"Takımın Gabi’den (takım arkadaşı Gabriel Bortoleto, editörün notu) ve benden çok memnun olduğunu biliyorum. Henüz başlangıç aşamasındayız. Bu, takım olarak ilk yılımız," dedi Hülkenberg, Perşembe günü Belçika Grand Prix’si öncesinde: "Ayrıca sözleşmeler de çok net."
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2026 F1 sezonu Alman pilotlar olmadan mı geçecek? Nico Hülkenberg’in Audi’deki geleceği belli oldu
Son zamanlarda, Williams pilotu Carlos Sainz’ın 2027’den itibaren Audi için yarışabileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Hülkenberg bunu “Formula 1’de yaz aylarında sıkça duyulan söylentiler” olarak nitelendirdi. Spa-Francorchamps'ta konuşan Hülkenberg, "Sanırım yedek pilot pozisyonu boş, ancak onun bu pozisyona ilgi duyacağını sanmıyorum" dedi ve ekledi: "Benim için bu konuda hiçbir belirsizlik yok."
2024'te "çok yıllık bir sözleşme" imzaladıktan sonra, Hülkenberg 2025'te Audi'nin öncülü olan Sauber takımında yarışmaya başladı. 2026'da Alman fabrika takımı Formula 1'e kesin olarak katıldı. 2027, Hülkenberg'in sözleşmesinin üçüncü yılı olacak.
Takım şefi Mattia Binotto, Nico Hülkenberg’e destek veriyor
Son olarak takım patronu Mattia Binotto, pilotuna moral vermişti. “Nico’nun kanında hâlâ bolca yarış tutkusu var. Odaklanmış, istikrarlı ve hâlâ genç bir pilot gibi görünüyor. İşleri iyi gidiyor ve bundan çok memnunuz,” demişti İtalyan, iki hafta önce Silverstone’da.
Hülkenberg, bu sezon şu ana kadar puan alamadı – bunun nedeni de arabası. 38 yaşındaki sürücü, dokuz yarışın dördünde finiş çizgisine ulaşamadı.
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