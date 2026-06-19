2026 Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçı öncesinde, FC Bayern München’in 40 yaşındaki kalecisi, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuvanın ardından Alman milli takımında kariyerine devam etmeyi prensip olarak reddetti.
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2028 Avrupa Şampiyonası’nda da kaleci olarak yer alacak mı? Manuel Neuer, DFB milli takımındaki geleceği hakkında konuştu
"Benim için prensipte bu turnuvanın son turnuvam olacağı kesin. İki yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda kaleci olarak oynamayı düşünmüyorum," dedi Neuer, Cumartesi akşamı (22:00) Fildişi Sahili ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında.
Bununla birlikte 40 yaşındaki kaleci, veda konusuyla ilgilenmediğini, bunun yerine DFB milli takımıyla oynayacağı önümüzdeki maçlara odaklanmak istediğini vurguladı: "Bunların Almanya için oynayacağım son maçlar olabileceği düşüncesiyle uğraşmak istemiyorum. Avrupa Şampiyonası’nda da böyle davrandım, bu yüzden İspanya’ya elendikten sonra herhangi bir açıklama yapmadım."
Bu nedenle Neuer, “özel bir formadan vedalaşma” konusunu düşünmüyor.
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Nagelsmann, Neuer’i DFB kalesine geri getiriyor
Bayern kalecisi, 2024'te ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya karşı çeyrek finalde elendikten sonra milli takım kariyerini sona erdirdiğini açıklamıştı. Ardından, DFB formasıyla neredeyse iki yıl boyunca hiçbir maça çıkmadı; ta ki milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann onu Dünya Kupası için tekrar kadroya alana kadar.
O zamana kadar Nagelsmann, aslında TSG Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ı birinci kaleci olarak belirlemişti. Neuer'in geri dönüşünün ardından Baumann ikinci sıraya geriledi ve devam eden turnuvada 40 yaşındaki kalecinin yedeği konumunda.
Ancak her iki DFB kalecisi de son zamanlarda, bu sürpriz geri dönüşe rağmen aralarındaki kişisel ilişkinin bozulmadığını vurguladı. Bayern kalecisi, “Her gün birlikte çalışıyoruz ve aramızda iyi bir ilişki var” diye açıkladı.
Geri dönüş kararı aldığı tam zamanı artık hatırlayamadığını da belirtti. “Sanırım bu durum, sakat olduğum o zorlu dönemin ardından kendiliğinden gelişti,” dedi Neuer.