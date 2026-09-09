Altın Top'a aday 30 isim arasında hiçbir İtalyan yok. Geçen yıl listede 16. sırada yer alan Cristiana Girelli ile 24. olan Sofia Cantore vardı. İki yıl önce ise tarihte bu en prestijli ödüle aday gösterilen ilk İtalyan olan Manuela Giugliano, 27. sırada yer almıştı. Adaylar arasında kulüp düzeyinde tek "İtalyan", Como'da forma giyen Belçikalı forvet Tessa Wullaert oldu.
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2026 Kadın Ballon d'Or aday listesi: İtalyan oyuncu yok, Aitana Bonmatì de listede yer almıyor
Aitana Bonmati yok
Kadınlar Ballon d'Or adayları arasında ise son şampiyon Barcelona'dan Aitana Bonmatí yer almıyor; en az üç Ballon d'Or'u üst üste kazanan tek futbolcu, Michel Platini (1982'den 1984'e kadar) ve Messi'nin kendisiyle birlikte o olmuştu (2009'dan 2012'ye kadar). Kasım ayında bacağını kırdı ve bu nedenle sezonun büyük bölümünü kaçırdı.
Aday listesi
Selma Bacha (Fransa, OL Lyonnes)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Esmee Brugts (Hollanda, Barcelona)
Klara Bühl (Almanya, Bayern Münih)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Scarlett Camberos (Meksika, Club América)
Kerstin Casparij (Hollanda, Manchester City)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City Current)
Cata Coll (İspanya, Barcelona)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barcelona)
Alex Greenwood (İngiltere, Manchester City)
Patri Guijarro (İspanya, Barcelona)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern Münih)
Yui Hasegawa (Japonya, Manchester City)
Rose Lavelle (Amerika Birleşik Devletleri, Gotham FC)
Mapi León (İspanya, Barcelona/London City Lionesses)
Lorena (Brezilya, Kansas City Current)
Melvine Malard (Fransa, Manchester United/Chelsea)
Manaka Matsukubo (Japonya, North Carolina Courage/Chelsea)
Vivianne Miedema (Hollanda, Manchester City)
Ewa Pajor (Polonya, Barcelona)
Clàudia Pina (İspanya, Barcelona)
Alexia Putellas (İspanya, Barcelona/London City Lionesses)
Wendie Renard (Fransa, OL Lyonnes)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Khadija Shaw (Jamaika, Manchester City)
Momoko Tanikawa (Japonya, Bayern Münih)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid/OL Lyonnes)
Tessa Wullaert (Belçika, Inter/Como)
Londra'da tören
Ballon d'Or töreni 26 Ekim'de yapılacak ve bu yıl ilk kez Paris yerine Londra'da düzenlenecek. Ödül, Fransız spor dergisi France Football tarafından veriliyor ancak ödülün 70. yılı dolayısıyla, 1956'daki ilk edisyonun kazananı olan İngiliz futbolcu Stanley Matthews'u anmak için törenin İngiltere'de düzenlenmesine karar verildi.
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