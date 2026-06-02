Women's Ballon d'Or
2026 Kadınlar Altın Top Güç Sıralaması: Aitana Bonmati'nin Kadınlar Altın Topu'ndaki üç yıllık hakimiyetine kim son verecek?

Aitana Bonmati, son üç Ballon d'Or Feminin ödülünün hepsini kazandı; ancak 2026'da bu ödül başka birine gidecek. Kadın futbolunun en iyi oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlayacak olan, iki kez bu ödülü kazanan ve aynı zamanda Barcelona'nın yıldız oyuncusu Alexia Putellas mı olacak? Yoksa Ekim ayında Paris'te Altın Top ödülü dağıtıldığında, kazananlar listesinde yeni bir isim mi yer alacak?

Ne yazık ki Bonmati, geçtiğimiz Kasım ayında fibula kemiğinde bir kırık geçirdi; bu durum ameliyat gerektirdi ve Mayıs ayında sahalara dönene kadar onu saha kenarında tuttu. Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon’u yenerek dörtlü kupayı kazanmasında yine de rolünü yerine getirebildi, ancak bu başarı dördüncü Ballon d’Or’u kazanması için yeterli olmadı.

Bu durumu daha da ilginç kılan ise, bu yılın kadın futbolunda Dünya Kupası yılı olmaması. Bu nedenle, ABD'de kulüp futbolu oynayanlar ve bu yaz Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek yıldızlar dışında, 2026 Ballon d'Or Feminin için iddialı olmak söz konusu olduğunda, fırsat penceresi esasen kapalı.

Peki, 2025-26 sezonundaki performanslarıyla kimler yarışa girmiş durumda? GOAL, Avrupa sezonundaki önemli turnuvaların sona ermesinin ardından Altın Top'un en olası adaylarını gözden geçiriyor...

Önceki güncelleme: 5 Mayıs

    15Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: Yedi gol, beş asist. UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonu oldu.

    Geçen yıl Ballon d'Or oylamasında ikinci olan Mariona Caldentey, bu sefer Altın Top'u kazanabilir mi? İspanya milli takım oyuncusu, Arsenal'de yine etkili bir performans sergiledi ve takımının ilk FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

    Ancak Caldentey'in hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki hücum istatistikleri geçen yıla göre düşüş gösterdi. Bunun nedeni, kulüp seviyesinde daha tutarlı bir şekilde oynaması istenen daha geriye çekilmiş rolüydü ve bu durum, ödül kazanma şansını etkileyebilir. Ayrıca, Lyon'a karşı yarı finalde sona eren Arsenal'in Avrupa şampiyonluğu savunmasının son aşamalarında da kendini gösterememesi, ona zarar verecektir. Yine de geçen yılın ikincisinin yine oy alması bekleniyor.

    14Salma Paralluelo (Barselona) 🆕

    2025-26 sezonunda: 12 gol, 9 asist. Liga F, İspanya Süper Kupası, Kraliçeler Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı.

    Kadınlar Ballon d'Or ilginç bir ödüldür. Küresel oylama sistemi ve belirli turnuvaların görünürlükteki eşitsizliği nedeniyle, en büyük sahnede sergilenen bir performans bir oyuncuyu sıralamada gerçekten yukarı taşıyabilir; Chloe Kelly'nin 2025 oylamasında beşinci sırada yer alması buna iyi bir örnektir. İngiltere milli takım oyuncusu sezonun büyük bir bölümünde sahada süre bulmakta zorlandı, ancak Avrupa Şampiyonası'ndaki performansları sonunda ona çok sayıda oy kazandırdı.

    Her zaman böyle bir oyuncu vardır ve bu yıl bu, Salma Paralluelo olabilir. Barcelona'nın yıldızı kötü bir sezon geçirmedi, sezon boyunca gözden düşmedi, ancak Katalanlar önlerine çıkan her şeyi silip süpürerek dörtlü kupayı kazandıkça diğer oyuncuların gölgesinde kaldı. Ta ki Şampiyonlar Ligi finaline kadar. Paralluelo, bu maçta adını parlatmayı başardı.

