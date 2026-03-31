2026 Dünya Kupası Yeni Zelanda kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılabilecek?

Yeni Zelanda, 16 yıllık bir aradan sonra en büyük sahneye çıkma hakkını elde ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

All Whites en son 2010 Dünya Kupası'nda oynamış ve o zamanki şampiyon İtalya ile oynadıkları maç da dahil olmak üzere üç maçını da berabere bitirerek herkesi şaşırtmıştı. Ancak, eleme turlarına yükselmeyi başaramamışlardı. Bundan önce, Yeni Zelanda 1982'de sadece bir kez Dünya Kupası'nda yer almıştı.

Bu prestijli turnuvada henüz bir maç kazanamayan takım, gelecek yıl ilk galibiyetini almaya kararlı. Turnuvanın en güçlü takımları veya favorileri arasında yer almıyor olsalar da, son aşamalara ulaşmalarına yardımcı olabilecek kaliteli oyunculara sahipler.

All Whites, beklentileri aşarak bu yıl turnuvada iz bırakabilecek mi?