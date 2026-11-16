2026'nın en iyi Black Friday spor fırsatları: Krampon, forma, oyun ve antrenman ekipmanları

Mitre Impel, sık sık Impel One adıyla güncellenen, okullar ve amatör kulüpler için en popüler ve en çok satan antrenman futbol toplarından biri. Günlük kullanım için tasarlanan top, uygun fiyatı güvenilir biçimde şeklini koruma özelliğiyle birleştiriyor. Bu da onu hem çimde hem de suni zeminlerde pas, şut ve top kontrolü çalışmalarının vazgeçilmez bir ekipmanı hâline getiriyor.