    Oslo'daki maçın son dakikalarında, 22 yaşındaki oyuncu iki muhteşem gol atarak Barça'nın Lyon'u 4-0 mağlup etmesini sağladı. Böylesine dikkat çekici bir performans, Ballon d'Or oy verenlerinin zihninde yer edecektir.

    13Vivianne Miedema (Manchester City) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 14 gol, 5 asist. Kadınlar Süper Ligi ve FA Kupası şampiyonu oldu.

    Talihsiz bir sakatlık dönemi nedeniyle Vivianne Miedema'nın Ballon d'Or'a son adaylığı üzerinden epey zaman geçti; 2022'de 11. sırada yer aldığından beri final listesinde adı geçmiyor. Ancak Hollandalı oyuncu, dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve bu sezon, Manchester City'nin 10 yıl sonra ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmasında kilit rol oynayarak, 2022'den önceki iki Ballon d'Or oylamasında neden arka arkaya ilk beşte yer aldığını herkese hatırlattı.

    Bu sezon İngiltere'nin en üst liginde Miedema'dan daha fazla gol atan sadece iki oyuncu vardı. Miedema ayrıca asist sıralamasında üçüncü, toplam doğrudan gol katkısı sıralamasında ise ikinci oldu. City'nin Avrupa futbolunda yer almaması, Miedema'nın daha önce Ballon d'Or'da elde ettiği üst sıralarda yer almasını zorlaştıracak, ancak forvet oyuncusu, uzun zamandır ilk kez sakatlık yaşamadığı bu sezonda yine de aday gösterilmeyi hak ediyor. FA Cup finalinde attığı gol, bu şansı daha da artırdı.

    12Claudia Pina (Barselona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 9 asist. UEFA Uluslar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası, Kraliçeler Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı.

    Claudia Pina muhteşem bir sezon geçirdi. Liga F'de Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve tüm sezon boyunca kıtanın en golcü forvetlerinden biri oldu. Bu başarısı, Nations League'i kazanmasına yardım ettiği İspanya'nın yanı sıra dörtlü kupayı kazanan Barça'ya da fayda sağladı.

    Ancak sezonun ikinci yarısında verimliliğinde küçük bir düşüş yaşadı ve Barça'nın büyük sahnedeki maçlarından yararlanamadı. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ve Real Madrid ile oynanan Liga F Clasico'da gol, asist ya da manşetlere taşınacak bir an yaşamaması, bu sıralamada daha aşağıda yer almasına neden oldu - ancak Copa de la Reina finalinde gol attı.

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ↔️

    2025-26 sezonunda: 16 gol, 4 asist. NWSL Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    Ligin takvimi, tarih ve puan barajı açısından ödülün kendi parametreleriyle uyuşmadığından, Ballon d'Or oylamasında NWSL yıldızlarının nasıl değerlendirileceğini bilmek her zaman zordur. Geçen yıl sadece üç NWSL yıldızı aday gösterildi ve hem Marta hem de Esther Gonzalez'in adaylığı daha çok büyük turnuvalardaki başarılarına bağlıydı. Marta, Brezilya'nın Copa America'yı kazanmasına yardımcı olduktan sonra Altın Top ödülünü alırken, Gonzalez ise İspanya'nın finale yükseldiği Euro 2025'te gol kralı oldu.

    Ancak Temwa Chawinga'nın adaylığı, NWSL'deki olağanüstü performansına dayanıyordu. Ballon d'Or için son birkaç ayın önemli olduğu 2024 sezonunda Chawinga, Altın Ayakkabı ve En Değerli Oyuncu ödüllerini kazandı. 2025 sezonunda, Kansas City Current'ın NWSL Shield'ı kazanmasına yardımcı olurken bir kez daha her iki ödülü de topladı ve 2026 sezonuna da muhteşem bir başlangıç yaptı.

    Bu nedenle, forvet oyuncusu Ballon d'Or oylamasında yine saygı görmeli ve yaz aylarında Malavi'nin Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez katılmasıyla, başarılarına yenilerini ekleme fırsatı bulacak.

