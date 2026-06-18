2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi gerçekleştirildi. İki turluk eleme maçları sonucunda Dünya Kupası’na yedi takım ve konfederasyonlar arası play-off’lara bir takım katılma hakkı kazanacak. Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off'larında 32 takım, iki turluk gidiş-dönüş maçlarda mücadele edecek. A Ligi'nin dört galibi olan Danimarka, Fransa, Almanya ve İspanya, Brezilya 2027'ye şimdiden katılmaya hak kazandı.
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2027 Dünya Kupası Playoffları: İtalya, Beyaz Rusya ile eşleşecek; Sırbistan ya da Finlandiya'yı geçerse
İTALYA BAŞ SERİ BAŞI
1. gruba seri başı olarak dahil edilen İtalya, kura sonucunda Beyaz Rusya ile eşleşti ve rövanş maçını kendi sahasında oynayacak. İtalyan kadın milli takımının rakibi, FIFA sıralamasında 52. sırada yer alıyor.
EĞER GEÇERSE, FİNLANDİYA MI, SERBİSTAN MI?
Gidiş-dönüş maçlarından oluşan play-off’ların ilk turu, 9 ve 13 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. İkinci tur ise yine gidiş-dönüş maçları şeklinde 1 ve 5 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak. Konfederasyonlar arası play-off ise Şubat 2027’de oynanacak. Beyaz Rusya’yı yenmeleri halinde, İtalyan kadın milli takımı ikinci turda Finlandiya ile Sırbistan arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.