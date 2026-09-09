2026 Kadın Ballon d'Or aday listesi: İtalyan oyuncu yok, Aitana Bonmatì de listede yer almıyor

Kadınlar Ballon d'Or adayları arasında ise son şampiyon Barcelona'dan Aitana Bonmatí yer almıyor; en az üç Ballon d'Or'u üst üste kazanan tek futbolcu, Michel Platini (1982'den 1984'e kadar) ve Messi'nin kendisiyle birlikte o olmuştu (2009'dan 2012'ye kadar). Kasım ayında bacağını kırdı ve bu nedenle sezonun büyük bölümünü kaçırdı.