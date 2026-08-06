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2027'de satılsın mı yoksa yeni sözleşme mi verilsin? Marcus Rashford, Aston Villa ve Barcelona kiralık transferleri öncesinde işi savsaklamasına rağmen neden Manchester United'ın transfer riskini almaya değer?
Rashford, Barcelona'ya transferini tamamlamayı umuyordu
Rashford için 2026 yaz transfer döneminin geri kalanında neler yaşanacağını zaman gösterecek. Geçen sezon Barcelona’daki verimli döneminin ardından, Camp Nou’da kalıcı olarak bavullarını açmayı umuyordu.
Orada satın alma opsiyonu kullanılmadı; Aston Villa da onun için kalıcı bir hamle yapmaya değeceğine ikna olmadı. Bu durum, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası finallerindeki çabalarının ardından, Rashford’u yeniden Manchester’a götürüyor.
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Rashford hâlâ Manchester United davasına bağlı mı?
United'ın sıfırdan başlayıp başlamaması gerektiğine dair kaçınılmaz sorular sorulurken, eski Manchester United kanat oyuncusu Sharpe, NetBet iş birliğiyle GOAL'e, 28 yaşındaki oyuncunun aklının ve kalbinin artık başka bir yerde olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “Zor bir konu, değil mi? Marcus Rashford'ın durumu.
“O çok iyi bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da yeniden onun özelliklerinden küçük parçalar gördüğümüzü düşündüm ama mesele tamamen kafasının içindekilerle ilgili. Marcus Rashford için her zaman böyle oldu.
“Ayrılmadan hemen önce çok da umursamıyor gibi görünüyordu ve biraz bırakıverdi diye düşünüyorum. Bunun saha dışındaki kişisel bir meseleden mi, yönetimle ilgili bir şeyden mi yoksa kulüpteki başka bir durumdan mı kaynaklandığını bilmiyorum ama Barcelona'ya gitti, iyi bir sezon geçirdi, belli ki Barcelona'da kalmak istiyordu. Bu olmadı ve şimdi tekrar geri mi dönüyor?
“Yetenek açısından ve nasıl bir oyuncu olduğu düşünüldüğünde, onu yeniden United kadrosuna katmak gerçekten çok değerli bir kazanım olurdu diye düşünüyorum. Mesele, Marcus'un bunun bir parçası olmak isteyip istemediği, işin içinde yer almak isteyip istemediği ve aklının da kalbinin de başka bir yerde olup olmadığı. Eğer durum buysa, geri dönmesi onun için çok zor hale gelir.
“Michael Carrick'in onu memnuniyetle karşılayacağından, onunla ilgileneceğinden ve destek olacağından eminim ama mesele, Marcus'un bu kulüpte oynamak isteyip istemediği ve geleceğinin burada olduğunu hissedip hissetmediği.”
Transfer mi, sözleşme mi: Rashford'ın geleceğinde neler olabilir
United'ın Rashford için taleplerini karşılayan kimse çıkmazken, son dönemde bonservis beklentisi düşmüş olmasına rağmen Kırmızı Şeytanlar, Manchester doğumlu oyuncuya bir şans daha vermeye hazır. Oyuncunun haftalık 325.000 £ kazandığı kârlı sözleşmesinde hâlâ iki yılı bulunuyor.
Bunu göz önünde bulunduran kulüp, yeniden bir araya gelme planı beklendiği gibi gitmezse 2027'de satış seçeneklerini tekrar değerlendirebilir. Sharpe şöyle ekledi: “Buna bakmanın olumlu yollarından biri bu. Ondan bir yıl faydalanabilir ve seviyesinin ne olduğunu görebilirsiniz.
“Hatta önüne, iyi bir sezon geçirirse yeni sözleşme alabileceğini bile koyabilirsiniz çünkü açıkçası sözleşmesinin bitimine bir yıl kala da hâlâ birkaç kuruş eder, ama aynı zamanda iyi oynar ve performans göstermeye başlarsa onu daha uzun vadeli bir sözleşmeyle de bağlayabilirsiniz.
“Yani kötü bir durum değil ve bence muhtemelen, eğer orada olmak istemiyorsa, maaş yükünden çıkarmayı tercih ederler ki orada olmak isteyen başka insanları getirebilsinler. Ama dediğim gibi, o inanılmaz bir yetenek ve kadroya gerçekten önemli bir katkı olur.”
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Rashford'ın Man Utd formasıyla son maçı ve golleri
Rashford, United formasıyla çıktığı 426. ve son maçına 12 Aralık 2024'te Viktoria Plzen ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında çıktı. O ayın başlarında ise Premier League'de Everton karşısında iki gol attı ve Manchester United adına toplam 138 gole ulaştı.
18 aydır göz önünde değil, ancak Old Trafford'da da nadiren akıllardan çıktı. Carrick, İngiltere formasıyla 78 maça çıkan yıldızı yeniden ateşleyebilirse, yurt içinde ve Avrupa'da büyük kupalar için yeniden yarışa girmekte kararlı olan kulüp için adeta yeni bir transfer kazanmış gibi hissedecek.
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