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alisson juve grafica cmGetty Images
Simone Gervasio
Çeviri:

2027’de sözleşmesi bitecek en iyi oyuncular kimler: Ocak ayında şimdiden bir sonraki takımları için imza atabilirler, Serie A için ne kadar çok fırsat var

Serie A
Transfers

David Alaba'nın bonservissiz olarak Udinese'ye sürpriz gelişi, transfer piyasasının aslında her zaman açık olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde her şeyin yaşanabileceğini bir kez daha gösterdi. Kış transfer dönemi de hızla yaklaşıyor: Ocak ayında takımlar yazın yapamadıklarını telafi edebilecek, aynı zamanda 2027/2028 transfer dönemine de şimdiden yönelebilecek.


Nitekim 1 Ocak 2027'den itibaren sözleşmesi sona erecek oyuncular, bonservissiz olarak yeni takımlarıyla imza atabilecek. Bu, geleceğe yönelik faydalı oyuncuları bonservis bedeli ödemeden, yalnızca maaşlarını karşılayarak kadroya katmak için büyük bir fırsat. Ortaya çıkacak tablo ise birbirinden önemli yıldızlarla dolu bir liste: birkaç hafta içinde yeni maceralarını seçebilecek isimler var. Avrupa'nın devlerinden Serie A ekiplerine, kendi projelerinin dışında kalan oyunculara kadar, piyasada ne kadar çok fırsat var!

Aşağıda, sözleşmesi 2027'de bitecek ve bu nedenle ocak ayında bonservissiz olarak yeni bir takıma imza atabilecek futbolcuların listesi yer alıyor.


  • Transfermarkt verilerine göre sözleşmesi bitecek en önemli oyuncu, Altın Ayakkabı sahibi ve Ballon d'Or'un güçlü adaylarından Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane. Bavyera'daki başarılı macerasının sürmesi bekleniyor ancak İngiliz yıldız ülkesine, belki de eski takımı Tottenham'a dönmeyi de seçebilir. Sözleşmesi henüz yenilenmedi ancak önümüzdeki haftalarda gelişmeler yaşanabilir.


    Peki ya diğerleri? 2027 yazında takımsız kalabilecek çok sayıda büyük oyuncu var. Bruno Fernandes'ten Brahim Díaz'a, Lisandro Martínez 'den Calvin Bassey'ye, Jean-Philippe Mateta'ya kadar, geçmişte kulüplerimizle de anılan ve Serie A için uygun olabilecek birçok üst düzey isim bulunuyor. Kendini kanıtlamış oyunculardan çıkışa geçen isimlere, River Plate kalecisi Santiago Beltrán gibi yeni yeteneklere kadar (ancak onun sözleşmesi Aralık 2027'de bitiyor), ligimize gelebilecek çok sayıda isim var.


    Serie A'da halihazırda forma giyen ancak geleceği belirsiz olan birçok profil de bulunuyor. Bunların başında Christian Pulisic geliyor; sözleşmesi 2027'de bitiyor ancak Milan'ın en az 2028'e kadar uzatma opsiyonu var. Zorlu bir yenileme süreci bekleyen bir diğer isim de, Inter'in oyun kurucusu ve siyah-mavilere veda etme ihtimali bulunan Hakan Çalhanoglu. Napoli'nin geleceği belirsiz olan önemli isimleri arasında Meret ve Anguissa ile Rrahmani, De Bruyne ve Lobotka da yer alıyor ancak kulübün onlarla ilgili bir yıllık opsiyonu bulunuyor. Roma'nın da Dybala, Hermoso ve Pellegrini gibi birçok yıldızında sözleşme bitiş riski var.

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  • Sözleşmesi sona erecek en dikkat çekici futbolcuların listesi şöyle:


    Santiago Beltran (k) River Plate

    Alisson (k) Liverpool

    Alex Meret (k) Napoli

    Thibaut Courtois (k) Real Madrid


    Harry Maguire (d) Manchester United

    Lisandro Martinez (d) Manchester United

    Calvin Bassey (d) Fulham

    Oumar Solet (d) Udinese (bir yıl daha opsiyon)

    Amir Rrahmani (d) Napoli (bir yıl daha opsiyon)

    Dodo (d) Fiorentina

    Virgil Van Dijk (d) Liverpool

    Fikay Tomori (d) Milan

    Emerson Palmieri (d) Marsilya (bir yıl daha opsiyon)


    Bruno Fernandes (o) Manchester United (bir yıl daha opsiyon)

    Brahim Diaz (o) Real Madrid

    Hakan Calhanoglu (o) Inter

    Frank Anguissa (o) Napoli

    Takumi Minamino (o) Monaco

    Stanislav Lobotka (o) Napoli (bir yıl daha opsiyon)

    Kristian Thorstvedt (o) Sassuolo

    Yasin Ayari (o) Brighton

    Adrian Bernabé (o) Parma

    Mateo Kovacic (o) Manchester City

    Nikola Vlasic (o) Torino (bir yıl daha opsiyon)

    Ruben Loftus-Cheek (o) Milan

    Kevin De Bruyne (o) Napoli

    Lorenzo Pellegrini (o) Roma


    Harry Kane (f) Bayern Münih

    Christian Pulisic (f) Milan (bir yıl daha opsiyon)

    Jean-Philippe Mateta (f) Crystal Palace

    Cristiano Ronaldo (f) Al-Nassr

    Joao Felix (f) Al-Nassr

    Richarlison (f) Tottenham

    Kaoru Mitoma (f) Brighton

    Emiliano Buendia (f) Aston Villa

    Luka Jovic (f) AEK Atina

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