2026 Kadınlar Altın Top Güç Sıralaması: Aitana Bonmati'nin Kadınlar Altın Top'taki üç yıllık hakimiyetine kim son verecek?

Ne yazık ki, ameliyat gerektiren fibula kemiği kırığı nedeniyle Bonmati Kasım ayından bu yana sahalardan uzak kalıyor ve bu sezon Barça formasıyla tekrar sahaya çıkması pek olası görünmüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu ödüle aday gösterilen ve bu sezon da önemli bir süre sahalardan uzak kalan birçok yıldız var. Bunlar arasında Patri Guijarro ve Mapi Leon gibi Katalan yıldızlar ya da Lauren James ve Barbra Banda gibi takımın sembolü haline gelmiş yetenekler bulunuyor. Dolayısıyla, bu yılki Altın Top ödülünün iddialı adayları arasında yer alabilmeleri için son bir büyük hamle yapmaları gerekecek.

Bu durumu daha da ilginç kılan ise, bu yılın kadın futbolunda Dünya Kupası yılı olmaması. Bu nedenle, mevcut Avrupa sezonunun son birkaç ayı, 2026 Ballon d'Or Feminin yarışında kimin podyuma çıkacağı konusunda büyük bir söz sahibi olacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin son aşamaları bu konuda kilit rol oynayacak ve bu hafta başlayacak çeyrek finalleri daha da ilginç hale getirecek.

Peki, bu sezonki performanslarıyla kimler bu yılki Ballon d'Or Feminin için yarışa girmiş durumda? GOAL, Şampiyonlar Ligi'nin geri dönüşüyle birlikte Altın Top'un en olası adaylarını gözden geçiriyor...