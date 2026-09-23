David Alaba'nın bonservissiz olarak Udinese'ye sürpriz gelişi, transfer piyasasının aslında her zaman açık olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde her şeyin yaşanabileceğini bir kez daha gösterdi. Kış transfer dönemi de hızla yaklaşıyor: Ocak ayında takımlar yazın yapamadıklarını telafi edebilecek, aynı zamanda 2027/2028 transfer dönemine de şimdiden yönelebilecek.





Nitekim 1 Ocak 2027'den itibaren sözleşmesi sona erecek oyuncular, bonservissiz olarak yeni takımlarıyla imza atabilecek. Bu, geleceğe yönelik faydalı oyuncuları bonservis bedeli ödemeden, yalnızca maaşlarını karşılayarak kadroya katmak için büyük bir fırsat. Ortaya çıkacak tablo ise birbirinden önemli yıldızlarla dolu bir liste: birkaç hafta içinde yeni maceralarını seçebilecek isimler var. Avrupa'nın devlerinden Serie A ekiplerine, kendi projelerinin dışında kalan oyunculara kadar, piyasada ne kadar çok fırsat var!

Aşağıda, sözleşmesi 2027'de bitecek ve bu nedenle ocak ayında bonservissiz olarak yeni bir takıma imza atabilecek futbolcuların listesi yer alıyor.



