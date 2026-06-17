2026 FIFA Dünya Kupası ufukta görünüyor; ABD, Meksika ve Kanada bu prestijli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dünya şampiyonu Arjantin, turnuvanın bugüne kadarki en büyük edisyonunda 47 takım karşısında unvanını savunacak.
BC Lions ve Vancouver Whitecaps takımlarının ev sahipliği yaptığı Kanada’daki BC Place Stadyumu, üç ülkede seçilen 12 ev sahibi stadyumdan biri. Turnuva boyunca, Kanada’nın da yer alacağı iki maç dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.
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