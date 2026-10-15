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Italy v Belarus - FIFA Women´s World Cup 2027 European Qualifiers Play-offs Round 1: Second LegGetty Images Sport
Federico Zanon
Çeviri:

2027 Dünya Kupası: İtalya, Belarus ile berabere kaldı; play-off finalinde Finlandiya ile karşılaşacak

İtalya
Women's football
İtalya - Belarus
Belarus
World Cup Qualification UEFA

İlk hedefe ulaşıldı: Franchi'de alınan 1-1'lik beraberlik ve geçen cuma Tiflis'te Belarus karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyet sayesinde İtalya Kadın Millî Takımı play-off'ların ilk turunu geçti. Brezilya'daki Dünya Kupası yolunda şimdi sırada Finlandiya var. Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılmak için aşılması gereken son engel Finlandiya.


Bonansea'nın dokuzuncu dakikada attığı golle öne geçen ve ilk yarıya hâkim olan İtalya, ikinci yarıda savunmadaki bazı dikkatsizliklerinin bedelini ödedi. Belarus, Alkhovik'in golüyle beraberliği yakaladı.

  • HEDEFE ULAŞILDI

    Kadroda rotasyona giden Soncin, maçın ardından karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: "Hedefimize ulaştık, istediğimiz buydu. Elbette bazı açılardan daha iyisini yapabilirdik ama kasım ayındaki bir sonraki kampa daha iyi durumda gelmek için büyük bir istek var. Bu akşam Franchi'de güzel bir atmosfer vardı ve kazanamadığımız için üzgünüz. Ancak verilen mesaj son derece olumlu: Brezilya'ya gitmek istiyoruz, çünkü bu hepimizin hayali ve kız çocuklarını bu spora daha da yakınlaştırabilecek bir hedef."


  • Malagò'nun talebi

    “İtalya Kadın Millî Takımı’nı play-off finaline yükseldiği için kutluyorum” diyerek sözlerine başlayan FIGC komiseri Giovanni Malagò, şöyle devam etti: “Şimdi bizi Finlandiya ile iki maçlık belirleyici bir eşleşme bekliyor. Temel hedefimiz olan 2027 Dünya Kupası’na katılmak için tüm kalitemizi ve gereken kararlılığı sahaya yansıtmalıyız. Bu kızları desteklemeli ve yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz.”


  • ŞİMDİ RAKİP FİNLANDİYA: TARİHLER

    Finlandiya ile iki maçın aralık ayı başında oynanması planlanıyor. İtalyan futbolcular, ilk maçta (1 Aralık Salı) Finlandiyalılara konuk olduktan sonra rövanşı (5 Aralık Cumartesi) sahasında oynayacak.

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