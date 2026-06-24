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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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2026 Dünya Kupası, Turnuva Şeması: Şu anda hangi grup üçüncüler bir sonraki tura yükseliyor ve son 32 turundaki eşleşmeler neler? Üçüncü sıradaki takımların sıralaması, son 32 turu için olası eşleşmeler ve Almanya’nın rakipleri

Dünya Kupası
Almanya

Dünya Kupası grup aşaması hızla sona yaklaşıyor. Ardından, tarihte ilk kez 16’lı tur başlayacak. Peki, hangi ülkeler birbirleriyle karşılaşacak? Gruplarında üçüncü sırada yer alan en iyi sekiz takımın da artık eleme turlarına katılması, sistemi daha karmaşık hale getiriyor. Burada, şu anda hangi üçüncü sıradaki ülkelerin bir sonraki tura yükseleceğini ve son 32 turunda hangi eşleşmelerin ortaya çıkacağını takip edebilirsiniz.

Katılımcı ülke sayısının 48’e çıkarılmasıyla, bir Dünya Kupası tarihinde ilk kez on altılı eleme turu oynanacak. Bunun bir sonucu olarak, grup birincileri ve ikincilerinin yanı sıra toplamda sekiz grup üçüncüsü de eleme turlarına katılacak. Bu konuda karar, harici bir sıralamaya göre verilecek. 

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Üçüncü sıradaki ülkelerin güncel sıralaması, son 32 turunda hangi eşleşmelerin mümkün olduğu ve Almanya'nın kimlerle karşılaşabileceği hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

  • 2026 Dünya Kupası, Turnuva Şeması: Şu anda hangi grup üçüncüler tur atlıyor ve son 32 turundaki eşleşmeler neler? Üçüncüler sıralaması – tablo

    Ayrı bir tabloda yer alan grup üçüncülerinin sıralaması, pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, öncelikle grup aşamasında toplanan puanlara göre belirlenir. Ardından ağırlıklandırma şu şekilde yapılır: 

    • Gol farkı ve atılan gol sayısı: Bundesliga’dan da bildiğimiz gibi. 
    • Fairplay puanı: Burada, eksi puan sayısının daha az olması belirleyicidir. Sarı kart için bir eksi puan, sarı-kırmızı kart için üç eksi puan ve kırmızı kart için dört eksi puan verilir. Bir maçta hem sarı hem de kırmızı kart gören bir oyuncu, ülkesine beş eksi puan kazandırır.
    • FIFA Dünya Sıralaması: Bunlar da sonuç vermezse, dünya sıralamasındaki konum dikkate alınır. Burada da eşitlik durumunda, bir karar verilene kadar sıralamanın önceki durumları esas alınır.
      • Grup üçüncülerinin güncel tablosu (24 Haziran 2026 itibarıyla): Sıra
    • TakımGrupMaçGollerPuan
      1Bosna HersekB35:64
      2İsveçF26:63
      3İskoçyaC21:13
      4HırvatistanL23:43
      5CezayirJ22:43
      6ParaguayD22:43
      7Yeşil Burun AdalarıH22:22
      8BelçikaG21:12
       /    
      9ÇekyaA22:31
      10Kongo Demokratik CumhuriyetiK21:21
      11EkvadorE20:11
      12SenegalI23:60
    • Burada, Dünya Kupası'nın on iki grubunun puan durumlarını bulabilirsiniz.
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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 Dünya Kupası, Turnuva Şeması: Şu anda hangi grup üçüncüler tur atlıyor ve son 32 turundaki eşleşmeler neler? Son 32 turu için olası senaryolar ve Almanya’nın olası rakipleri

    Toplamda 495 (!) farklı kombinasyon vardır ve turnuvanın sonunda sekiz ülke kalır. FIFA, bu kombinasyonların her biri için turnuvanın sonraki seyrini belirleyen ve diğerlerinin yanı sıra grup aşamasındaki karşılaşmaların eleme turlarının ilk turlarında tekrarlanmasını önleyen sabit bir kural dizisi tanımlamıştır. Karar, nihayetinde tüm olasılıklara göre programlanmış bir bilgisayar tarafından hesaplanır. 

    Bu nedenle turnuva şemasında, sekiz grup birincisi için grup üçüncülerinden olabilecek birkaç rakip de listelenmiştir. Örneğin Almanya için bunlar, A, B, C, D ve F gruplarından üçüncü sırada yer alan takımlardır. Böylece farklı olasılıklar da ortaya çıkmaktadır. Zira DFB takımının son 32 turunda A, B veya F grubundan üçüncü sırayı alan takımla karşılaşma olasılığı, C veya D grubundan üçüncü sırayı alan takımla karşılaşma olasılığından çok daha düşüktür. 

