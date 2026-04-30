FIFA
Çeviri:
2026 FIFA U17 Dünya Kupası: Katar'da düzenlenecek küresel gençlik turnuvasının tarihleri açıklandı
2026 FIFA U17 Dünya Kupası 19 Kasım'da başlayacak
FIFA ve Katar’daki Futbol Etkinlikleri Yerel Organizasyon Komitesi (LOC), 2026 FIFA U17 Dünya Kupası’nın tarihlerini açıkladı.
Turnuva, 19 Kasım 2026'dan 13 Aralık 2026'ya kadar yine Katar'da düzenlenecek.
Bu, Katar'ın 2025'ten 2029'a kadar ev sahipliği yapacağı beş ardışık U17 Dünya Kupası'nın ikincisi olacak.
Ve geçen yıl olduğu gibi, 2025'te de tüm maçlar, son teknoloji ürünü bir Yarışma Kompleksi içinde dünya standartlarında birçok sahaya sahip olan Aspire Zone'da oynanacak.
2025 edisyonunun başarısını temel alarak 48 takımın katılımıyla düzenlenecek
Turnuvanın 2026 edisyonunda, geçen yıl olduğu gibi 48 takım yer alacak. 2026 FIFA U17 Dünya Kupası’nın son kura çekimi 21 Mayıs’ta Zürih’te yapılacak.
Turnuvada toplam 104 maç oynanacak ve Aspire Zone kompleksinde her gün birden fazla maç düzenlenecek.
Merkezi konsept, 2025'teki turnuvanın başarısının temel taşlarından biriydi; 15 maç günü boyunca 104 maçta 197.460'tan fazla seyirci yer aldı.
Yarının yıldızlarının bir kompleks içinde toplanarak yeteneklerini sergilemesi, scoutların da eksik olmamasını sağladı; 2025 turnuvası, dünyanın önde gelen kulüplerinden 130'dan fazla futbol scoutunu çekmişti.
2026 edisyonunda da benzer bir durum beklenebilir.
Gözler yeni nesil yıldızlarda
Katar, yeni nesil süperstarlar için bir sahne hazırladı; geçen yıl Mateus Mide (Portekiz), Johannes Moser (Avusturya), Samuele Inacio (İtalya), Hamza Abdelkarim (Mısır), Jesse Bisiwu (Belçika) ve Nathan De Cat (Belçika) gibi isimler dikkatleri üzerine çekti.
Geçen yıl, Avusturya ile çekişmeli bir finalin ardından Portekiz şampiyon oldu ve Anisio Cabral turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.
Bu yıl, Katar'daki Aspire Zone'da yeni yıldızlar sahne alacak.
Final maçı Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak
Turnuvanın finali, 2025'teki turnuvada olduğu gibi Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak; o maçta 38.901 kişilik seyirci, Portekiz'in şampiyonluğuna tanık olmuştu.
İlginç bir şekilde, bu yıl Khalifa Uluslararası Stadyumu'nun 1976'da açılışının 50. yıldönümü. Bu ikonik stadyum, diğer önemli spor etkinliklerinin yanı sıra 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına da ev sahipliği yaptı.