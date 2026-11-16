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Goal.com black friday deals GOAL / various
Renuka Odedra
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2026'nın en iyi Black Friday spor fırsatları: Krampon, forma, oyun ve antrenman ekipmanları

SHOPPING

En iyi fırsatların hepsi bir arada.

İster amatör lig maçlarında giydiğiniz kramponları yenilemek, ister en yeni 2026-27 sezonu kulüp formasını almak ya da evdeki antrenman düzeninizi geliştirmek isteyin, Black Friday spor alışverişi takviminin en avantajlı haftası.

Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag ve Amazon gibi büyük perakendeciler performans ekipmanlarında, taraftar ürünlerinde ve aksesuarlarda fiyatları %50'ye varan oranlarda düşürüyor. Sayısız çevrim içi mağazayı tek tek inceleme zahmetinden sizi kurtarmak için GOAL, şu anda mevcut olan en iyi spor fırsatlarını derledi.

  • EAFC 27 EA

    EA FC 2027

    EA FC 27 ile dünyanın en sevilen oyununun bir sonraki evrimini deneyimleyin. Yepyeni açık dünyalı sosyal merkezi, baştan aşağı yenilenen Teknik Direktör Kariyeri ve tam lisanslı 21.000'den fazla oyuncusuyla bugüne kadarki en gerçekçi ve dokunsal açıdan en etkileyici futbol deneyimini sunuyor.

  • adidas Predator Pro adidas

    adidas Predator kramponlar (MG)

    adidas Predator 26 ile oyunu kontrol edin ve kendi hikâyenizi yazın. Bağcıklı yapısı, nokta atışı isabet için gelişmiş Nanostrike+ kavrama bölgeleri ve denge sağlayan Strikeframe taban plakasıyla bu kramponlar, oyunu yönlendiren futbolcular için tasarlandı. Giyin, bağcıklarını bağlayın ve oyunun iplerini elinize alın.

  • Beats Solo 4 Amazon

    Beats Solo 4

    Mayıs 2024'te piyasaya sürülen Beats Solo 4, Apple'ın popüler kulak üstü kablosuz kulaklıklarının en yeni nesli. Tanıdık tasarımını korurken daha iyi ses, daha uzun pil ömrü ve hem iOS hem de Android için akıllı özellikler gibi önemli iç donanım yenilikleri sunuyor.

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  • Garmin vívoactive 6Amazon

    Garmin vívoactive 6

    Nisan 2025'te piyasaya sürülen Garmin vívoactive 6, günlük kullanıma yönelik çok yönlü bir sağlık ve fitness GPS akıllı saati. Parlak 3 cm'lik AMOLED dokunmatik ekranı, hafif tasarımı ve 11 güne kadar pil ömrüyle üst düzey koşu araçlarını daha ulaşılabilir bir fiyatla sunuyor.

  • Optimum Nutrition Creatine PowderAmazon

    Optimum Nutrition kreatin tozu

    Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder, kas gücünü, kuvvet üretimini ve toparlanmayı desteklemek için tasarlanmış, yaygın olarak güven duyulan tek bileşenli bir takviye. Saf kreatin monohidratın mikronize edilmiş formunu kullandığı için daha küçük parçacıkları sıvılarda daha kolay çözünüyor ve daha uzun süre dağılmış hâlde kalıyor. Böylece diğer kreatin takviyelerinde sık görülen pütürlü dokuyu ortadan kaldırıyor.

  • Under Armour Rogue 4Running ShoeUnder Armour

    Under Armour Rogue 4 koşu ayakkabıları

    Erkeklere yönelik Under Armour Charged Rogue 4, konfor, hava geçirgenliği ve tepki kabiliyeti arasında denge arayan nötr basışlı koşucular için tasarlanmış çok yönlü bir günlük antrenman ayakkabısı. Hafif, özel olarak tasarlanmış file sayayı Under Armour'ın imza niteliğindeki Charged Cushioning® orta tabanıyla birleştirerek kısa ve orta mesafeli koşularda, spor salonu antrenmanlarında veya günlük kullanımda maksimum darbe emilimi sağlıyor.

  • Mitre Impel FootballMitre

    Mitre IMPEL futbol topu

    Mitre Impel, sık sık Impel One adıyla güncellenen, okullar ve amatör kulüpler için en popüler ve en çok satan antrenman futbol toplarından biri. Günlük kullanım için tasarlanan top, uygun fiyatı güvenilir biçimde şeklini koruma özelliğiyle birleştiriyor. Bu da onu hem çimde hem de suni zeminlerde pas, şut ve top kontrolü çalışmalarının vazgeçilmez bir ekipmanı hâline getiriyor.

  • FORZA 24ft x 8ft Goal Net Amazon

    FORZA 7,32 m x 2,44 m kale ağı

    FORZA tam boy çizgili futbol kale ağı, standart ölçülerdeki 11'e 11 maç kaleleri için tasarlanmış üst düzey bir yedek ağdır. Net World Sports tarafından üretilen ağ, yüksek dayanıklılığı profesyonel bir görünümle birleştirerek hem amatör hem de profesyonel kulüplerin kale direklerini takım renkleriyle uyumlu hâle getirmesine olanak tanıyor.

  • SPORTSROYALS Power Tower Dip StationAmazon

    SPORTSROYALS Power Tower dips istasyonu

    Sportsroyals Power Tower dips istasyonu, ev spor salonları için tasarlanmış, yüksek puan alan çok işlevli bir vücut ağırlığıyla kuvvet antrenmanı istasyonu. 2 mm kalınlığında dayanıklı çelik alaşımlı iskeleti ve kaymaz ayaklara sahip uzatılmış H biçimli tabanıyla yoğun antrenmanlarda son derece sağlam bir duruş sunuyor. Üst vücut ve merkez bölgesi için 5'i 1 arada bir istasyon olarak kullanılan ürün, barfiks, dips, dikey bacak kaldırma, ters row ve yükseltilmiş şınav hareketlerini kompakt bir alanda yapmanıza olanak tanıyor.

  • SCI-MX Protein PowderAmazon

    SCI-MX protein tozu

    SCI-MX Ultra Muscle, yağsız kas gelişimini ve toparlanmayı en üst düzeye çıkarmak isteyen sporcular ve spor salonuna gidenler için formüle edilmiş, kütle ve güç artışına yönelik güçlü bir hepsi bir arada üründür. Farklı kaynaklardan elde edilen protein karışımını kompleks karbonhidrat bileşimiyle birleştirerek tek bir pratik içecekte yüksek miktarda kalorinin yanı sıra kreatin ve glutamin gibi performansı artıran bileşenler sunuyor.

  • Warrior Creatine Gummies Amazon

    Warrior kreatin jelibonları

    Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder, kas gücünü, kuvvet üretimini ve toparlanmayı desteklemek için tasarlanmış, yaygın olarak güven duyulan tek bileşenli bir takviye. Saf kreatin monohidratın mikronize edilmiş formunu kullandığı için daha küçük parçacıkları sıvılarda daha kolay çözünüyor ve daha uzun süre dağılmış hâlde kalıyor. Böylece diğer kreatin takviyelerinde sık görülen pütürlü dokuyu ortadan kaldırıyor.