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Houston Dynamo v Toronto FCGetty Images Sport

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2026 Dünya Kupası Toronto Bilet Rehberi: BMO Field maç takvimi, bilet fiyatları ve Kanada’nın maç programı bilgileri

Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası için BMO Field’ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bilmeniz gereken her şey burada

Toronto’daki BMO Field, 2026 Dünya Kupası için seçilen 12 stadyumdan biridir ve grup aşaması ile eleme maçlarının yanı sıra ev sahibi Kanada’nın açılış maçı da dahil olmak üzere toplam altı maça ev sahipliği yapacaktır.

BMO Field, uzun süredir Major League Soccer’da Toronto FC’nin ve Canadian Football League’de Toronto Argonauts’un ev sahipliği yaptığı stadyumdur. 2026 yılı, stadyumun tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. 

Stadyumun mevcut seyirci kapasitesi 30.000'e yakın olsa da, MLSE, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapabilmek için stadyumda iyileştirmeler ve geçici koltuklar eklemeyi planlıyor.

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    2026 Dünya Kupası’nın hangi maçları BMO Field’da oynanacak?

    TarihMaçOrtalama Yeniden Satış FiyatıBiletler
    17 Haziran ÇarşambaGana - Panama (19:00 ET)160 $ - 750 $Bilet
    20 Haziran CumartesiAlmanya - Fildişi Sahili (16:00 ET)300 $ - 1.300 $Bilet
    23 Haziran SalıPanama - Hırvatistan (19:00 ET)220 $ - 950Bilet
    26 Haziran CumaSenegal - Irak (15:00 ET)150 $ - 700Bilet
    2 Temmuz PerşembeSon 32 Turu (19:00 ET)450 $ - 1.750 $Bilet

    BMO Field, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam altı maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı ve bir Son 32 Turu eleme maçı yer alıyor.

  • BMO Field’da Toronto Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    Toronto Dünya Kupası Biletlerini Rezervasyon YapınBiletRezervasyonu Yapın

  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    BMO Field'a genel bakış

    Kapasite28.180
    Açılış yılı2010
    Kullanıcı(lar)Toronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Adres170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Kanada
    BiletlerBiletler
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    BMO Field’ın Tarihi

    BMO Field, 2007 FIFA U-17 Dünya Kupası için yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında ve Major League Soccer’da Toronto FC’nin ana sahası olarak hizmet vermek üzere Eski Sergi Stadyumu’nun yerine inşa edilerek 2007 yılında açıldı. 2016 yılında, stadyum hem futbol hem de Kanada futbolu maçlarına ev sahipliği yapabilecek şekilde yeniden düzenlendikten sonra Toronto Argonauts buraya taşındı.

    Stadyumun başlangıçta 20.000'in biraz üzerinde bir kapasitesi vardı, ancak kısa tarihi boyunca birkaç kez yenileme çalışmalarından geçti. Şu anda yaklaşık 30.000 seyirci kapasitesine sahip olan stadyumda, 2026 Dünya Kupası için kapasiteyi 45.000'e çıkarmayı hedefleyen iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

    Toronto FC’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, BMO Field 2010, 2016 ve 2017 yıllarında MLS Kupası finallerine de sahne olmuştur.

    2026 yılında stadyum, Kanada’nın açılış maçı da dahil olmak üzere beş grup aşaması maçı ile bir son 16 turu maçına ev sahipliği yapacak.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    BMO Field'da hangi takımlar maç yapıyor?

    BMO Field, 2007’deki açılışından bu yana Major League Soccer’da Toronto FC’nin ev sahipliği yaptığı stadyumdur ve 2016 yılında Canadian Football League’de Toronto Argonauts’un ev sahipliği yaptığı stadyum haline gelmiştir.
    TakımLig
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    BMO Field’a nasıl gidilir?

    BMO Field’a toplu taşıma ile nasıl gidilir

    BMO Field'a ulaşmak için en çok tavsiye edilen toplu taşıma seçeneği GO Transit'tir. Exhibition Place'in yanında bulunan Exhibition GO İstasyonu, stadyuma sadece 2–5 dakikalık kısa bir yürüme mesafesindedir ve Lakeshore GO hattı üzerinden Union Station'a doğrudan bağlanır.

    GO Transit'in yanı sıra, TTC tramvayları ve otobüsleri de stadyuma yakın duraklara hizmet vermektedir. 509 Harbourfront ve 511 Bathurst tramvay hatlarının her ikisi de BMO Field'a yürüme mesafesinde durmaktadır.

    BMO Field'a araba ile nasıl gidilir

    Stadyuma arabayla gelen taraftarlar genellikle Gardiner Expressway veya Lake Shore Boulevard’u kullanır ve ardından BMO Field’a yönlendiren tabelaları takip eder. Stadyum çevresinde park yerleri mevcuttur, ancak etkinlik günlerinde yoğun trafik sıkışıklığı ve normalden daha fazla trafik olması beklenir.

  • BMO Field için rehberli turlar

    Ne yazık ki, BMO Field’ın web sitesinde stadyumun resmi rehberli turuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, stadyum zaman zaman ziyaretçi taraftarlara sahne arkası deneyimi sunan özel rehberli turlar için kapılarını açmaktadır.

    Bu tür turlar için biletlerin yalnızca güvenilir üçüncü taraf operatörler aracılığıyla rezerve edilmesi tavsiye edilir. En son gelişmeler için BMO Field ve Toronto FC’nin resmi sayfalarını ziyaret edin.

  • BMO Field yakınlarındaki yemek ve içki mekanları

    Stadyumun içinde, BMO Field’da atıştırmalık ve içecek sunan yiyecek-içecek stantları bulunmaktadır. Mekanın çevresinde, özellikle bir grupla seyahat ediyorsanız, dinlenip yemek yemeniz için pek çok harika seçenek mevcuttur.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen ve King West boyunca uzanan çok sayıda bar ve restoran, maç öncesi veya sonrası vakit geçirmek için mükemmel seçeneklerdir. Etkinlik günlerine ilişkin güncel bilgiler ve rezervasyonlar için OpenTable veya TripAdvisor gibi platformları kontrol edin.