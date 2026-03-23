Ballon d'Or Feminin Power Rankings
2026 Kadınlar Altın Top Güç Sıralaması: Aitana Bonmati'nin Kadınlar Altın Top'taki üç yıllık hakimiyetine kim son verecek?

Aitana Bonmati, son üç Ballon d'Or Feminin ödülünün hepsini kazandı; ancak 2026'da bu ödül başka birine gidecek. Kadın futbolunun en iyi oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlayacak olan, iki kez bu ödülü kazanan ve Barcelona'nın bir diğer yıldızı Alexia Putellas mı olacak? Yoksa Ekim ayında Paris'te Altın Top ödülü dağıtıldığında, kazananlar listesinde yeni bir isim mi yer alacak?

Ne yazık ki, ameliyat gerektiren fibula kemiği kırığı nedeniyle Bonmati Kasım ayından bu yana sahalardan uzak kalıyor ve bu sezon Barça formasıyla tekrar sahaya çıkması pek olası görünmüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu ödüle aday gösterilen ve bu sezon da önemli bir süre sahalardan uzak kalan birçok yıldız var. Bunlar arasında Patri Guijarro ve Mapi Leon gibi Katalan yıldızlar ya da Lauren James ve Barbra Banda gibi takımın sembolü haline gelmiş yetenekler bulunuyor. Dolayısıyla, bu yılki Altın Top ödülünün iddialı adayları arasında yer alabilmeleri için son bir büyük hamle yapmaları gerekecek.

Bu durumu daha da ilginç kılan ise, bu yılın kadın futbolunda Dünya Kupası yılı olmaması. Bu nedenle, mevcut Avrupa sezonunun son birkaç ayı, 2026 Ballon d'Or Feminin yarışında kimin podyuma çıkacağı konusunda büyük bir söz sahibi olacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin son aşamaları bu konuda kilit rol oynayacak ve bu hafta başlayacak çeyrek finalleri daha da ilginç hale getirecek.

Peki, bu sezonki performanslarıyla kimler bu yılki Ballon d'Or Feminin için yarışa girmiş durumda? GOAL, Şampiyonlar Ligi'nin geri dönüşüyle birlikte Altın Top'un en olası adaylarını gözden geçiriyor...

    15Vivianne Miedema (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: 11 gol, 5 asist.

    Talihsiz bir sakatlık dönemi nedeniyle Vivianne Miedema'nın Ballon d'Or'a son adaylığı üzerinden epey zaman geçti; 2022'de 11. sırada yer aldığından beri final listesinde adı geçmiyor. Ancak Hollandalı oyuncu, dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve bu sezon, Manchester City'ye 10 yıl sonra ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazandıracak gibi görünen kampanyada kilit bir rol oynayarak, 2022'den önceki iki ödül töreninde Ballon d'Or oylamasında neden arka arkaya ilk beşte yer aldığını herkese hatırlatıyor.

    Bu sezon İngiltere'nin en üst liginde Miedema'dan daha fazla gol atan sadece iki oyuncu var. Miedema, asist ve toplam doğrudan gol katkısı sıralamasında da ikinci sırada yer alıyor. City'nin Avrupa futbolunda yer almaması, Miedema'nın daha önce Ballon d'Or'da elde ettiği üst sıralarda yer almasını zorlaştıracak, ancak forvet oyuncusu, uzun zamandır ilk kez sakatlık yaşamadığı bu sezon yine de adaylık kazanmayı başaracaktır.

    14Caroline Graham Hansen (Barselona)

    2025-26 sezonunda: 10 gol, 9 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Ballon d'Or Feminin söz konusu olduğunda devreye giren birçok faktör vardır. Elbette, her bir oyuncunun performansı ve istatistikleri, özellikle de en büyük sahnelerde sergilenenler ve kazanılan kupalar önemli faktörlerdir. Ancak bu ödül söz konusu olduğunda isim tanınırlığının önemini göz ardı etmek naiflik olur.

