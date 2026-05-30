Suudi futbolseverler, 2026 yaz transfer döneminin başlamasının yaklaşmasıyla birlikte yeşil sahanın dışında istisnai bir yaz bekliyor. Bu dönemde Suudi Roshn Ligi kulüpleri arasında en parlak yıldızlar ve büyük transferler için kızışan bir rekabete tanık olunması bekleniyor.

Suudi kulüpleri son yıllarda, Kamu Yatırım Fonu'nun sağladığı büyük destekten yararlanarak küresel transfer yarışında başrol oynayan taraflardan biri hâline geldi. Bu durum, onlara dünyanın en önde gelen oyuncularından oluşan bir seçkiyi kadrolarına katma ve ligin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirme imkânı tanıdı.

Suudi Roshn Ligi, geçtiğimiz sezonlarda taraftarların ve dünya medyasının dikkatini çeken çarpıcı transferlere sahne oldu. Kulüpler; Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez ve Karim Benzema gibi parlak isimlerle anlaşmayı başarmanın yanı sıra, müsabakanın sportif ve pazarlama değerini yükseltmeye katkı sağlayan birçok yıldızı da kadrolarına kattı.

Al Nassr'ın geçen sezon Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu kazanması ve Al Ahli'nin AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başarmasının ardından, yaklaşan transfer piyasasının görünümü her zamankinden daha hareketli görünüyor. Suudi futbolunun dört devi Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad ve Al Ahli arasında, her düzeyde heyecan ve zorluklarla dolu olması beklenen bir sezona hazırlık kapsamında kadrolarını en güçlü transferlerle takviye etmek için beklenen rekabet bunun başlıca nedeni.

"Kooora" aşağıdaki satırlarda, Suudi profesyonel Roshn Ligi'nde ayrıca Birinci Lig Yelo Ligi'nde ve Kadınlar Ligi'nde 2026 yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihini derliyor.