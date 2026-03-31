FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

2026 Dünya Kupası Yeni Zelanda kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılabilecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeni Zelanda, 16 yıllık bir aradan sonra en büyük sahneye çıkma hakkını elde ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

All Whites en son 2010 Dünya Kupası'nda oynamış ve o zamanki şampiyon İtalya ile oynadıkları maç da dahil olmak üzere üç maçını da berabere bitirerek herkesi şaşırtmıştı. Ancak, eleme turlarına yükselmeyi başaramamışlardı. Bundan önce, Yeni Zelanda 1982'de sadece bir kez Dünya Kupası'nda yer almıştı.

Bu prestijli turnuvada henüz bir maç kazanamayan takım, gelecek yıl ilk galibiyetini almaya kararlı. Turnuvanın en güçlü takımları veya favorileri arasında yer almıyor olsalar da, son aşamalara ulaşmalarına yardımcı olabilecek kaliteli oyunculara sahipler.

All Whites, beklentileri aşarak bu yıl turnuvada iz bırakabilecek mi?

    Kaleciler

    Kaleci pozisyonunda Yeni Zelanda'nın önünde birçok seçenek bulunuyor. Şu anda, gelecek yılki büyük turnuvada All Whites'ın birinci kalecisi olarak forma giyme şansını en yüksek olan isimler, Bournemouth'tan kiralık olarak Lechia Gdansk'ta forma giyen Alex Paulsen ve deneyimli Max Crocombe.

    Perth Glory'den Oliver Sail de sağlam bir seçenek ve milli takımda daha önce forma giymiş bir isim.

    OyuncuKulüp 
    Alex PaulsenLechia Gdansk
    Kees SimsGAIS
    Max CrocombeMilwall
    Oliver SailAuckland FC
    Defans oyuncuları

    Yeni Zelanda'nın savunma hattında seçenek sıkıntısı çekmeyecek. Ancak turnuvadaki diğer büyük takımlarla karşılaştırıldığında, savunmaları biraz sallantılı görünüyor. Yine de, turnuva performanslarında büyük etki yaratabilecek kaliteli oyunculara sahipler.

    Sheffield United'dan Tyler Bindon ve Wrexham'dan Liberato Cacace, güçlü bir bek ikilisi oluşturuyor ve All Whites'ın hem savunmasında hem de hücumunda kilit rol oynayacaklar. Michael Boxall, Sam Sutton, Finn Surman, Francis de Vries ve Dalton Watkins ise stoper pozisyonlarında görev alabilecek sağlam seçenekler.

    OyuncuKulüp
    Tyler BindonSheffield United
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Storm RouxCentral Coast Mariners
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Sam SuttonPerth Glory
    Isaac HughesWellington
    Orta saha oyuncuları

    Savunmaya kıyasla, Yeni Zelanda'nın orta sahası daha sağlam bir yapı sergiliyor. Marko Stamenic ve Joe Bell gibi oyuncular, All Whites'ın orta sahasında kilit isimler olmuşlardır ve gelecek yılki Dünya Kupası'nda da önemli roller üstlenmeleri beklenmektedir.

    Öte yandan, Sarpreet Singh de hücum orta saha rolünde çok önemli bir varlık olabilir; Matthew Garbett, Matt Sheridan ve Benjamin Old gibi isimler de orta saha birimini daha da güçlendirmek için hazır bekliyor.

    OyuncuKulüp
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Callum McCowattSilkeborg
    Sarpreet SinghWellington
    Matthew SheridanWellington
    Ben OldSt. Etienne
    Matthew GarbettPeterborough
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    Saldırganlar

    Sahaın hücum bölgesinde Yeni Zelanda, Nottingham Forest’tan Chris Wood gibi gerçek bir golcüye sahip. Yeni Zelanda’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, bu sezon boyunca form sorunu yaşamasına rağmen, 36 maçta attığı 20 golle 2024–25 Premier Lig sezonunu en golcü beşinci oyuncu olarak tamamladı.

    Genç Jesse Randall ve Logan Rogerson da Auckland City'de iyi performanslar sergiledi ve bu yıl dünya sahnesinde Yeni Zelanda kadrosunun önemli üyeleri olarak yer alabilir.

    Bir başka genç oyuncu olan Ben Waine de, kısa süre önce Mansfield Town'dan Port Vale'ye transfer olmuş olmasıyla, hücum hattında önemli bir rol oynayabilir.

    OyuncuKulüp
    Chris WoodNottingham Forrest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Logan RogersonAuckland City
    Ben WainePort Vale
    Moses DyerPhnom Penh Crown
    Luke Supyk Wellington
    Max MataSt Patrick's Athletic
    Elijah JustMotherwell
    Yeni Zelanda'nın yıldız oyuncuları

    Yeni Zelanda’nın Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergilemesi için en iyi oyuncularının öne çıkıp görevlerini yerine getirmesi gerekecek. Bu önemli yıldızlardan biri, Nottingham Forest'tan Chris Wood'dur. Wood'un formu, turnuvaya giden All Whites taraftarları için hayati öneme sahip olacaktır. Wood, geçen sezon Premier Lig'de Mohamed Salah, Erling Haaland ve Alexander Isak gibi isimlerle gol yarışında rekabet ediyordu, ancak bu sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda eskisi kadar etkili olamayabilir.

    Wood'un yanı sıra, Matthew Garbett, Sarpreet Singh ve Ben Waine de orta saha ve hücumda önemli roller üstlenecek ve son üçte birde Wood'un hareketlerini destekleyecek.

    Geçen yıl İskoçya Premiership'te Motherwell'e katılan Elijah Just, kanatlarda oynayarak tehdit oluşturabilecek bir başka genç yetenek.

    Defans hattında ise Tyler Bindon, All Whites'ın savunma hattını yönetmede kilit rol oynayacak.

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Yeni Zelanda İlk 11'i

    Max Crocombe şu anda Yeni Zelanda kadrosundaki en deneyimli kalecidir ve Dünya Kupası’nda ilk tercih edilen kaleci olarak ilk on birde yer alması beklenirken, Alex Paulsen ise yedek kaleci olarak görev yapacak.

    Savunmada, Tyler Bindon ve Liberato Cacace ikilisinin kanatlarda hakimiyet kurması beklenirken, Finn Surman ve Michael Boxall ise savunmanın merkezinde görev alacak.

    Orta sahaya gelince, Joe Bell, Marko Stamenic ve Sarpreet Singh üçlüsü, Yeni Zelanda'nın turnuvadaki performansında kilit rol oynayabilecek dengeli ve güçlü bir orta saha oluşturuyor.

    Forvette ise genç oyuncular Elijah Just ve Ben Waine kanatlardan tehlikeli ataklar yaratabilirken, Chris Wood ana golcü olarak görev yapacak.

    Yeni Zelanda'nın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Crocombe; Cacace, Boxall, Surman, Bindon; Bell, Stamenic, Sarpreet; Eli Just, Wood, Ben Waine