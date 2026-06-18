2026 FIFA Dünya Kupası, ABD Milli Takımı, Meksika ve Kanada’nın yarattığı tarihi ilgiyle seyirci ve televizyon rekorlarını kırdı

ABD’nin Paraguay ile oynadığı açılış maçı, 27,5 milyon izleyiciyle ABD’de bugüne kadar yayınlanan en çok izlenen futbol maçı oldu.

FOX, 18 milyon izleyiciye ulaşarak İngilizce yayın yapan ABD televizyon tarihindeki en çok izlenen FIFA Dünya Kupası maçı rekorunu kırdı. Telemundo ise 9,5 milyon izleyiciyle İspanyolca yayın yapan televizyonlarda şimdiye kadar en çok izlenen ABD Milli Takımı Dünya Kupası maçı rekorunu kırarak bir başka dönüm noktasına imza attı.