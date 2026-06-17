2026 Dünya Kupası Toronto Bilet Rehberi: BMO Field maç takvimi, bilet fiyatları ve Kanada’nın maç programı bilgileri

Toronto’daki BMO Field, 2026 Dünya Kupası için seçilen 12 stadyumdan biridir ve grup aşaması ile eleme maçlarının yanı sıra ev sahibi Kanada’nın açılış maçı da dahil olmak üzere toplam altı maça ev sahipliği yapacaktır.

BMO Field, uzun süredir Major League Soccer’da Toronto FC’nin ve Canadian Football League’de Toronto Argonauts’un ev sahipliği yaptığı stadyumdur. 2026 yılı, stadyumun tarihinde yeni bir sayfa açacaktır.

Stadyumun mevcut seyirci kapasitesi 30.000'e yakın olsa da, MLSE, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapabilmek için stadyumda iyileştirmeler ve geçici koltuklar eklemeyi planlıyor.

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