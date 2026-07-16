2026 F1 sezonu Alman pilotlar olmadan mı geçecek? Nico Hülkenberg’in Audi’deki geleceği belli oldu

Son zamanlarda, Williams pilotu Carlos Sainz’ın 2027’den itibaren Audi için yarışabileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Hülkenberg bunu “Formula 1’de yaz aylarında sıkça duyulan söylentiler” olarak nitelendirdi. Spa-Francorchamps'ta konuşan Hülkenberg, "Sanırım yedek pilot pozisyonu boş, ancak onun bu pozisyona ilgi duyacağını sanmıyorum" dedi ve ekledi: "Benim için bu konuda hiçbir belirsizlik yok."

2024'te "çok yıllık bir sözleşme" imzaladıktan sonra, Hülkenberg 2025'te Audi'nin öncülü olan Sauber takımında yarışmaya başladı. 2026'da Alman fabrika takımı Formula 1'e kesin olarak katıldı. 2027, Hülkenberg'in sözleşmesinin üçüncü yılı olacak.