Crystal Pix
Çeviri:
2030'a kadar imzaladı! Heyecanlı Arteta, Arsenal ile yapılan kazançlı yeni dev anlaşmanın perde arkasını anlattı
Arteta, Arsenal'le uzun vadeli geleceğine bağlı kaldı
Mikel Arteta, 2030 yazına kadar sürecek yeni ve kazançlı sözleşme uzatmasını Arsenal ile resmileştirmesinin ardından ilk kez basının karşısına çıktı. Kulübü Premier League şampiyonluğuna taşıyan İspanyol teknik adam, kendisiyle yönetim kurulu arasındaki birlikte yola devam etme isteğinden sıcak sözlerle bahsetti.
Açıklama, Leeds United maçına ev sahipliği yapılmadan önce Sobha Realty Training Centre'da moralleri ciddi biçimde yükseltti.
Bu anlaşma, Arteta'nın kuzey Londra'daki uzun vadeli projesini sağlamlaştırıyor.
- Getty Images Sport
Menajer, sözleşme görüşmelerinin yürütülüşünü övdü
Arteta, Arsenal yönetiminin sözleşme yenileme sürecini profesyonel şekilde yönetmesini övdü. Arteta, maç öncesi basın toplantısında, "Ailem, devam etme gibi inanılmaz bir hakkın tadını çıkarabilmekten dolayı çok minnettar" dedi.
"Başından beri hem ben hem de kulüp aynı şeyi istiyorduk ama bunun ele alınış biçimine bayıldım."
"En önemli şey, sonunda imza atmak üzereyken odanın etrafına bakıp gözlerinde heyecanı görmek."
Elit standartları sürdürmeye yönelik amansız hırs
Uzun vadeli geleceğini güvence altına almasına rağmen Arteta, gelişime yönelik günlük bağlılık olmadan geçmiş başarıların hiçbir anlam taşımadığında ısrar etti. Arsenal'ın patronu, "Hepsi bu, artık bu seviyede devam etme hakkını her gün yeniden kazanmak zorundayım" diye ekledi.
Standartları yukarı taşıma konusundaki kararlılığı, görev süresi boyunca kulüp içinde oluşturulan kültürü yansıtıyor.
Oyuncular ve kulüp çalışanları, yeni sözleşmenin sağladığı istikrarı memnuniyetle karşıladı.
- Getty Images Sport
Odak hemen Leeds karşılaşmasına kayıyor
Sözleşme geleceği tamamen netliğe kavuşan Arteta'nın önceliği artık Arsenal'ın yurt içindeki şampiyonluk unvanını korumasına odaklanmış durumda. Arsenal teknik direktörü, takımının cumartesi öğleden sonra sözleşme uzatmasını üç puanla kutlamasını istiyor.
Arsenal, yeniden galibiyet serisine dönmek için Emirates Stadyumu'nda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.
Arteta, önümüzdeki dört yılda kulübe daha fazla kupa kazandırma konusunda kararlılığını koruyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun