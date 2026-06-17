BC Place Stadyumu 1983 yılında açıldı ve British Columbia Lions takımının ev sahibi stadyumu olarak ilk CFL maçına ev sahipliği yaptı. Bu tesis, Expo 86’da da önemli bir rol oynadı ve Vancouver Whitecaps takımının NASL’deki son sezonunun oynandığı yerdi.

2009 yılında stadyum, tahmini maliyeti 514 milyon Kanada doları olan iki yıllık bir yenileme projesine başladı. Hava destekli çatı kaldırıldı ve yerine o dönemde türünün en büyüğü olan yeni bir kablo destekli çatı inşa edildi.

2015 yılında BC Place, Carli Lloyd’un hat-trickiyle ABD’nin Japonya’yı 5–2 mağlup ettiği final maçı da dahil olmak üzere FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın dokuz maçına ev sahipliği yaptı.

Şimdi, on yıldan biraz fazla bir süre sonra, BC Place, eleme turları da dahil olmak üzere toplam yedi maçın oynanacağı Erkekler Dünya Kupası’nın ev sahibi stadyumlarından biri olarak seçildi. Bu stadyumun hangi yeni tarihi olaylara sahne olacağını ancak zaman gösterecek.