    Yıllar boyunca birçok garip ihmal yaşandı; örneğin, nispeten daha az tanınan Bundesliga'daki yıldızlar sıklıkla göz ardı edilirken, Barcelona'nın ustası Caroline Graham Hansen ilk adaylığı için 2024'e kadar beklemek zorunda kaldı. Ancak Norveç milli takım oyuncusu artık bu cam tavanı aşmış durumda ve 2026'da tekrar adaylar arasında yer alması bekleniyor.

    Bu sezon Liga F'de Graham Hansen'den daha fazla doğrudan gol katkısı olan sadece iki oyuncu var. Hansen, sadece 12 maçta 6 gol ve 8 asist kaydetti. Barça, bir kupayı çoktan kazanmış durumda ve üç kupaya daha aday. Bu hızlı kanat oyuncusu, yeteneklerini sergilemek ve Ballon d'Or oylamasında yine üst sıralarda yer almak için gerekli platforma sahip olacak.

    13Georgia Stanway (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 15 gol, 11 asist. DFB Süper Kupası'nı kazandı.

    Almanya'daki kadın yıldızlar bazen daha fazla küresel tanınırlık için mücadele etseler de, birkaç istisna vardır. İngiltere ile iki kez Avrupa şampiyonu olan ve Dünya Kupası finalisti Georgia Stanway, bu büyük isimlerden biridir ve Bayern Münih'in yıldızı harika bir sezon geçiriyor.

    Bu sezon kulübünde daha defansif bir orta saha rolü üstlenmesine rağmen, Bundesliga'da doğrudan gol katkısı sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor. Bu daha geriye çekilmiş pozisyonda sadece 18 maçta altı gol ve sekiz asist kaydetti. Bu formunu milli takım maçlarına da taşıdı ve 2025-26 sezonunda İngiltere formasıyla sadece altı maçta sekiz gol ve üç asist kaydetti.

    Bayern, şimdiden bir kupa kazandı ve bu hafta Manchester United ile başlayacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçıyla birlikte üç kupa daha için yarışmaya devam ediyor. Arsenal'e transferi öncesinde kulüpteki son sezonunda Stanway, dört cephedeki mücadelede kilit bir oyuncu olacak ve bu süreçte ikinci kez Ballon d'Or adaylığı için şansını artırabilir.

    12Yui Hasegawa (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: Altı gol, dört asist. Asya Kupası'nı kazandı.

    2023 ve 2024'te aday gösterilen Yui Hasegawa, bu sezon WSL'yi kasıp kavuran Man City takımının kalbi olduğu için 2026'da da aday listesinde yer alacaktır. İngiltere'nin genç oyuncusu Laura Blindkilde Brown ile birlikte muhteşem bir çift pivot orta saha ikilisi oluşturan Hasegawa, bu sezon daha fazla ileriye çıkma özgürlüğü elde etti ve bu da daha fazla gol katkısı ile sonuçlandı, ki bu da onun amacına daha da yardımcı olacaktır.

    Hasegawa'nın bu ay Japonya'nın Asya Kupası zaferinde kilit rol oynaması, onun itibarını büyük ölçüde artırdı ve City'nin birkaç hafta içinde kazanmaya çok yakın olduğu WSL şampiyonluğunun yanı sıra özgeçmişine bir kupa daha ekledi.

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    2025-26 sezonunda: Yedi gol, bir asist. NWSL Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    NWSL yıldızlarının Ballon d'Or oylamasında nasıl değerlendirileceğini bilmek her zaman zordur, çünkü ligin takvimi, tarihler ve kesme noktaları açısından ödülün kendi parametreleriyle uyuşmamaktadır. Geçen yıl sadece üç NWSL yıldızı aday gösterildi ve hem Marta hem de Esther Gonzalez'in adaylığı daha çok büyük turnuvalardaki başarılarına bağlıydı; Marta, Brezilya'nın Copa America'yı kazanmasına yardımcı olduktan sonra Altın Top ödülünü alırken, Gonzalez ise İspanya'nın finale yükseldiği Euro 2025'te en çok gol atan oyuncu oldu.

