Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Michael Olise France 2026 World CupGetty

Çeviri:

2026 Dünya Kupası, tüm oyuncular uyarı altında: Kimler sarı kartla yarı final maçını tehlikeye atıyor?

Dünya Kupası

İşte sarı kart aldıkları için yarı final maçını kaçırma riski taşıyan tüm oyuncular.

  • FRANSA-FAS

    Fas:

    Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss


    Fransa:

    Michael Olise, Manu Kone

    • Reklam

  • İSPANYA-BELÇİKA

    İspanya:

    Ferran Torres


    Belçika:

    Brandon Mechele

  • NORVEÇ-İNGİLTERE

    Norveç:

    Antonio Nusa


    İngiltere:

    Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • ARJANTİN-İSVİÇRE

    Arjantin:

    Gonzalo Montiel


    İsviçre:

    Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim


  • YÖNETMELİK

    Grup aşamasında alınan her bir sarı kart, son 16 turundan önce silindi. İkinci aşama ise çeyrek finallerden sonra gerçekleşti; böylece, doğrudan kırmızı kart gibi sert önlemler alınmadıkça, hiçbir oyuncunun yarı finalde yaptığı bir faul nedeniyle Dünya Kupası’nın son aşamasını kaçırmaması garanti altına alındı.