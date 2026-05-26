Toronto’daki BMO Field, seçilen 12 stadyumdan biri olup, grup aşaması ve eleme maçlarının yanı sıra ev sahibi Kanada’nın açılış maçını da içeren altı maça ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve bir ay sürecek turnuvaya toplam 48 takım katılacak.

BMO Field, uzun süredir Major League Soccer'da Toronto FC'nin ve Canadian Football League'de Toronto Argonauts'un ev sahipliği yapmaktadır. 2026 yılı, stadyumun tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Mekan şu anda 30.000'e yakın seyirci kapasitesine sahip olsa da, MLSE, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapabilmek için iyileştirmeler ve geçici koltuklar eklemeyi planlamaktadır.

Turnuvaya katılmayı planlıyorsanız, bu rehber BMO Field'a gitmeden önce ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunar.