    Ancak Temwa Chawinga'nın adaylığı, NWSL'deki olağanüstü performansına dayanıyordu. Ballon d'Or için son birkaç ayın dikkate alındığı 2024 sezonunda Chawinga, Altın Ayakkabı ve En Değerli Oyuncu ödüllerini kazandı. 2025 sezonunda ise bu iki ödülü bir kez daha toplarken, Kansas City Current'ın NWSL Shield'ı kazanmasına da yardımcı oldu.

    Bu nedenle, forvet oyuncusu Ballon d'Or oylamasında yine saygı görmeli ve yaz aylarında Malavi'nin Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez katılmasıyla, başarılarına yenilerini ekleme fırsatı bulacak.

    10Hannah Hampton (Chelsea)

    2025-26 sezonunda: 13 maçta kalesini gole kapattı. Lig Kupası'nı kazandı. 

    Geçen yıl Sonia Bompastor'un ilk sezonunda iç sahada yenilgisiz üçlü kupayı kazandıktan sonra, bu sezon Chelsea için kolay geçmedi. The Blues, WSL'de oldukça geride kalmış durumda ve yedi yıl sonra ilk kez şampiyonluk tacını bırakmaya hazırlanıyor. Ancak, hala kazanılabilecek birçok kupa şansı var ve takım, Mart ayında Lig Kupası finalinde Manchester United'ı 2-0 yenerek bunlardan ilkini tam anlamıyla değerlendirdi. Hannah Hampton ise bu maçta sezonun 13. kalesini gole kapatan maçını oynadı. Bu başarı, sadece 22 maçta elde edildi.

    Bu, Hampton için özellikle etkileyici bir rakam, çünkü Chelsea bu sezon daha hücum odaklı bir yaklaşım benimsedi ve bu da kaleciyi sık sık savunmasız bıraktı. Yine de, Opta'nın beklenen gol istatistiklerine göre WSL'de 2,6 golü önleyerek olağanüstü bir performans sergiledi.

    Hampton'ın şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğu, hatta belki de en iyisi olduğu yaygın olarak kabul ediliyor. Geçen yıl Ballon d'Or oylamasında 10. sırada yer alan Hampton, bu sezon da yine mükemmel bir performans sergilediği için bu yıl da adaylar arasında yer alması bekleniyor.

    9Khadija Shaw (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 8 asist.

    Altın Top ödülü için şansı, Avrupa futbolunda yer almaması nedeniyle sınırlı olsa da, Khadija Shaw, Man City'yi 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğuna taşıyacak gibi görünen muhteşem bir sezon geçirmesi nedeniyle, bu yılın ilerleyen aylarında Ballon d'Or oylamasında çok sayıda oy toplayacaktır. Shaw, bu sezon 18 lig maçında 18 gol attı; bu, ligdeki diğer oyuncuların iki katından fazla bir rakam. Ayrıca 4 asist de yapan Shaw, WSL'nin açık ara en verimli forveti konumunda.

    City, birçok kişinin beklediği gibi şampiyonluk yarışını başarıyla tamamlarsa, Shaw kesinlikle adaylar arasında yer alacak ve FA Cup'ta takımını daha da büyük başarılara taşımayı başarırsa, bu durum sıralamada hızla yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır.

    8Klara Buhl (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 10 gol, 20 asist. DFB Süper Kupası'nı kazandı.

    Yine, Almanya'daki oyuncular bu ödülün oylamasında göz ardı edilebilir, ancak Klara Buhl'un inanılmaz istatistikleri geçen yıl açıkça göze çarpıyordu ve bu sefer daha da iyi bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Hızlı kanat oyuncusu, geçen yılki Bundesliga'daki gol ve asist sayısına şimdiden ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki istatistikleri de oldukça yükseldi; şu ana kadar altı maçta sekiz asist yaptı.