    10Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    2025-26 sezonunda: Altı gol, beş asist. Asya Kupası, Kadınlar Süper Ligi ve FA Kupası şampiyonu oldu.

    2023 ve 2024'te aday gösterilen Yui Hasegawa, bu sezon WSL'yi kasıp kavuran Man City takımının kalbi olduğu için 2026'da da aday listesinde yer alacaktır. İngiltere'nin genç oyuncusu Laura Blindkilde Brown veya ABD milli takım oyuncusu Sam Coffey ile birlikte muhteşem bir çift pivot orta saha ikilisi oluşturan Hasegawa, bu sezon daha fazla ileriye çıkma özgürlüğü elde etti ve bu da daha fazla gol katkısı ile sonuçlandı, ki bu da onun amacına yardımcı olacaktır.

    Hasegawa'nın Japonya'nın Asya Kupası zaferinde kilit bir rol oynaması, City'nin rahat bir şekilde kazandığı WSL şampiyonluğu ve Pazar günü Brighton'ı 4-0 yenerek elde ettiği FA Cup zaferinin yanı sıra özgeçmişine bir kupa daha ekleyerek, referanslarını büyük ölçüde güçlendirdi.

    9Klara Buhl (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 10 gol, 22 asist. Bundesliga, DFB Süper Kupası ve DFB Kupası şampiyonu oldu.

    Almanya'daki oyuncular bu ödülün oylamasında göz ardı edilebilir, ancak Klara Buhl'un inanılmaz istatistikleri geçen yıl açıkça göze çarpıyordu ve bu sezon da mükemmeldi. 

    Hızlı kanat oyuncusu, geçen yılki Bundesliga'daki gol sayısını eşitledi ve asist sayısını aştı; ilk altı maçında kaydettiği sekiz asist sayesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki istatistikleri de yükseldi. Buhl, kas sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen bu rakamlara ulaştı ve Bayern'in bir kez daha iç sahada üçlü kupayı kazanmasında önemli bir rol oynayarak, Ballon d'Or adayları arasına geri dönmeyi garantiledi.

    8Alessia Russo (Arsenal) ↔️

    2025-26 sezonunda: 29 gol, 9 asist. FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

    Geçen yıl, Alessia Russo Ballon d'Or oylamasında üçüncü oldu. Bu sefer, bireysel olarak, daha da iyi bir sezon geçirdi. Acaba bir adım daha atıp Altın Top'u kazanacak kişi o mu olacak?

    Russo'nun İngiltere'nin Avrupa şampiyonluğunu başarıyla savunmasında ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi zaferinde oynadığı rolün, oylamada bu kadar üst sıralarda yer almasına katkıda bulunduğu söylenmelidir. Bu nedenle, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenmesi ve ilk FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası dışında başka bir büyük kupa kazanamaması, forvetin 2026 Ballon d'Or yarışındaki şansını zora sokacaktır.

    Bununla birlikte, Russo'nun bu sezonki istatistikleri mükemmeldi ve her iki eleme maçında da gol atarak Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde yine de harika bir performans sergilemesine yardımcı oldu. Hak ettiği oyları alacaktır, ancak muhtemelen geçen yılki kadar çok olmayacaktır.

    7Caroline Graham Hansen (Barselona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 17 gol, 16 asist. Liga F, İspanya Süper Kupası, Kraliçeler Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları.

    Ballon d'Or Feminin söz konusu olduğunda birçok faktör devreye giriyor. Elbette, her bir oyuncunun performansı ve istatistikleri, özellikle de en büyük sahnelerde sergilenenler ve kazanılan kupalar önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak bu ödül söz konusu olduğunda isim tanınırlığının önemini göz ardı etmek naiflik olur.

    Yıllar boyunca birçok garip ihmal yaşandı; örneğin, nispeten daha az tanınan Bundesliga'daki yıldızlar sıklıkla göz ardı edilirken, Barcelona'nın usta oyuncusu Caroline Graham Hansen ilk adaylığı için 2024'e kadar beklemek zorunda kaldı. Ancak Norveç milli takım oyuncusu artık bu cam tavanı aşmış durumda ve 2026'da tekrar adaylar arasında yer alması bekleniyor.

