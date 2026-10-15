2027 Dünya Kupası: İtalya, Belarus ile berabere kaldı; play-off finalinde Finlandiya ile karşılaşacak

Kadroda rotasyona giden Soncin, maçın ardından karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: "Hedefimize ulaştık, istediğimiz buydu. Elbette bazı açılardan daha iyisini yapabilirdik ama kasım ayındaki bir sonraki kampa daha iyi durumda gelmek için büyük bir istek var. Bu akşam Franchi'de güzel bir atmosfer vardı ve kazanamadığımız için üzgünüz. Ancak verilen mesaj son derece olumlu: Brezilya'ya gitmek istiyoruz, çünkü bu hepimizin hayali ve kız çocuklarını bu spora daha da yakınlaştırabilecek bir hedef."



