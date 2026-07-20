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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

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2028 Copa América mı? Arjantin, Messi’nin kararını beklerken nefesini tutuyor

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İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
İspanya
Arjantin

Arjantin milli takımı, uzatmalara giden Dünya Kupası finalinde İspanya’ya yenildi ve herkes Lionel Messi’nin “Tango” ile ilgili planlarını merakla beklemeye başladı.

"AS" gazetesi, MetLife Stadyumu'nun Lionel Messi için sıradan bir stadyum olmadığını belirtti. 10 yıl önce, tam olarak 2016 yılında, Messi orada her şeyin kendisi için bittiğini düşünmüştü. 

Copa América finalinde Şili'ye yenildikten sonra, Arjantin'i şoka uğratan şu meşhur sözleri söylemişti: "Milli takımdaki kariyerim sona erdi."

Ancak o zaman kararını uygulamadı ve 2026 yılında, 2022 Katar Dünya Kupası’nda Lusail Stadyumu’nda dünya şampiyonluğuna ulaştıktan sonra, kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finalini oynamak üzere aynı stadyuma geri döndü. 39 yaşındayken milli takımını finalde İspanya ile karşılaşmaya taşıdı.

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    Hayal ettiği gibi olmayan bir son

    Bu, Messi’nin hayal ettiği senaryo değildi; uzatmalarda tek golle yenilginin ardından, MetLife Stadyumu’nun sahasında bir kez daha gözyaşlarına boğuldu. 

    Ferran Torres’in attığı gol, maçın gidişatını tersine çevirdi ve Sloven hakem Slavko Vinčić’in maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte, hiçbir futbolseverin görmek istemeyeceği bir tablo ortaya çıkmaya başladı.

    Messi, İspanya’nın golünün ardından saha zeminine oturdu, spor ayakkabısını çıkardı ve üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanma hayali suya düştükten sonra gözyaşlarına boğuldu.

    Maçın ardından teknik direktör Lionel Scaloni, kaptanıyla konuşamadığını itiraf etti ve ağlamaktan çok etkilenerek tamamlayamadığı basın toplantısında “Leo ile konuşmadım” dedi.

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    Arjantin ile oynadığı son maç mıydı?

    Şu ana kadar kesinleşen bir şey yok; 2016’da yaşananlarla 2026’da yaşananlar arasındaki temel fark, Messi’nin milli takımdaki geleceği hakkında herhangi bir karar açıklamamış olmasıdır.

    207 uluslararası maça çıkıp 125 gol attıktan, Dünya Kupası, iki Copa América ve La Finalissima şampiyonluklarını kazandıktan ve iki on yıldan fazla bir süredir Arjantin forması için mücadele ettikten sonra, İspanya maçı belki de milli takımdaki son maçı olabilir.

    Ancak İspanya’ya karşı alınan yenilgiyi uluslararası futboldan emekliliğinin resmi açıklaması olarak görmek için henüz erken, özellikle de Messi, 2030 Dünya Kupası’na katılma olasılığının kapısını bile kapatmamışken; o dönemde 42 yaşında olacak ve o yılın 24 Haziran’ında 43. yaş gününü kutlayacak.

    Katılımı fikri son derece zor görünse de, iyi performans sergilemeye devam etmesi, kendisi kararını açıklayana kadar tüm olasılıkların kapısını açık tutuyor.

  • Lionel MessiGetty Images

    Messi geleceği hakkında ne söyledi?

    Turnuvanın grup aşaması sırasında Messi’ye en önemli soru yöneltildi: “Birkaç yıl daha oynamaya devam edecek misin?”.

    Messi ise şöyle cevap verdi: “Evet, evet… Bir süre daha oynamaya devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapabildiğim, fiziksel olarak iyi durumda olduğumu hissettiğim, rekabet edebildiğim ve takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim sürece oynamaya devam edeceğim.”

    Ancak gazeteciler, sorunun bir sonraki Dünya Kupası ile ilgili olduğunu açıklayarak, “Hayır, hayır… Demek istediğimiz, seni bir sonraki Dünya Kupası’nda görecek miyiz?” dediler. Messi ise “Bilmiyorum. Açıkçası, şu anda bunu düşünmüyorum, çünkü o zaman hâlâ biraz uzak. Dediğim gibi, ben günü gününe yaşıyorum ve şimdiki zamana odaklanıyorum” diye yanıt verdi.

    Messi emeklilikten bahsetmemiş olsa da, turnuvanın genel havası “son dans” niteliğindeydi.

    Arjantin milli takımının benimsediği ve “Dördüncü Yıldız” başlığını taşıyan yeni şarkıda, “Malvinas Adaları için, Diego için ve Leo’nun son Dünya Kupası için” sözleri yer alıyordu.

    Arjantinli sanatçı Gilda’nın bir şarkısından uyarlanan bu şarkı, oyuncuların soyunma odasında tekrarladıkları bir marş haline geldi ve şampiyonluk arayışı, Messi’ye uluslararası kariyerinin mükemmel bir sonunu yaşatmaya odaklanan kolektif bir çaba haline dönüştü.

    Lautaro Martínez de Mısır’a karşı heyecan verici galibiyetin ardından, “Messi bu başarıyı hak ediyor çünkü bu onun son Dünya Kupası ve o bizim kaptanımız” dedi.

    Juliano Simeone ise yarı finalde İngiltere’yi yendikten sonra gözyaşlarına boğuldu ve “Elimizden gelenin en iyisini yapıp bunun için koşmaktan başka çaremiz yok” dedi.

    Messi hakkında konuşurken gösterdiği duygusal tavır, pek çok kişinin bu turnuvanın Arjantinli efsanenin milli takım formasıyla sahneye çıkacağı son turnuva olacağına inanmasına neden oldu.

    Son yıllarda Messi’ye en yakın oyuncularından biri olan Rodrigo De Paul ise, uluslararası kariyerinin geleceğine dair spekülasyonlara girmek istemedi ve “Geleceği tahmin etmek iyi bir şey değil” dedi.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    2028 Copa América… En olası senaryo

    2028 Copa América, Messi’nin milli takımdaki en yakın olası durağı olabilir. O zaman 41 yaşında olacak ve bu, Inter Miami ile olan sözleşmesinin sona ereceği yıl da olacak.

    Şu anda en mantıklı senaryo, Messi’nin uzun vadeli hedefler belirlemekten kaçınması ve geleceğini maç maç ele almaya devam etmesi gibi görünüyor. Bu süreçte, Dünya Kupası’nda harcadığı fiziksel eforun ardından toparlanmaya odaklanacak ve ardından Miami’ye dönerek önümüzdeki dönemde fiziksel durumunu değerlendirecek.

    Soyunma odasındaki şarkılar, Lautaro Martínez ve Giuliano Simeone’nin açıklamaları ve milyonlarca Arjantinlinin duyguları “Leo’nun son Dünya Kupası”ndan bahsetse de, Messi’nin kendisi şu ana kadar hiçbir şey söylemedi.