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Early Black Friday deals 2026 GOAL / various
Renuka Odedra
Çeviri:

2026'nın en iyi erken Black Friday futbol fırsatları: Krampon, forma ve ekipmanlarda büyük indirimler

SHOPPING

Krampon, forma ya da yeni antrenman ekipmanı? ⚽️💰

Black Friday bu yıl resmen 27 Kasım'a denk geliyor, ancak erken indirimler çoktan başladı. Pazar ligi maçlarında giydiğiniz kramponları yenilemek, 2026-27 sezonu replika formasını daha ucuza almak ya da Noel alışverişinizi erkenden halletmek istiyorsanız, fırsatları değerlendirmek için yılın en iyi zamanı resmen kasım ayı.

Nike, adidas ve FORZA gibi büyük markalar ile Pro: Direct Soccer gibi perakendeciler de ön indirimlerine başladı.

İndirim sayfalarında durmadan gezinmek zorunda kalmayın diye şu anda yararlanabileceğiniz en iyi erken Black Friday futbol fırsatlarını bir araya getirdik.

  • Christmas football boots 2026GOAL / various

    Kramponlar

    Black Friday bu yıl resmen 27 Kasım’da başlayacak olsa da erken indirimler çoktan başladı. Pazar günleri oynanan amatör lig maçları için kramponlarınızı yenilemek, 2026/27 sezonunun replika formasını daha ucuza almak ya da Noel alışverişinizi erkenden halletmek istiyorsanız, fırsatları yakalamak için yılın en iyi zamanı Kasım.

    Nike, adidas ve FORZA gibi büyük markaların yanı sıra Pro: Direct Soccer gibi perakendeciler de ön indirimlerini başlattı.

    İndirim sayfalarında saatlerce gezinmenize gerek kalmasın diye Birleşik Krallık’ta şu anda bulabileceğiniz en iyi erken Black Friday futbol fırsatlarını derledik.

  • England home kitNike

    Replika kulüp formaları ve forma setleri

    Forma fiyatları son yıllarda hızla arttı. Bu da kulübünün formasını giymek isteyen taraftarlar için Black Friday indirimlerini önemli hâle getirdi.

    Nike'ın erken Black Friday kampanyasında fiyatlar şimdiden %30'a varan oranda düştü. 2025/26 ve 2026/27 formaları da indirimde. Öne çıkan fırsatlar arasında Chelsea 25/26 deplasman formasının 39,99 sterline düşmesi ve İngiltere 2024/25 Stadium iç saha formalarındaki büyük indirimler yer alıyor. JD Sports'ta ise çok konuşulan spor ayakkabılar da dahil olmak üzere uluslararası çapta rağbet gören ürünlerin fiyatlarında büyük düşüşler yaşandı.

  • Forza Black Friday 15% dealsForza

    Vazgeçilmez antrenman ekipmanları

    Teknoloji ve kramponlar harika, ama sahaya çıkmanın yerini hiçbir şey tutmaz. Kış antrenmanlarını planlayan bir antrenörseniz ya da futbola tutkun bir çocuk için en iyi Noel hediyesini arayan bir ebeveynseniz, FORZA site genelinde ek %15 indirim sunan büyük bir Warm-Up kampanyası başlattı.

    • FORZA 6 x 4 futbol kalesi: Fiyatı şu anda 69,99 sterlinden yalnızca 33,99 sterline düştü. Hava koşullarına dayanıklı bu uPVC bahçe kalesinin kurulumu için hiçbir alet gerekmiyor. Üstelik hemen oynamaya başlamanız için gereken tüm sabitleme kazıkları ve klipslerle birlikte geliyor.
    • FORZA RapidFire Wave top sektirme panosu: Fiyatı 50,99 sterline düştü. İlk kontrolünüzü geliştirmek istiyorsanız, çift taraflı kullanılabilen bu 4'ü 1 arada pano topu maçtakine benzer, öngörülemez biçimde geri gönderiyor. Bu da onu bireysel antrenmanlar için vazgeçilmez kılıyor.

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  • EAFC 27 EA

    Teknoloji ve EA Sports FC 27

    Son olarak, dijital futbol tutkunları için Kara Cuma, sanal maç deneyimlerini geliştirmek adına tartışmasız en iyi dönem.

    Ultimate Team'inizi güçlendirmek istiyorsanız dijital mağazalar EA FC 27 Points için erken dönem kampanyalar düzenliyor; 5.900 ve 12.000 puanlık paketlerde kayda değer indirimler var. Donanımınızı yenilemek istiyorsanız yeni PlayStation 5 Pro da nihayet Argos ve Amazon UK'de düzenli olarak stokta bulunuyor. Buna PlayStation Store'un kapsamlı erken Kara Cuma oyun indirimleri eşlik ediyor.