2026 Dünya Kupası, tüm oyuncular uyarı altında: Kimler sarı kartla yarı final maçını tehlikeye atıyor?

Grup aşamasında alınan her bir sarı kart, son 16 turundan önce silindi. İkinci aşama ise çeyrek finallerden sonra gerçekleşti; böylece, doğrudan kırmızı kart gibi sert önlemler alınmadıkça, hiçbir oyuncunun yarı finalde yaptığı bir faul nedeniyle Dünya Kupası’nın son aşamasını kaçırmaması garanti altına alındı.