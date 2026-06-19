2028 Avrupa Şampiyonası’nda da kaleci olarak yer alacak mı? Manuel Neuer, DFB milli takımındaki geleceği hakkında konuştu

Bayern kalecisi, 2024'te ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya karşı çeyrek finalde elendikten sonra milli takım kariyerini sona erdirdiğini açıklamıştı. Ardından, DFB formasıyla neredeyse iki yıl boyunca hiçbir maça çıkmadı; ta ki milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann onu Dünya Kupası için tekrar kadroya alana kadar.

O zamana kadar Nagelsmann, aslında TSG Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ı birinci kaleci olarak belirlemişti. Neuer'in geri dönüşünün ardından Baumann ikinci sıraya geriledi ve devam eden turnuvada 40 yaşındaki kalecinin yedeği konumunda.

Ancak her iki DFB kalecisi de son zamanlarda, bu sürpriz geri dönüşe rağmen aralarındaki kişisel ilişkinin bozulmadığını vurguladı. Bayern kalecisi, “Her gün birlikte çalışıyoruz ve aramızda iyi bir ilişki var” diye açıkladı.

Geri dönüş kararı aldığı tam zamanı artık hatırlayamadığını da belirtti. “Sanırım bu durum, sakat olduğum o zorlu dönemin ardından kendiliğinden gelişti,” dedi Neuer.