    Buhl'un 2025 Ballon d'Or Feminin oylamasında 19. sırada yer alması, kısmen Almanya'nın yarı finale yükselmesine yardımcı olduğu Euro 2025'teki performansından da kaynaklanıyordu. Ancak mevcut formunu sürdürebilirse, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile karşılaşacağı maçta sakatlığından sonra tekrar sahalara dönebilirse ve kulüp bir kez daha lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi üçlüsünü kazanmayı hedeflerken, geçen yıl kendisinin üzerinde yer alan ve talihsiz sakatlıklara kurban giden birçok oyuncudan faydalanabilir.

    7Pernille Harder (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 24 gol, 10 asist. DFB Süper Kupası'nı kazandı.

    2018'de düzenlenen ilk Ballon d'Or Feminin oylamasında ikinci sırada yer alan Pernille Harder, 2026'da da inanılmaz bir performans sergiliyor. Danimarka milli takım oyuncusu, ödül 2020'de verilmiş olsaydı muhtemelen şömine rafında bir Altın Top'a sahip olacaktı ve seçmenler tarafından hala çok takdir ediliyor; Danimarka milli takımı Euro 2025'te grup aşamasında puan alamadan elenmesine rağmen geçen yıl 20. sırada yer aldı.

    Bu, Bayern Münih ile muhteşem bir üçlü zafer kazandığı sezonun ardından gerçekleşti ve Bavyeralılar bu sefer de benzer bir başarıya doğru ilerliyor. Tüm bunlar olurken Harder, geçen yılki rakamlarını gölgede bırakacak gibi görünen istatistikler üretiyor. Bu sezon şimdiden daha fazla asist yaptı ve 2024-25 sezonundaki gol sayısına sadece bir gol uzaklıkta. Bayern, Almanya'da sezonu güçlü bir şekilde bitirip Avrupa'da da yoluna devam ederse, takımın yıldızı Ballon d'Or'da son birkaç yılın en iyi sıralamasını elde edebilir.

    6Mariona Caldentey (Arsenal)

    2025-26 sezonunda: Altı gol, dört asist. UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonu oldu.

    Geçen yıl Ballon d'Or oylamasında ikinci olan Mariona Caldentey, bu sefer Altın Top'u kazanabilir mi? İspanya milli takım oyuncusu, bu sezon Arsenal'de kesinlikle aynı etkisini sürdürüyor ve kulübün ilk FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasına şimdiden katkıda bulundu.

    Caldentey'in hücum istatistikleri, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıla göre düşüş gösterdi. Bunun nedeni, kulüp düzeyinde daha tutarlı bir şekilde oynaması istenen daha geriye çekilmiş rolü ve bu durumun ödül kazanma şansını etkilemesi muhtemel. Ancak, Arsenal'in Avrupa şampiyonluğunu savunma mücadelesinin son aşamaları yaklaşırken ve başka kupa kazanma fırsatları da ufukta görünürken, her şey hala değişebilir.

    5Alessia Russo (Arsenal)

    2025-26 sezonunda: 19 gol, 6 asist. FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

    Geçen yıl, Alessia Russo Ballon d'Or oylamasında üçüncü oldu. Bu sefer, bireysel olarak, daha da iyi bir sezon geçiriyor. Acaba bir adım daha atıp Altın Top'u kazanacak kişi o mu olacak?

    Russo'nun İngiltere'nin Avrupa şampiyonluğunu savunmasında ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi zaferinde oynadığı rolün, oylamada üst sıralarda yer almasına katkıda bulunduğu söylenmelidir. Bu nedenle, ligi kazanma ihtimalleri düşük olduğu göz önüne alındığında, Gunners'ın Russo'nun tekrar yarışta kalabilmesi için sezonu güçlü bir şekilde bitirmesi gerekecektir. Ancak Arsenal'in geçen sezon Avrupa'da elde ettiği başarılar ve özellikle de Russo'nun gol atma hızı göz önüne alındığında, bu ihtimal hiç de uzak değildir. 

