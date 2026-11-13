Black Friday bu yıl resmen 27 Kasım'a denk geliyor, ancak erken indirimler çoktan başladı. Pazar ligi maçlarında giydiğiniz kramponları yenilemek, 2026-27 sezonu replika formasını daha ucuza almak ya da Noel alışverişinizi erkenden halletmek istiyorsanız, fırsatları değerlendirmek için yılın en iyi zamanı resmen kasım ayı.

Nike, adidas ve FORZA gibi büyük markalar ile Pro: Direct Soccer gibi perakendeciler de ön indirimlerine başladı.

İndirim sayfalarında durmadan gezinmek zorunda kalmayın diye şu anda yararlanabileceğiniz en iyi erken Black Friday futbol fırsatlarını bir araya getirdik.