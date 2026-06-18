2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi gerçekleştirildi. İki turluk eleme maçları sonucunda Dünya Kupası’na yedi takım ve konfederasyonlar arası play-off’lara bir takım katılma hakkı kazanacak. Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off'larında 32 takım, iki turluk gidiş-dönüş maçlarda mücadele edecek. A Ligi'nin dört galibi olan Danimarka, Fransa, Almanya ve İspanya, Brezilya 2027'ye şimdiden katılmaya hak kazandı.