yıldızının Münih'ten ayrıldığını duyurdu
Sport1'e göre, Freund, Cumartesi günü Bundesliga'nın son maçında Bayern'in 1. FC Köln'e karşı aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından, "Menajeriyle görüşmeler yaptık ve Alex de planlarımızı biliyor" dedi.
Kısa süre önce sözleşmelerini birer yıl daha uzatan Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in yanı sıra, orta vadede Neuer'in halefi olacak Jonas Urbig'in de yer aldığı kadroda Nübel'e yer yok: "Gelecek sezona bu kaleci üçlüsüyle gireceğiz, planımız bu," dedi Freund.
Nübel’in Bayern ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi olsa da, 29 yaşındaki oyuncunun Säbener Straße’ye geri dönmeyeceği uzun süredir belliydi. VfB, Nübel’i kalıcı olarak kadrosuna katmak istese de, bunu finansal olarak karşılayamayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla, üç kez Almanya Milli Takımı forması giymiş olan oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.
Bayern, Nübel'i 2020 yılında FC Schalke'den transfer etmişti, ancak o zamandan beri kaleci FCB formasıyla sadece dört resmi maçta forma giydi. Nübel, 2021'den 2023'e kadar AS Monaco'ya kiralandı, 2023'ten itibaren ise Stuttgart'a kiralandı.