    Burada, Almanya milli takımının rakibi olma olasılıklarının ayrıntılı bir listesini bulabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde, mevcut duruma göre son 16 turunda bizi hangi eşleşmelerin beklediğini göstereceğiz...

  • 2026 Dünya Kupası, Turnuva Şeması: Şu anda hangi grup üçüncüler bir sonraki tura yükseliyor ve son 32 turundaki eşleşmeler neler? Son 32 turunda olası karşılaşmalar

    • 24 Haziran itibarıyla Dünya Kupası son 32 turunda olası eşleşmeler:
    Tarih (MESZ)EşleşmeKarşılaşma
    28 Haziran, 21:00Güney Kore - KanadaA Grubu 2. sırası - B Grubu 2. sırası 
    29 Haziran, saat 19:00Brezilya - Japonya C Grubu 1. sırası - F Grubu 2. sırası
    29 Haziran, saat 22.30Almanya - ParaguayE Grubu 1. sırası - A/B/C/D/F Grupları 3. sırası
    30 Haziran, saat 03.00Hollanda - FasF Grubu 1. sırası - C Grubu 2. sırası
    30 Haziran, saat 19:00Fildişi Sahili - NorveçE Grubu 2. sırası - I Grubu 2. sırası
    30 Haziran, saat 23:00Fransa - İsveçI Grubu 1. sırası - C/D/F/G/H Grupları 3. sırası
    1 Temmuz, saat 03:00Meksika - İskoçyaA Grubu 1. sırası - C/E/F/H/I Grupları 3. sırası
    1 Temmuz, saat 18:00İngiltere - Cezayir1. Grup L - 3. Grup E/H/I/J/K
    1 Temmuz, saat 22:00Mısır - Yeşil Burun AdalarıG Grubu 1. sırası - A/E/H/I/J Grubu 3. sırası
    2 Temmuz, saat 02:00ABD - Bosna-Hersek1. D Grubu - 3. B/E/F/I/J Grubu
    2 Temmuz, saat 21:00İspanya - AvusturyaH Grubu 1. sırası - J Grubu 2. sırası
    3 Temmuz, saat 01:00Portekiz - GanaK Grubu 2. sırası - L Grubu 2. sırası
    3 Temmuz, saat 5İsviçre - BelçikaB Grubu 1. sırası - E/F/G/I/J Grupları 3. sırası
    3 Temmuz, saat 20:00Avustralya - İranD Grubu 2. sırası - G Grubu 2. sırası
    4 Temmuz, 0.00Arjantin - UruguayJ Grubu 1. sırası - H Grubu 2. sırası
    4 Temmuz, saat 03.30Kolombiya - HırvatistanK Grubu 1. sırası - D/E/I/J/L Grupları 3. sırası
    • Üçüncü sırayı alan ülkeler kalın yazılmıştır
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 Dünya Kupası, Turnuva Şeması: Şu anda hangi grup üçüncüler bir sonraki tura yükseliyor ve son 32 turundaki eşleşmeler neler? Üçüncü sıradaki takımların sıralaması, son 32 turu için olası senaryolar ve Almanya’nın rakipleri – Ücretsiz TV yayını ve canlı yayın

    Onaltı finallerdeki yayın hakları, kamu televizyonunda ARD ve ZDF ile tüm Dünya Kupası maçlarını canlı olarak yayınlayan MagentaTV arasında paylaşılmaya devam ediyor. 

    Ancak Telekom'a ait kanal, son 32 turundaki altı maçı programında münhasıran yayınlayacak. 

    MagentaTV tüm Dünya Kupası maçlarını canlı yayınlıyor.Şimdi kaydolun

  • 2026 Dünya Kupası, Turnuva Şeması: Şu anda hangi grup üçüncüler tur atlıyor ve son 32 turundaki eşleşmeler neler? Üçüncü sıradaki takımların sıralaması, son 32 turu için olası eşleşmeler ve Almanya’nın rakipleri – tüm gruplara genel bakış

    A GrubuMeksikaGüney AfrikaGüney KoreÇek Cumhuriyeti
    B GrubuKanadaİsviçreBosna-HersekKatar
    C GrubuBrezilyaFasİskoçyaHaiti
    D GrubuABDTürkiyeParaguayAvustralya
    E GrubuAlmanyaEkvadorFildişi SahiliCuraçao
    F GrubuHollandaJaponyaİsveçTunus
    G GrubuBelçikaMısırİranYeni Zelanda
    H GrubuİspanyaUruguaySuudi ArabistanYeşil Burun Adaları
    I GrubuFransaSenegalNorveçIrak
    J GrubuArjantinAvusturyaCezayirÜrdün
    K GrubuPortekizKolombiyaÖzbekistanKongo Demokratik Cumhuriyeti
    L GrubuİngiltereHırvatistanGanaPanama
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