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Best Football Books ChristmasGOAL / various
Renuka Odedra
Çeviri:

2026 Noel'inde satın alınabilecek en iyi futbol kitapları

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Çorapları unutun. Noel çorabınızda asıl istediğiniz şey bu. 🧦

Futbola tutkuyla bağlı birine mükemmel Noel hediyesini bulmak hiç kolay değildir. Bir kulüp atkısı daha mı? Zaten dört tane var. Yeni bir takım forması mı? En az 85 sterlini gözden çıkarmanız gerekecek.

Neyse ki 2026, futbol edebiyatı açısından öyle verimli bir yıl oldu ki düşünceli ve gerçekten heyecan verici bir hediye seçmek her zamankinden kolay.

Hayatınızdaki futbolsever ister soyunma odasının perde arkasını gözler önüne seren çarpıcı anlatılar, ister en ince ayrıntısına kadar inen taktik analizler, ister sahada büyük olaylara sahne olan bir yılın öne çıkan hikâyelerini arasın, bu bayram döneminde hediye edebileceğiniz veya kendinize alabileceğiniz en iyi futbol kitaplarını bulmak için rafları taradık.

  • The Damned Utd by David PeaceFaber & Faber

    Lanet Takım

    Yazan: David Peace

    Sayfa sayısı: 350+

    Kimler için: Futbol tarihinin sert yüzüne ve kült klasiklere ilgi duyanlar.

    Brian Clough kadar hayal gücünü harekete geçiren çok az futbol teknik direktörü vardır. Onun değişken mizacını ve dehasını David Peace’in 2006 tarihli başyapıtı kadar iyi yansıtan kitap da pek azdır. Geleneksel bir biyografi yerine The Damned Utd, karanlık ve sürükleyici bir biyografik kurgu sunar. Okuru, Clough’un 1974’te Leeds United teknik direktörlüğü yaptığı talihsiz 44 gün boyunca, 'Ol’ Big 'Ead' lakaplı teknik adamın daralan dünyasına doğrudan çeker. Güvendiği sağ kolu Peter Taylor olmadan göreve gelen Clough, azılı rakibi Don Revie’ye sıkı sıkıya bağlı soyunma odasına kendi iradesini kabul ettirmeye çalışır. Bunun sonuçları hem felaket boyutundadır hem de okuru adeta hipnotize eder.

  • Games of my life Pan Macmillan

    Hayatımın maçları

    Yazanlar: Sir Alex Ferguson ve Michael Moritz

    Sayfa sayısı: 336

    Kimler için: Manchester United taraftarları ve ekran başındaki taktik meraklıları.

    Ferguson, hayatını baştan sona anlatan geleneksel bir otobiyografi yazmak yerine hikâyesini, yaşamını ve futbol felsefesini şekillendiren 21 belirleyici maç etrafında kuruyor. Anlatı, Old Trafford'daki görkemli yıllardan çok önce, Glasgow'da geçirdiği çocukluğa ve futbolculuğunun ilk yıllarına uzanıyor. Ardından Aberdeen'le Old Firm'in hâkimiyetini kırdığı ve United'ın Premier Lig'de yirmi yıl süren üstünlüğüne yön verdiği kupalarla dolu dönemlere odaklanıyor.

  • A Woman's Game by Suzanne Wrack Guardian Faber Publishing

    Bir kadının oyunu

    Yazan: Suzanne Wrack

    Sayfa sayısı: 272

    Kimler için: Kadın futbolunun yükselişinden etkilenen herkes.

    Kadın futbolu yalnızca günümüzdeki popülerlik dalgasından yararlanmıyor; bir asırdan uzun süre önce elinden alınan konumu da geri kazanıyor. A Woman’s Game adlı kitapta ödüllü Guardian gazetecisi Suzanne Wrack, sistematik biçimde engellendikten sonra yeniden dünya çapında öne çıkmak için mücadele eden bu sporun öyküsünü, ufuk açıcı ve önemli bir anlatımla aktarıyor.

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  • The Power and the GloryBrown Book Group

    Güç ve Şan: Dünya Kupası'nın Yeni Bir Tarihi

    Yazarı: Jonathan Wilson

    Sayfa sayısı: 608

    Kimler için ideal: Taktiksel derinlik ve jeopolitik gelişmeler arayan futbol tutkunları.

    Dünya Kupası heyecanının Kuzey Amerika'yı sardığı bir yılda Jonathan Wilson, futbolun en büyük organizasyonunun pek çok kişiye göre en yetkin tarihçesini ortaya koydu. Futbolun en iyi tarihçilerinden biri ve Inverting the Pyramid kitabının yazarı olarak tanınan Wilson, Uruguay'daki 1930 turnuvasından Arjantin'in Katar'daki zaferine kadar uzanan yaklaşık bir asırlık Dünya Kupası tarihini anlatmak gibi devasa bir işe girişiyor.

