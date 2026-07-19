Amerika'da ABD, Meksika ve Kanada arasında oynanan Dünya Kupası, FIFA tarafından duyurulan önemli bir yenilikle sona erecek. 19 Temmuz Pazar günü East Rutherford'daki (New Jersey, New York'a yakın) MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçında, Super Bowl tarzında yepyeni bir yenilik görülecek.
Getty Images Sport
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2026 Dünya Kupası, Super Bowl’un izinden gidiyor: Final maçının devre arasında Coldplay’in sahne alacağı bir gösteri düzenlenecek
SUPER BOWL GİBİ DÜNYA ŞAMPİYONALARI
Aslında, Dünya Kupası finalinin ilk ve ikinci yarıları arasındaki ara, her zamanki 15 dakikadan daha uzun sürecek ve Super Bowl’daki devre arası gösterisinde olduğu gibi yaklaşık 25 dakikaya ulaşması bekleniyor. İki yarı arasındaki molada, Coldplay, Madonna, Laura Pausini ve daha pek çok sanatçının katılımıyla bir gösteri düzenlenecek.
INFANTINO'NUN ONAYI
Dünya Ekonomi Zirvesi sırasında FIFA Başkanı Gianni Infantino, final maçındaki gösterinin ünlü İngiliz grubun solisti Chris Martin tarafından yönetileceğini doğruladı: "Gösteri mi? Tek bir gösteri olmayacak, dünyanın en büyük gösterilerinden biri olacak."
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