Toplamda 495 (!) farklı kombinasyon vardır ve turnuvanın sonunda sekiz ülke kalır. FIFA, bu kombinasyonların her biri için turnuvanın sonraki seyrini belirleyen ve diğerlerinin yanı sıra grup aşamasındaki karşılaşmaların eleme turlarının ilk turlarında tekrarlanmasını önleyen sabit bir kural dizisi tanımlamıştır. Karar, nihayetinde tüm olasılıklara göre programlanmış bir bilgisayar tarafından hesaplanır.

Bu nedenle turnuva şemasında, sekiz grup birincisi için grup üçüncülerinden olabilecek birkaç rakip de listelenmiştir. Örneğin Almanya için bunlar, A, B, C, D ve F gruplarından üçüncü sırada yer alan takımlardır. Böylece farklı olasılıklar da ortaya çıkmaktadır. Zira DFB takımının son 32 turunda A, B veya F grubundan üçüncü sırayı alan takımla karşılaşma olasılığı, C veya D grubundan üçüncü sırayı alan takımla karşılaşma olasılığından çok daha düşüktür.

Burada, Almanya milli takımının rakibi olma olasılıklarının ayrıntılı bir listesini bulabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde, mevcut duruma göre son 16 turunda bizi hangi eşleşmelerin beklediğini göstereceğiz...