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Best BF Tech and GearGOAL / various
Renuka Odedra
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2026'nın en iyi Black Friday spor teknolojisi ve ekipman fırsatları: Donanımınızı yenileyin, oyununuzu geliştirin

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Antrenmanlarınızı bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz?

Black Friday 2026 resmen başladı ve erken dönem fırsatlar şimdiden gelmeye başladı. İster oturma odanızı maç günü için kapsamlı bir izleme merkezine dönüştürmek, ister EA FC 27'de lige damga vurmak ya da sezon öncesi kondisyonunuzu takip etmek isteyin, teknolojik cihazlarınızı ve futbol ekipmanınızı yenilemek için en iyi zaman kasım ayı.

Karmaşık indirim sayfalarında durmadan gezinmek zorunda kalmayın diye, futbol tutkunlarının şu anda yararlanabileceği en iyi Black Friday teknoloji ve ekipman fırsatlarını derledik.

  • Under Armour Rogue 4Running ShoeUnder Armour

    Under Armour Rogue 4 koşu ayakkabıları

    Under Armour Men's Charged Rogue 4, konfor, hava alabilirlik ve tepki kabiliyeti arasında denge arayan, nötr basışlı koşucular için tasarlanmış çok yönlü bir günlük antrenman ayakkabısı. Hafif, özel olarak geliştirilmiş file sayası ile Under Armour'ın Charged Cushioning® orta tabanını bir araya getiren ayakkabı; kısa ve orta mesafeli koşularda, spor salonu antrenmanlarında veya günlük kullanımda darbeleri en üst düzeyde emiyor.

  • Football Manger 27 Amazon

    Football Manger 27

    Football Manager 27'de tuttuğunuz kulübün tüm kontrolünü elinize alın. Baştan aşağı yenilenen etkileyici görselleri, daha kapsamlı taktiksel kontrolü ve son derece akıllı transfer piyasasıyla teknik direktörlük koltuğu sizi bekliyor. Göreve hazır mısınız?

  • Football Master Pop-Up Goal Nets & Training Equipment Amazon

    Football Master açılır kapanır kaleler ve antrenman ekipmanları

    Football Master açılır kapanır antrenman ekipmanı setiyle oyununuzu geliştirin. İki adet 120 cm'lik açılır kapanır kale, on antrenman konisi ve isabetli pas çalışmaları için iki kavisli hedef içeren bu eksiksiz set, çeviklik ve isabet konusunda ustalaşmanız için gerekenleri bir araya getiriyor. Ürünleri birlikte verilen taşıma çantasına koyup antrenmanınızı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

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  • Mitre Impel FootballMitre

    Mitre IMPEL futbol topu

    Mitre Impel, sık sık Impel One adıyla güncellenen, okullar ve amatör kulüpler için en popüler ve en çok satan antrenman futbol toplarından biri. Günlük kullanım için tasarlanan top, uygun fiyatı ile biçimini güvenilir şekilde koruma özelliğini birleştiriyor. Bu da onu hem çim hem de suni zeminlerde pas, şut ve top kontrolü çalışmaları için temel bir ekipman hâline getiriyor.

  • SPORTSROYALS Power Tower Dip StationAmazon

    SPORTSROYALS Power Tower dip istasyonu

    Sportsroyals Power Tower dip istasyonu, evdeki spor alanları için tasarlanmış, yüksek puan alan çok işlevli bir vücut ağırlığıyla kuvvet antrenmanı istasyonu. Ağır kullanıma uygun, 2 mm kalınlığında çelik alaşımlı iskeleti ve kaymaz ayaklara sahip, genişletilmiş H biçimli tabanı sayesinde yoğun antrenmanlarda son derece sağlam duruyor. Üst vücut ve karın bölgesi için 5'i 1 arada bir istasyon olarak barfiks, paralel barda vücut indirme, dikey bacak kaldırma, ters row ve yükseltilmiş şınav hareketlerini tek bir kompakt alanda yapmanıza olanak tanıyor.

  • EAFC 27 EA

    EA FC 27

    EA FC 27 ile dünyanın oyununun bir sonraki evrimini deneyimleyin. Yepyeni açık dünyalı sosyal buluşma alanı, baştan aşağı yenilenen Teknik Direktör Kariyeri ve 21.000'den fazla tam lisanslı oyuncusuyla bugüne kadarki en gerçekçi ve dokunsal futbol deneyimini sunuyor.

  • Beats Solo 4 Amazon

    Beats Solo 4

    Mayıs 2024'te piyasaya sürülen Beats Solo 4, Apple'ın popüler kulak üstü kablosuz kulaklıklarının en yeni nesli. Tanıdık tasarımını korurken daha iyi ses, daha uzun pil ömrü ve hem iOS hem Android için akıllı özellikler dâhil önemli donanım iyileştirmeleri sunuyor.

  • Samsung Galaxy Book6 Pro Laptop Amazon

    Samsung Galaxy Book6 Pro dizüstü bilgisayar

    40,64 cm'lik Samsung Galaxy Book6 Pro ile sahadaki hiçbir anı kaçırmayın. Etkileyici 3K AMOLED ekranı ve son derece akıcı 120 Hz yenileme hızı sayesinde bu dizüstü bilgisayarda her maç, sanki tribündeymişsiniz gibi görünüyor. Son derece hızlı Intel Core Ultra Series 3 işlemcisi ve Wi-Fi 7 bağlantısıyla takılmadan yayın izleme, üst düzey performans ve uzatma dakikaları ile penaltı atışlarından daha uzun süren, gün boyu pil ömrü elde ediyorsunuz. 1,27 cm'den ince ve son derece hafif olması, onu seyahat ederken üst düzey teknoloji isteyen taraftarlar için deplasman günlerinin ideal yol arkadaşı hâline getiriyor.

  • 6 x 4 forza goalForza

    FORZA 7,32 m x 2,44 m kale ağı

    FORZA'nın 7,32 m x 2,44 m ölçülerindeki tam boy çizgili futbol kale ağı, standart ölçülerdeki 11'e 11 kaleler için tasarlanmış üst düzey bir yedek ağ. Net World Sports tarafından üretilen ağ, yoğun kullanıma dayanıklılığı profesyonel bir görünümle birleştiriyor ve hem amatör hem de profesyonel kulüplerin kale direklerini takım renkleriyle uyumlu hâle getirmesine imkân tanıyor.

  • Logitech G PRO X 2 Wireless Gaming HeadsetAmazon

    Logitech G PRO X 2 kablosuz oyuncu kulaklığı

    Logitech G PRO X 2 Lightspeed kablosuz kulaklıkla sahadaki her ayrıntıyı duyun ve son derece net iletişim kurun. Devrim niteliğindeki 50 mm grafen sürücülerle donatılan ve profesyonel e-spor oyuncularının güvendiği kulaklık, Weekend League'de üstünlük kurmanız için gereken gecikmesiz ve son derece hassas sesi sunuyor.

  • Garmin vívoactive 6Amazon

    Garmin vívoactive 6

    Nisan 2025'te piyasaya sürülen Garmin vívoactive 6, günlük kullanım için tasarlanmış çok yönlü bir sağlık ve fitness GPS akıllı saati. Parlak 3,05 cm'lik AMOLED dokunmatik ekranı, hafif tasarımı ve 11 güne varan pil ömrüyle üst düzey koşu araçlarını daha ulaşılabilir bir fiyatla sunuyor.