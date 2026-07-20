2028 Copa América mı? Arjantin, Messi’nin kararını beklerken nefesini tutuyor

Turnuvanın grup aşaması sırasında Messi’ye en önemli soru yöneltildi: “Birkaç yıl daha oynamaya devam edecek misin?”.

Messi ise şöyle cevap verdi: “Evet, evet… Bir süre daha oynamaya devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapabildiğim, fiziksel olarak iyi durumda olduğumu hissettiğim, rekabet edebildiğim ve takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim sürece oynamaya devam edeceğim.”

Ancak gazeteciler, sorunun bir sonraki Dünya Kupası ile ilgili olduğunu açıklayarak, “Hayır, hayır… Demek istediğimiz, seni bir sonraki Dünya Kupası’nda görecek miyiz?” dediler. Messi ise “Bilmiyorum. Açıkçası, şu anda bunu düşünmüyorum, çünkü o zaman hâlâ biraz uzak. Dediğim gibi, ben günü gününe yaşıyorum ve şimdiki zamana odaklanıyorum” diye yanıt verdi.

Messi emeklilikten bahsetmemiş olsa da, turnuvanın genel havası “son dans” niteliğindeydi.

Arjantin milli takımının benimsediği ve “Dördüncü Yıldız” başlığını taşıyan yeni şarkıda, “Malvinas Adaları için, Diego için ve Leo’nun son Dünya Kupası için” sözleri yer alıyordu.

Arjantinli sanatçı Gilda’nın bir şarkısından uyarlanan bu şarkı, oyuncuların soyunma odasında tekrarladıkları bir marş haline geldi ve şampiyonluk arayışı, Messi’ye uluslararası kariyerinin mükemmel bir sonunu yaşatmaya odaklanan kolektif bir çaba haline dönüştü.

Lautaro Martínez de Mısır’a karşı heyecan verici galibiyetin ardından, “Messi bu başarıyı hak ediyor çünkü bu onun son Dünya Kupası ve o bizim kaptanımız” dedi.

Juliano Simeone ise yarı finalde İngiltere’yi yendikten sonra gözyaşlarına boğuldu ve “Elimizden gelenin en iyisini yapıp bunun için koşmaktan başka çaremiz yok” dedi.

Messi hakkında konuşurken gösterdiği duygusal tavır, pek çok kişinin bu turnuvanın Arjantinli efsanenin milli takım formasıyla sahneye çıkacağı son turnuva olacağına inanmasına neden oldu.

Son yıllarda Messi’ye en yakın oyuncularından biri olan Rodrigo De Paul ise, uluslararası kariyerinin geleceğine dair spekülasyonlara girmek istemedi ve “Geleceği tahmin etmek iyi bir şey değil” dedi.