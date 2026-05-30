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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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2026 Yaz Transfer Dönemi: Suudi Roshn Ligi transfer dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor?

Transfers
Al Hilal
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Ahli
Al Ittihad
Al Shabab
Al Qadsiah
Suudi Arabistan

2026 Suudi Roshn Ligi, Yellow Birinci Lig ve Kadınlar Ligi'nde yaz transfer döneminin tarihlerini öğrenin

Suudi futbolseverler, 2026 yaz transfer döneminin başlamasının yaklaşmasıyla birlikte yeşil sahanın dışında istisnai bir yaz bekliyor. Bu dönemde Suudi Roshn Ligi kulüpleri arasında en parlak yıldızlar ve büyük transferler için kızışan bir rekabete tanık olunması bekleniyor.

Suudi kulüpleri son yıllarda, Kamu Yatırım Fonu'nun sağladığı büyük destekten yararlanarak küresel transfer yarışında başrol oynayan taraflardan biri hâline geldi. Bu durum, onlara dünyanın en önde gelen oyuncularından oluşan bir seçkiyi kadrolarına katma ve ligin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirme imkânı tanıdı.

Suudi Roshn Ligi, geçtiğimiz sezonlarda taraftarların ve dünya medyasının dikkatini çeken çarpıcı transferlere sahne oldu. Kulüpler; Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez ve Karim Benzema gibi parlak isimlerle anlaşmayı başarmanın yanı sıra, müsabakanın sportif ve pazarlama değerini yükseltmeye katkı sağlayan birçok yıldızı da kadrolarına kattı.

Al Nassr'ın geçen sezon Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu kazanması ve Al Ahli'nin AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başarmasının ardından, yaklaşan transfer piyasasının görünümü her zamankinden daha hareketli görünüyor. Suudi futbolunun dört devi Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad ve Al Ahli arasında, her düzeyde heyecan ve zorluklarla dolu olması beklenen bir sezona hazırlık kapsamında kadrolarını en güçlü transferlerle takviye etmek için beklenen rekabet bunun başlıca nedeni.

"Kooora" aşağıdaki satırlarda, Suudi profesyonel Roshn Ligi'nde ayrıca Birinci Lig Yelo Ligi'nde ve Kadınlar Ligi'nde 2026 yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihini derliyor.

  • 2026 yaz transfer döneminin başlangıcı Suudi Roshn Ligi'nde ne zaman?

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2026 yaz transfer döneminin resmi olarak 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açılmasına karar verdi.

    Roshn Ligi'nde yaz transfer sezonunun son gününün ise 6 Eylül 2026 Pazar günü olması bekleniyor.

    Turnuva

    Transfer döneminin başlangıcı

    Transfer döneminin bitişi

    Suudi Roshn Ligi

    		22 Temmuz 20266 Eylül 2026
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  • 2026 Suudi Yelo Ligi yaz transfer dönemi ne zaman?

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Yelo Ligi için 2026 yaz transfer döneminin tarihini henüz açıklamadı. Ancak önceki sezonların alışılmış takvimine dayanarak, ilk kayıt döneminin temmuz ayının başlarında açılması ve bu yılın eylül ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

    Turnuva

    Transfer döneminin başlangıcı

    Transfer döneminin sonu

    Yelo Ligi--

  • 2026 Suudi Kadınlar Ligi yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

    Suudi Arabistan Kadınlar Premier Ligi ve Kadınlar Birinci Lig turnuvaları için kayıt dönemi 1 Temmuz 2026'da başlayacak ve 1 Eylül 2026'da sona erecek.

    Turnuva

    Transfer piyasasının başlangıcı

    Transfer piyasasının bitişi

    Suudi Arabistan Kadınlar Ligi

    		1 Temmuz 20261 Eylül 2026

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  • Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne 2026 yaz transfer döneminde geçmesi muhtemel transferler

    Suudi kulüpleri dünya futbolunun seçkin yıldızlarını hedeflemeyi sürdürürken, 2026 yaz transfer döneminde Roshn Ligi'ne transfer olması muhtemel çok sayıda önemli dünya yıldızı bulunuyor.

    Suudi Ligi'ne transfer olma ihtimaliyle adı geçen isimlerin başında, özellikle Liverpool'dan ayrılmasının ardından Mısırlı yıldız Mohamed Salah geliyor. Ayrıca Manchester United kaptanı Portekizli Bruno Fernandes de Suudi sahalarında yeni bir maceraya atılmaya aday oyuncuların en dikkat çekenleri arasında öne çıkıyor.

    Bu isimler, büyük yıldızları kadrosuna katmaya ve organizasyonun dünyanın en önemli ligleri arasındaki konumunu güçlendirmeye çalışan Roshn Ligi kulüplerinin taşıdığı hırsların boyutunu yansıtıyor.