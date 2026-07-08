İşte sarı kart aldıkları için yarı final maçını kaçırma riski taşıyan tüm oyuncular.
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2026 Dünya Kupası, tüm oyuncular uyarı altında: Kimler sarı kartla yarı final maçını tehlikeye atıyor?
FRANSA-FAS
Fas:
Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss
Fransa:
Michael Olise, Manu Kone
İSPANYA-BELÇİKA
İspanya:
Ferran Torres
Belçika:
Brandon Mechele
NORVEÇ-İNGİLTERE
Norveç:
Antonio Nusa
İngiltere:
Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi
ARJANTİN-İSVİÇRE
Arjantin:
Gonzalo Montiel
İsviçre:
Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim
YÖNETMELİK
Grup aşamasında alınan her bir sarı kart, son 16 turundan önce silindi. İkinci aşama ise çeyrek finallerden sonra gerçekleşti; böylece, doğrudan kırmızı kart gibi sert önlemler alınmadıkça, hiçbir oyuncunun yarı finalde yaptığı bir faul nedeniyle Dünya Kupası’nın son aşamasını kaçırmaması garanti altına alındı.
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