2027 Dünya Kupası: İtalya, Belarus ile berabere kaldı; play-off finalinde Finlandiya ile karşılaşacak

İlk hedefe ulaşıldı: Franchi'de alınan 1-1'lik beraberlik ve geçen cuma Tiflis'te Belarus karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyet sayesinde İtalya Kadın Millî Takımı play-off'ların ilk turunu geçti. Brezilya'daki Dünya Kupası yolunda şimdi sırada Finlandiya var. Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılmak için aşılması gereken son engel Finlandiya.
Bonansea'nın dokuzuncu dakikada attığı golle öne geçen ve ilk yarıya hâkim olan İtalya, ikinci yarıda savunmadaki bazı dikkatsizliklerinin bedelini ödedi. Belarus, Alkhovik'in golüyle beraberliği yakaladı.