    Bu sezon Liga F'de Graham Hansen'den daha fazla doğrudan gol katkısı olan sadece bir oyuncu vardı. Asist sıralamasında ligin zirvesinde yer alan Barça yıldızı, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sergilediği fantastik performanslarla da önemli anlarda düzenli olarak öne çıktı.

    6Patri Guijarro (Barselona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 3 gol, 10 asist. Liga F, İspanya Süper Kupası, Kraliçeler Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı.

    Ayağındaki kemik kırığı nedeniyle iki aydan fazla süre sahalardan uzak kalan ve İspanya'nın Nations League'i kazanmasını uzaktan izlemek zorunda kalan Patri Guijarro, 2026'da muhteşem bir dönüş yaptı. Barcelona'daki önemi, geri döner dönmez ortaya çıktı. Takımın seviyesi o kadar yükseldi ki, sahalardan uzak kaldığı süre, Ballon d'Or uzun listesine bir kez daha girmesini engellemeyecek gibi görünüyor.

    Daha önce bu ödülün oylamasında altıncı sıraya kadar yükselmiş olan Guijarro, Şampiyonlar Ligi finalindeki fantastik performansı ve Ewa Pajor'un ikinci golüne yaptığı asist gibi öne çıkan anlarla dolu güçlü bir sezon sonu geçirdikten sonra, 2026'da bu sıralamaya yaklaşabilir.

    5Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 39 gol, 9 asist. Kadınlar Süper Ligi ve FA Kupası şampiyonu oldu.

    Altın Top ödülü için şansı, Avrupa futbolunda yer almaması nedeniyle sınırlı olsa da, Khadija Shaw, Man City'yi 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğuna taşıyan muhteşem sezonunun ardından, bu yılın ilerleyen aylarında Ballon d'Or oylamasında çok sayıda oy toplayacaktır. Shaw, bu sezon 22 lig maçında 21 gol attı; bu, ligdeki diğer tüm oyunculardan 8 gol daha fazla. Ayrıca 4 asist de yapan Shaw, WSL'nin açık ara en verimli oyuncusu oldu.

    Forvet, hem bireysel olarak hem de takımıyla birlikte FA Cup'ta da başarılarını sürdürdü. Yarı finalde attığı iki golle City'yi Wembley'e taşıyan Shaw, finalde de olağanüstü bir performans sergiledi ve Brighton'ı 4-0 yendikleri maçta bir gol attı, bir golün de asistini yaptı. 

    4Pernille Harder (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 32 gol, 14 asist. Bundesliga, DFB Süper Kupası ve DFB Kupası şampiyonu oldu.

    2018'de ilk kez düzenlenen Ballon d'Or Feminin oylamasında ikinci sırada yer alan Pernille Harder, 2026'da da inanılmaz bir performans sergiliyor. Danimarka milli takım oyuncusu, ödül 2020'de verilmiş olsaydı muhtemelen şömine rafında bir Altın Top'a sahip olacaktı ve seçmenler tarafından hala çok takdir ediliyor; Danimarka milli takımı Euro 2025'te grup aşamasında puan alamadan elenmesine rağmen geçen yıl 20. sırada yer aldı.

    Bu, Bayern Münih ile muhteşem bir üçlü zafer kazandığı sezonun ardından geldi ve Bavyeralılar bu sefer de aynı başarıyı yakalarken, Harder geçen yılki rakamlarını gölgede bırakan istatistikler üretti. Bayern'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United'ı mağlup etmesindeki yıldız rolü, Barcelona'ya karşı yarı finalde yenilgiye rağmen gösterdiği etkileyici performans ve anlaşılır bir şekilde favori gösterilmeyen Danimarka'nın gelecek yazki Dünya Kupası'na otomatik olarak katılma şansını artırmasına yaptığı katkı da eklendiğinde, Harder birkaç yıldır Ballon d'Or'da elde ettiği en iyi sıralamaya ulaşabilir.

    3Melchie Dumornay (Lyon) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 20 gol, 12 asist. Ligue Cup, Fransa Kupası ve Ligue 1 şampiyonluğu.

