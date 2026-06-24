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Qatar 2026 World Cup kit adidas
Angelica Daujotas

Çeviri:

2026 Katar Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Katar
Dünya Kupası

Katar, bir sonraki Dünya Kupası hazırlıkları başlarken yeni adidas formalarını tanıttı.

Katar bu sefer ev sahipliği yapmayabilir, ancak 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları şimdiden tüm hızıyla devam ediyor ve buna yepyeni bir forma serisi de dahil. adidas, şimdiye kadarki en geniş Dünya Kupası ev sahibi forması koleksiyonunu tanıttı; Katar’ın en yeni forması, futbolun en büyük ülkeleriyle birlikte sessizce sahneye çıktı.

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2022’de ev sahibi olarak tarihe geçen Katar, Kuzey Amerika’da bir kez daha dünya sahnesinde iz bırakmayı hedefliyor. Ulusal kimliğe dayanan zarif iç saha renklerinden, modern adidas stilini yansıtan ve sızdırılan deplasman forması tasarımına kadar, Katar’ın iç saha ve deplasman formaları hakkında bilmeniz gereken her şey, çıkış tarihleri ve beklenen fiyatlar dahil, burada.

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Mağaza: Katar 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar Ev Forması

    2026 Katar Dünya Kupası ev sahibi forması, turnuva öncesinde federasyonların ev sahibi formalarını kapsamlı bir şekilde tanıtma çalışmasının bir parçası olarak Kasım 2025’te adidas tarafından resmi olarak tanıtıldı. Tasarım, Katar’ın geleneksel renk paletine sıkı sıkıya bağlı kalıyor; ulusal bayrak ve futbol kimliğiyle uzun süredir özdeşleşmiş olan koyu bordo detaylarla vurgulanan sade bir zemin öne çıkıyor.

    Orta Doğu desenlerinden ve çöl dokularından esinlenerek kumaşa işlenen ince tonlu grafikler, forma zarif ve minimalist bir hava katıyor. adidas’ın modern şablonu, akıcı bir siluet sağlarken, arması ve Üç Şerit ise abartısız kalıyor; bu da Katar’ın zarif forma estetiğinin devamı niteliğinde olup, dramatik bir yeniden tasarımdan ziyade geleneksel çizginin sürdürülmesini yansıtıyor.

    Ev sahibi forması, seçkin perakendeciler aracılığıyla halihazırda satışta olup, taraftar versiyonlarının fiyatı genellikle 80-90 £ / 90 € civarındadır; oysa orijinal maç versiyonlarının fiyatı, pazara ve bedenlere bağlı olarak daha yüksek olabilir.

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  • Katar Deplasman Forması

    Ev forması artık resmen açıklanmış olsa da, Katar’ın 2026 Dünya Kupası deplasman forması yalnızca çevrimiçi sızıntılar yoluyla ortaya çıktı; bu da onu, turnuva öncesinde henüz yayınlanmamış milli takım tasarımları dalgasının bir parçası haline getiriyor. İlk görüntülere göre, deplasman formasının açık kum rengi veya bej bir zemin üzerine, kontrast oluşturan bordo ve daha koyu vurgu detaylarıyla tamamlanması bekleniyor.

    Sızan tasarım, adidas’ın 2026 deplasman forması temasına uyuyor; bu tema, birçok ülkede daha cesur renk denemeleri ve geleneksel unsurlara atıflar içeriyor. Katar için bu, çöl tonlarına ince bir gönderme yaparken, geleneksel beyaz iç saha formasına net bir görsel kontrast sunan bir görünüm anlamına geliyor.

    Deplasman forması, adidas’ın standart Dünya Kupası deplasman forması piyasaya sürme takvimine uygun olarak Mart 2026’da resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Fiyatlandırmanın ev formasıyla aynı olması öngörülüyor; taraftar sürümlerinin piyasaya çıktığında 80–90 £ / 90 € aralığında olması muhtemel.

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