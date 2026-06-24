Katar bu sefer ev sahipliği yapmayabilir, ancak 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları şimdiden tüm hızıyla devam ediyor ve buna yepyeni bir forma serisi de dahil. adidas, şimdiye kadarki en geniş Dünya Kupası ev sahibi forması koleksiyonunu tanıttı; Katar’ın en yeni forması, futbolun en büyük ülkeleriyle birlikte sessizce sahneye çıktı.

2022’de ev sahibi olarak tarihe geçen Katar, Kuzey Amerika’da bir kez daha dünya sahnesinde iz bırakmayı hedefliyor. Ulusal kimliğe dayanan zarif iç saha renklerinden, modern adidas stilini yansıtan ve sızdırılan deplasman forması tasarımına kadar, Katar’ın iç saha ve deplasman formaları hakkında bilmeniz gereken her şey, çıkış tarihleri ve beklenen fiyatlar dahil, burada.

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