    4Ewa Pajor (Barselona)

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 4 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Ewa Pajor, gol önünde göz kamaştırıcı rakamlar ortaya koymaya devam ediyor ve Barcelona'nın dört cephede geçirdiği güçlü sezondaki rolü, 2025'teki çok başarılı performansının ardından bu yıl Ballon d'Or aday listesine geri dönmesini sağlayacaktır. Geçen sefer, Polonya milli takım oyuncusu golcü başarıları nedeniyle Gerd Muller Ödülü'nü kazandı ve ana ödül oylamasında sekizinci sırada yer aldı. Bu sezon daha üst sıralarda yer alabilir mi?

    Pajor, geçen sezonla benzer bir gol ortalaması yakaladı ve Barça için şampiyonluğu belirleyecek bazı önemli maçlar yaklaşırken kendisine iyi bir temel oluşturdu. Ayrıca, Polonya'nın ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'na katılma yolunda güçlü bir başlangıç yapmasına da yardımcı oldu ve bu başarısı da kesinlikle onun lehine olacaktır.

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    2025-26 sezonunda: 11 gol, 7 asist. Ligue Cup'ı kazandı.

    Melchie Dumornay'ın bir noktada Ballon d'Or'u kazanmaması büyük bir sürpriz olur, çünkü o kadar iyi bir oyuncu. Bu sezon Lyon'daki performanslarıyla bunu defalarca kanıtladı; Fransız devi oynadığında düzenli olarak sahadaki en iyi oyuncu olarak öne çıkıyor.

    Geçen yıl olağanüstü bir gol ortalaması yakalayan Dumornay, bu sezon daha sık asist yapıyor, ancak önemli anlarda yine de gol atmaya devam ediyor - hem de muhteşem bir şekilde. Bu ayın başlarında Lyon'un PSG ile Coupe de la Ligue finalinde karşılaştığı maçta da durum böyleydi; onun muhteşem vuruşu, OL'nin bu sezon kazanmayı umduğu dört kupadan ilki olmasını sağlayacak maçın tek golü oldu.

    Lyon, Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında da iyi bir performans sergileyecek gibi görünüyor. Eğer böyle olursa, Dumornay muhtemelen bunun merkezinde yer alacak ve sonuç olarak Ballon d'Or sıralamasında yükselişe geçecektir.

    2Claudia Pina (Barselona)

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 8 asist. UEFA Uluslar Ligi ve İspanya Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Claudia Pina, olağanüstü bir sezon geçiriyor. Bu listede, 2025-26 sezonunda sadece Pajor onun kadar gol attı ve sadece Harder ile Buhl onun kadar doğrudan gol katkısı yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, geçen yıl da tam olarak bunu başarmış gibi görünüyordu ve şimdi yepyeni bir seviyeye yükseldi.

    Pina'nın istikrarlı performansı inanılmaz derecede etkileyici ve eğer dikkatlerin daha fazla olduğu ve risklerin son derece yüksek olduğu Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında da bu performansını sürdürebilirse, geçen yılki Ballon d'Or sıralamasında elde ettiği 11. sırayı oldukça geride bırakması bekleniyor. Aslında, bu ödül için ciddi bir aday gibi görünüyor.

    1Alexia Putellas (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: 17 gol, 8 asist. UEFA Kadınlar Uluslar Ligi ve İspanya Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Çoğu kişi için Alexia Putellas, 2025 Ballon d'Or Feminin ödülünü hak eden bir isim olurdu. Barcelona'nın yıldızı, geçen sezon tartışmasız en iyi performansını sergiledi. Zorlu sakatlık yıllarını geride bırakarak olağanüstü bir seviyeye ulaştı ve Katalanlar, ligde üçlü kupayı kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

    Şu anda, istikrarlı dünya klasmanındaki performansı, Altın Top oylamalarındaki geçmişi ve Barça'nın belki de Avrupa'nın en tehlikeli takımı olması nedeniyle, 2026 Ballon d'Or Feminin'in erken favorisi gibi görünüyor.