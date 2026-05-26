2026 Dünya Kupası Toronto Bilet Rehberi: BMO Field maç programı, bilet fiyatları ve Kanada'daki maç bilgileri

2026 FIFA Dünya Kupası için BMO Field'ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bilmeniz gereken her şey burada

Toronto’daki BMO Field, seçilen 12 stadyumdan biri olup, grup aşaması ve eleme maçlarının yanı sıra ev sahibi Kanada’nın açılış maçını da içeren altı maça ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve bir ay sürecek turnuvaya toplam 48 takım katılacak.

BMO Field, uzun süredir Major League Soccer'da Toronto FC'nin ve Canadian Football League'de Toronto Argonauts'un ev sahipliği yapmaktadır. 2026 yılı, stadyumun tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Mekan şu anda 30.000'e yakın seyirci kapasitesine sahip olsa da, MLSE, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapabilmek için iyileştirmeler ve geçici koltuklar eklemeyi planlamaktadır.

Turnuvaya katılmayı planlıyorsanız, bu rehber BMO Field'a gitmeden önce ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunar.

    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri BMO Field'da oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    12 Haziran CumaKanada - Bosna Hersek (15:00 ET)Toronto Stadyumu (Toronto)Bilet
    17 Haziran ÇarşambaGana - Panama (19:00 ET)Toronto Stadyumu (Toronto)Bilet
    20 Haziran CumartesiAlmanya - Fildişi Sahili (16:00 ET)Toronto Stadyumu (Toronto)Bilet
    23 Haziran SalıPanama - Hırvatistan (19:00 ET)Toronto Stadyumu (Toronto)Bilet
    26 Haziran CumaSenegal - Irak (15:00 ET)Toronto Stadyumu (Toronto)Bilet
    2 Temmuz PerşembeSon 32 Turu (19:00 ET)Toronto Stadyumu (Toronto)Bilet

    BMO Field, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam altı maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı ve bir Son 32 Turu eleme maçı yer alıyor.

  • BMO Field'da Toronto Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    BMO Field'a genel bakış

    Kapasite28.180
    Açılış yılı2010
    KullanıcıToronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Adres170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Kanada
    BMO Field'ın Tarihi

    BMO Field, 2007 FIFA U-17 Dünya Kupası için yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında ve Major League Soccer’da Toronto FC’nin ana sahası olarak hizmet vermek üzere Eski Sergi Stadyumu’nun yerine inşa edilerek 2007 yılında açıldı. 2016 yılında, stadyum hem futbol hem de Kanada futbolu maçlarına ev sahipliği yapabilecek şekilde yeniden düzenlendikten sonra Toronto Argonauts buraya taşındı.

    Stadyumun başlangıçta kapasitesi 20.000'in biraz üzerindeydi, ancak kısa tarihi boyunca birkaç kez yenilenmiştir. Şu anda yaklaşık 30.000 kişilik kapasiteye sahip olan stadyumda, 2026 Dünya Kupası için kapasiteyi 45.000'e çıkarmayı amaçlayan iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

    Toronto FC'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, BMO Field 2010, 2016 ve 2017 yıllarında MLS Kupası finallerine de sahne oldu.

    2026 yılında stadyum, Kanada'nın açılış maçı da dahil olmak üzere beş grup aşaması maçı ve bir son 16 turu maçına ev sahipliği yapacak.

    BMO Field'da hangi takımlar oynuyor?

    BMO Field, 2007'deki açılışından bu yana Major League Soccer'da Toronto FC'nin ev sahipliği yaptığı stadyumdur ve 2016'da Canadian Football League'de Toronto Argonauts'un ev sahipliği yaptığı stadyum haline gelmiştir.
    TakımLig
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
    BMO Field'a nasıl gidilir

    BMO Field'a toplu taşıma ile nasıl gidilir

    BMO Field'a ulaşmak için en çok tavsiye edilen toplu taşıma seçeneği GO Transit'tir. Exhibition Place'in yanında bulunan Exhibition GO İstasyonu, stadyuma sadece 2-5 dakikalık yürüme mesafesindedir ve Lakeshore GO hattı üzerinden Union Station'a doğrudan bağlanır.

    GO Transit'in yanı sıra, TTC tramvayları ve otobüsleri de stadyuma yakın duraklara hizmet vermektedir. 509 Harbourfront ve 511 Bathurst tramvay hatlarının her ikisi de BMO Field'a yürüme mesafesinde durmaktadır.

    BMO Field'a araba ile nasıl gidilir

    Stadyuma arabayla gelen taraftarlar genellikle Gardiner Expressway veya Lake Shore Boulevard'u kullanır ve ardından BMO Field'a giden tabelaları takip eder. Stadyum çevresinde park yeri mevcuttur, ancak etkinlik günlerinde yoğun trafik ve normalden daha fazla trafik sıkışıklığı beklenmelidir.

    Ne yazık ki, BMO Field’ın web sitesinde resmi bir rehberli turla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, stadyum zaman zaman ziyaretçi taraftarlara sahne arkası deneyimi sunan özel rehberli turlar için kapılarını açmaktadır.

    Bu tür turlar için biletlerin yalnızca güvenilir üçüncü taraf operatörler aracılığıyla rezerve edilmesi tavsiye edilir. En son güncellemeler için BMO Field ve Toronto FC'nin resmi sayfalarını ziyaret edin.

  • BMO Field yakınlarında yemek ve içecek mekanları

    BMO Field stadyumunun içinde atıştırmalık ve içecek servisi yapan yiyecek-içecek stantları bulunmaktadır. Stadyum çevresinde, özellikle bir grup halinde seyahat ediyorsanız, dinlenip yemek yemeniz için pek çok harika seçenek mevcuttur.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen ve King West boyunca uzanan birçok bar ve restoran, maç öncesi veya sonrası vakit geçirmek için mükemmel seçeneklerdir. Etkinlik günlerine ilişkin güncel bilgiler ve rezervasyonlar için OpenTable veya TripAdvisor gibi platformları kontrol edin.