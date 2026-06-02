2026 Kadınlar Altın Top Güç Sıralaması: Aitana Bonmati'nin Kadınlar Altın Topu'ndaki üç yıllık hakimiyetine kim son verecek?

Ne yazık ki Bonmati, geçtiğimiz Kasım ayında fibula kemiğinde bir kırık geçirdi; bu durum ameliyat gerektirdi ve Mayıs ayında sahalara dönene kadar onu saha kenarında tuttu. Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon’u yenerek dörtlü kupayı kazanmasında yine de rolünü yerine getirebildi, ancak bu başarı dördüncü Ballon d’Or’u kazanması için yeterli olmadı.

Bu durumu daha da ilginç kılan ise, bu yılın kadın futbolunda Dünya Kupası yılı olmaması. Bu nedenle, ABD'de kulüp futbolu oynayanlar ve bu yaz Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek yıldızlar dışında, 2026 Ballon d'Or Feminin için iddialı olmak söz konusu olduğunda, fırsat penceresi esasen kapalı.

Peki, 2025-26 sezonundaki performanslarıyla kimler yarışa girmiş durumda? GOAL, Avrupa sezonundaki önemli turnuvaların sona ermesinin ardından Altın Top'un en olası adaylarını gözden geçiriyor...

Önceki güncelleme: 5 Mayıs