United'ın sıfırdan başlayıp başlamaması gerektiğine dair kaçınılmaz sorular sorulurken, eski Manchester United kanat oyuncusu Sharpe, NetBet iş birliğiyle GOAL'e, 28 yaşındaki oyuncunun aklının ve kalbinin artık başka bir yerde olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “Zor bir konu, değil mi? Marcus Rashford'ın durumu.

“O çok iyi bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da yeniden onun özelliklerinden küçük parçalar gördüğümüzü düşündüm ama mesele tamamen kafasının içindekilerle ilgili. Marcus Rashford için her zaman böyle oldu.

“Ayrılmadan hemen önce çok da umursamıyor gibi görünüyordu ve biraz bırakıverdi diye düşünüyorum. Bunun saha dışındaki kişisel bir meseleden mi, yönetimle ilgili bir şeyden mi yoksa kulüpteki başka bir durumdan mı kaynaklandığını bilmiyorum ama Barcelona'ya gitti, iyi bir sezon geçirdi, belli ki Barcelona'da kalmak istiyordu. Bu olmadı ve şimdi tekrar geri mi dönüyor?

“Yetenek açısından ve nasıl bir oyuncu olduğu düşünüldüğünde, onu yeniden United kadrosuna katmak gerçekten çok değerli bir kazanım olurdu diye düşünüyorum. Mesele, Marcus'un bunun bir parçası olmak isteyip istemediği, işin içinde yer almak isteyip istemediği ve aklının da kalbinin de başka bir yerde olup olmadığı. Eğer durum buysa, geri dönmesi onun için çok zor hale gelir.

“Michael Carrick'in onu memnuniyetle karşılayacağından, onunla ilgileneceğinden ve destek olacağından eminim ama mesele, Marcus'un bu kulüpte oynamak isteyip istemediği ve geleceğinin burada olduğunu hissedip hissetmediği.”