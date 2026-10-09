Arteta, Arsenal yönetiminin sözleşme yenileme sürecini profesyonel şekilde yönetmesini övdü. Arteta, maç öncesi basın toplantısında, "Ailem, devam etme gibi inanılmaz bir hakkın tadını çıkarabilmekten dolayı çok minnettar" dedi.

"Başından beri hem ben hem de kulüp aynı şeyi istiyorduk ama bunun ele alınış biçimine bayıldım."

"En önemli şey, sonunda imza atmak üzereyken odanın etrafına bakıp gözlerinde heyecanı görmek."