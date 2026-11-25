Black Friday 2026 resmen başladı ve erken dönem fırsatlar şimdiden gelmeye başladı. İster oturma odanızı maç günleri için eksiksiz bir izleme merkezine dönüştürmek, ister EA FC 27'de lige hükmetmek ya da sezon öncesi kondisyonunuzu takip etmek isteyin, teknoloji ürünlerinizi ve futbol ekipmanlarınızı yenilemek için en iyi zaman kasım ayı.

İndirim sayfalarında saatlerce gezinmek zorunda kalmayın diye futbol tutkunları için şu anda sunulan en iyi Black Friday teknoloji ve ekipman fırsatlarını derledik.