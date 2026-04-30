2026 FIFA U17 Dünya Kupası: Katar'da düzenlenecek küresel gençlik turnuvasının tarihleri açıklandı

FIFA ve Katar’daki Futbol Etkinlikleri Yerel Organizasyon Komitesi (LOC), 2026 FIFA U17 Dünya Kupası’nın tarihlerini açıkladı.

Turnuva, 19 Kasım 2026'dan 13 Aralık 2026'ya kadar yine Katar'da düzenlenecek.

Bu, Katar'ın 2025'ten 2029'a kadar ev sahipliği yapacağı beş ardışık U17 Dünya Kupası'nın ikincisi olacak.

Ve geçen yıl olduğu gibi, 2025'te de tüm maçlar, son teknoloji ürünü bir Yarışma Kompleksi içinde dünya standartlarında birçok sahaya sahip olan Aspire Zone'da oynanacak.