  • A New Formation: How Black Footballers Shaped the Modern GameMerky Books

    Yeni Bir Diziliş

    Yazan: Calum Jacobs

    Sayfa sayısı: 288

    Kimler için: Futbola müzik, stil ve daha geniş kültürel tarih açısından bakan okurlar.

    Futbol yazıları, siyahi oyuncuların deneyimini çoğu zaman yalnızca maruz kaldıkları ırkçılığa indirger. Yazar ve VICTORY dergisinin kurucusu Calum Jacobs, A New Formation adlı kitabında bu dar çerçevenin ötesine geçiyor. Siyahi Britanyalı futbolcuların spora katılmakla kalmayıp modern Britanya kültürünü nasıl yeniden şekillendirdiğini zengin, kutlayıcı ve aciliyet duygusu taşıyan bir anlatımla ele alıyor.

  • Football, she wroteAmazon

    Futbolu o yazdı

    Yazan: Çeşitli yazarlar

    Sayfa sayısı: 304

    Kimler için uygun: Farklı türde hikâyeleri, etkili denemeleri ve yeni, özgün sesleri duymayı seven herkes için.

    Spor yazını onlarca yıl boyunca neredeyse yalnızca erkeklere ayrılmış bir alandı. Football, She Wrote, Floodlit Dreams tarafından yayımlanan bu kitap, futbolu hayatının merkezine koyan kadınların kaleme aldığı olağanüstü yazıları bir araya getirerek bu eski kalıbı çarpıcı biçimde yıkıyor.

  • Raised a Warrior by Susie PetruccelliApollo Publishers

    Bir savaşçı yetiştirdi

    Yazan: Susie Petruccelli

    Sayfa sayısı: 224

    Kimler için: Son derece kişisel spor anılarını ve zorluklara direnme öykülerini seven okurlar.

    Profesyonel futboldaki büyük gelişimden önce, üst düzeyde futbol oynayan kadınlar bunu yalnızca oyuna duydukları sevgi için yapıyordu. Bu süreçte çoğu zaman kimseye göstermedikleri yaralar da taşıyorlardı. Prestijli Vikki Orvice Ödülü’nü kazanan Raised a Warrior’da Susie Petruccelli, Güney Kaliforniya’da hayallerle dolu, yalınayak bir erkek fatma olarak geçirdiği günlerden Harvard Üniversitesi kadın futbol takımının kaptanlığına uzanan hayatını samimi ve hiçbir şeyi saklamayan bir anı kitabıyla anlatıyor.

  • Ultra by Tobias JonesHead of Zeus

    Ultra

    Yazan: Tobias Jones

    Sayfa sayısı: 224

    Kimler için: Alt kültürlere ve taraftar topluluklarının dünyasına ilgi duyan okurlar.

    İtalya, dünyanın en şiddet yanlısı futbol taraftarlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu araştırma kitabı, sıklıkla Britanya'daki futbol holiganlığıyla karşılaştırılan sağcı alt kültürü derinlemesine inceliyor. Tobias Jones, Yılın Futbol Kitabı ödülünü kazanan bu çarpıcı anlatıda İtalya'nın en önde gelen takımlarının ultralarıyla yakın temas kuruyor.

  • Zonal Marking by Michael CoxHarper Collins

    Alan markajı

    Yazan: Michael Cox

    Sayfa sayısı: 448

    Kimler için: Taktiklere tutkuyla bağlı olanlar ve koltuk teknik direktörleri.

    Jonathan Wilson eski dönem futbol taktiklerinin başvuru kitabını yazdıysa, Michael Cox da modern çağın kullanım kılavuzunu kaleme aldı. Zonal Marking'de Athletic'in analisti iddialı bir tez ortaya koyuyor: Modern Avrupa futbolu tesadüfen değil, belirleyici üç on yıl boyunca bir ulusal ligden diğerine aktarılan taktik devrimlerin bayrak yarışıyla gelişti.

  • How (Not) To Be StrongCentury

    Nasıl Güçlü Olunur (Ya da Olunmaz)?

    Yazan: Alex Scott

    Sayfa sayısı: 224

    Kimler için: Dirençli duruşlardan ilham alanlar ve modern spor yorumculuğunu sevenler.

    Alex Scott, milyonlarca kişi tarafından spor yayıncılığının en tanınan ve öncü isimlerinden biri olarak biliniyor. Bundan önce ise Arsenal ile 21 büyük kupa kazanan ve İngiltere millî takımında 140 kez forma giyen, başarıya alışkın bir futbolcuydu. Ancak Scott, How (Not) To Be Strong adlı kitabında televizyondaki kusursuz imajını bir kenara bırakarak kırılganlığını ender rastlanan bir açıklıkla ortaya koyduğu bir otobiyografi sunuyor.