Getty Images Sport
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2026 FIFA Dünya Kupası, ABD Milli Takımı, Meksika ve Kanada’nın yarattığı tarihi ilgiyle seyirci ve televizyon rekorlarını kırdı
- Getty Images Sport
Taraftarlar Kuzey Amerika’daki stadyumları dolduruyor
2026 FIFA Dünya Kupası, benzeri görülmemiş bir ilgi uyandırmaya devam ediyor. 17 Haziran itibarıyla, Kuzey Amerika genelinde maçları izleyen seyirci sayısı 1,5 milyondan fazlaydı.
Sadece 16 Haziran günü, maçlara katılan 281.223 taraftar ile Dünya Kupası rekoru kırıldı. Arjantin ile Cezayir arasındaki karşılaşma, Kansas City'de 69.045 kişilik stadyumu tamamen doldururken, Fransa ile Senegal arasındaki maç ise New York/New Jersey'de 80.545 seyirciyi çekti. Norveç ile Irak ve Avusturya ile Ürdün arasındaki maçlar da stadyumların kapasitesinin yüzde 98'inden fazlasını doldurdu.
- Getty Images Sport
ABD Erkek Milli Futbol Takımı tarihi reyting rakamlarına imza attı
ABD’nin Paraguay ile oynadığı açılış maçı, 27,5 milyon izleyiciyle ABD’de bugüne kadar yayınlanan en çok izlenen futbol maçı oldu.
FOX, 18 milyon izleyiciye ulaşarak İngilizce yayın yapan ABD televizyon tarihindeki en çok izlenen FIFA Dünya Kupası maçı rekorunu kırdı. Telemundo ise 9,5 milyon izleyiciyle İspanyolca yayın yapan televizyonlarda şimdiye kadar en çok izlenen ABD Milli Takımı Dünya Kupası maçı rekorunu kırarak bir başka dönüm noktasına imza attı.
- Getty Images Sport
Meksika ve Kanada, bölgesel büyümeye ivme kazandırıyor
Meksika'nın turnuvadaki açılış maçı ortalama 23,4 milyon izleyiciye ulaşarak, ülkenin 21. yüzyıldaki en çok izlenen Dünya Kupası maçı oldu. %72,1’lik dikkat çekici pazar payı, Meksika’daki her dört televizyon izleyicisinden neredeyse üçünün El Tri’nin ilk maçını izlediğini gösteriyor.
Kanada da ortalama 3,1 milyon izleyiciyle güçlü rakamlar kaydetti. Bu maç, yüzyılın en çok izlenen üçüncü Kanada Erkek Milli Takımı Dünya Kupası maçı oldu.
- Getty Images Sport
Önümüzdeki dönemde daha fazla rekor kırılabilir
Grup aşaması devam ederken, seyirci ve izleyici rekorları kırılmaya devam edebilir. Ev sahibi ülkeler, turnuvanın ivmesi ve yıldız oyuncuların yer aldığı büyük maçlar açısından hâlâ kilit rol oynuyor; turnuva Temmuz ayına doğru ilerledikçe eleme turları daha fazla seyirci ve izleyici çekebilir.