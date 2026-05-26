2026 Dünya Kupası Vancouver Bilet Rehberi: BC Place maç programı, maç bilgileri ve 2026 Dünya Kupası sahası hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için BC Place Stadyumu'nu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

2026 FIFA Dünya Kupası ufukta görünüyor; ABD, Meksika ve Kanada bu prestijli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dünya şampiyonu Arjantin, turnuvanın bugüne kadarki en büyük edisyonunda 47 takım karşısında unvanını savunacak.

BC Lions ve Vancouver Whitecaps takımlarının ev sahipliği yaptığı Kanada'daki BC Place Stadyumu, üç ülkede seçilen 12 ev sahibi stadyumdan biri. Turnuva boyunca Kanada'nın oynadığı iki maç da dahil olmak üzere yedi maç bu stadyumda oynanacak.

İster Dünya Kupası sırasında stadyumda maçları izlemeyi planlayan bir taraftar olun, ister sadece British Columbia'yı ziyaret ederken stadyumu keşfetmek isteyin, bu rehber tam size göre. GOAL, bu 2026 Dünya Kupası sahasını ziyaret etmeden önce ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor.

    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri BC Place'de oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    13 Haziran CumartesiAvustralya - Türkiye (21:00 PT)BC Place (Vancouver)Bilet
    18 Haziran PerşembeKanada - Katar (15:00 PT)BC Place (Vancouver)Bilet
    21 Haziran PazarYeni Zelanda - Mısır (18:00 PT)BC Place (Vancouver)Bilet
    24 Haziran Çarşambaİsviçre - Kanada (12:00 PT)BC Place (Vancouver)Biletler
    26 Haziran CumaYeni Zelanda - Belçika (20:00 PT)BC Place (Vancouver)Bilet
    2 Temmuz Perşembe32'li Tur (20:00 PT)BC Place (Vancouver)Bilet
    7 Temmuz SalıSon 16 Turu (13:00 PT)BC Place (Vancouver)Biletler

  • BC Place'de Vancouver Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    BC Place'e genel bakış

    Kapasite54.500
    Açılış yılı1981
    KullanıcıBC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Adres777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Kanada
    BC Place'in Tarihi

    BC Place Stadyumu 1983 yılında açıldı ve British Columbia Lions takımının ev sahipliğinde ilk CFL maçına ev sahipliği yaptı. Bu tesis, Expo 86'da da önemli bir rol oynadı ve Vancouver Whitecaps takımının NASL'deki son sezonunun oynandığı yerdi.

    2009 yılında stadyum, tahmini maliyeti 514 milyon Kanada doları olan iki yıllık bir yenileme projesine başladı. Hava destekli çatı kaldırıldı ve yerine o zamanlar türünün en büyüğü olan yeni bir kablo destekli çatı inşa edildi.

    2015 yılında BC Place, Carli Lloyd'un hat-trickiyle ABD'nin Japonya'yı 5-2 mağlup ettiği final maçı da dahil olmak üzere FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın dokuz maçına ev sahipliği yaptı.

    Şimdi, on yıldan biraz fazla bir süre sonra, BC Place, eleme turları da dahil olmak üzere toplam yedi maçın oynanacağı erkekler Dünya Kupası'nın ev sahibi mekanlarından biri olarak seçildi. Bu stadyumun hangi yeni tarihi yazacağı, ancak zaman gösterecek.

    BC Place'de hangi takımlar oynuyor?

    BC Place, CFL'de British Columbia Lions'ın ve MLS'de Vancouver Whitecaps'ın ev sahibi stadyumu olarak hizmet vermektedir. 

    TakımLig
    BC LionsCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
    BC Place Stadyumu'na nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile BC Place'e nasıl gidilir 

    BC Place'e tren ve otobüs dahil olmak üzere çeşitli toplu taşıma seçenekleriyle ulaşılabilir. SkyTrain sisteminin Stadium–Chinatown istasyonu, stadyuma sadece iki dakika uzaklıktadır; Canada Line ise Yaletown–Roundhouse istasyonuna hizmet vermektedir.

    17, 19 ve N8 numaralı otobüs hatları da stadyuma yürüyerek beş dakikalık mesafede durmaktadır.

    BC Place'e araba ile nasıl gidilir

    Stadyuma araba ile seyahat ediyorsanız, Granville Bridge, Cambie Bridge, Lions Gate Bridge veya Quebec Street olmak üzere dört güzergahtan birini kullanarak Vancouver şehir merkezine girebilirsiniz. Oradan BC Place ve Pacific Boulevard tabelalarını takip edin

  BC Place için rehberli turlar

    BC Place, yıl boyunca halka açık turlara ev sahipliği yapmaktadır ve biletler Viator web sitesi üzerinden satın alınabilir. Turlar, erişimin kısıtlı olduğu etkinlik günleri hariç, her gün sabah 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.

    Bu deneyim, hayranlara stadyumun perde arkasını görme fırsatı sunar. Sahaya çıkma, soyunma odalarını keşfetme, medya salonunu ziyaret etme, premium süitlerin keyfini çıkarma ve BC Lions takımının tarihi, kültürü ve mirasına derinlemesine bir bakış sunan BC Spor Onur Listesi müzesini gezme fırsatı da sunulur.

  • BC Place yakınlarında yemek ve içki içilebilecek yerler

    BC Place çevresinde çok sayıda yemek mekanı bulunmaktadır. Parq Vancouver’daki The Victor, çatı katı atmosferinde oturup kaliteli bir steakhouse yemeğinin tadını çıkarmak için harika bir mekandır; West Georgia’daki Moxies ise maç öncesinde grupların rahatça vakit geçirebileceği güvenilir bir mekandır.

    Lupo Restaurant and Vinoteca ile Frankie’s Italian Kitchen and Bar da maç öncesi veya sonrası yemekler için mükemmel seçeneklerdir.