    Melchie Dumornay'ın bir gün Ballon d'Or'u kazanmaması büyük bir sürpriz olur, çünkü o kadar iyi bir oyuncu. Bu sezon Lyon formasıyla sergilediği performanslarla bunu defalarca kanıtladı ve saha içinde düzenli olarak en iyi oyuncu olarak öne çıktı.

    Geçen yıl olağanüstü bir gol ortalaması yakalayan Dumornay, bu sezon daha çok asist yaptı, ancak önemli anlarda yine de gol attı - hem de muhteşem bir şekilde. Lyon'un Coupe de la Ligue finalinde PSG ile karşılaştığı maçta da durum böyleydi; onun muhteşem vuruşu maçın tek golü oldu. Ayrıca Coupe de France finalinde de skoru açan isim oldu ve OL'nin iç sahada üçlü kupayı tamamladığı lig şampiyonluğu karar maçında hat-trick yaptı.

    Şampiyonlar Ligi'nde de Dumornay, takımının bu turnuvanın finaline yükselmesinde belirleyici bir rol oynadı. Çeyrek finalde Wolfsburg'u yendikleri maçta gol atan ve OL'nin Arsenal'i elediği yarı finalde Maçın En İyi Oyuncusu seçilen Dumornay, bu tür performanslarıyla sıralamada üst sıralarda yer almayı hak ediyor.

    2Ewa Pajor (Barselona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 33 gol, 7 asist. Liga F, İspanya Süper Kupası, Kraliçeler Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı.

    Ewa Pajor, gol konusunda göz kamaştırıcı istatistikler sergilemeye devam ediyor ve Barcelona'nın dört cephede geçirdiği güçlü sezondaki rolü, 2025'teki çok başarılı performansının ardından bu yıl Ballon d'Or aday listesine geri dönmesini sağlayacaktır. Geçen sefer, Polonya milli takım oyuncusu golcü performansıyla Gerd Muller Ödülü'nü kazandı ve ana ödül oylamasında sekizinci sırada yer aldı. Bu sezon daha da üst sıralarda yer alması çok muhtemel görünüyor. Nitekim, Altın Top için ciddi bir aday.

    Pajor, geçen yılki 50 gol barajını aşamamış olabilir, ancak yine de son derece üretken bir performans sergiledi ve önemli maçlarda sahneye çıktı. Barça'nın Real Madrid ve Bayern Münih'i eleyip finalde Lyon'u mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi eleme turlarının beş maçında da gol attı. Bu önemli turnuvada attığı iki gol belirleyici oldu ve altıncı finalinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

    1Alexia Putellas (Barcelona) ↔️

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 12 asist. UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası, Kraliçe Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı.

    Çoğu kişi için Alexia Putellas, 2025 Ballon d'Or Feminin ödülünü hak eden bir isim olacaktı. Barcelona'nın yıldızı, geçen sezon tartışmasız en iyi performansını sergiledi. Zorlu sakatlık yıllarını geride bırakarak olağanüstü bir seviyeye ulaştı ve Katalanlar, ligde üçlü kupayı kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

    Putellas bu performansını 2025-26 sezonuna da taşıdı; bu sezon, orta sahada Guijarro ve Bonmati'nin sakatlıkları nedeniyle omuzlarındaki beklenti yükü zaman zaman daha da ağırlaştı. İki kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, etrafındaki genç oyuncuların büyük isimlerin yokluğunu doldurmalarına yardımcı olarak mükemmel bir performans sergiledi; aynı zamanda hem İspanya hem de Barça'nın mümkün olan her şeyi kazanmasına yardımcı olan çok etkileyici bir gol ve asist sayısına imza attı.

    Sürekli olarak dünya klasmanında sergilediği performans, Altın Top oylamalarındaki geçmişi, Barça'nın dörtlü kupayı kazanmasında oynadığı rol ve Şampiyonlar Ligi Sezonun En İyi Oyuncusu ödülü gibi erken dönemdeki başarıları göz önüne alındığında, Putellas 2026 Ballon d'Or Feminin ödülünün en büyük favorisi olarak görülüyor.