Aslında, Dünya Kupası finalinin ilk ve ikinci yarıları arasındaki ara, her zamanki 15 dakikadan daha uzun sürecek ve Super Bowl’daki devre arası gösterisinde olduğu gibi yaklaşık 25 dakikaya ulaşması bekleniyor. İki yarı arasındaki molada, Coldplay, Madonna, Laura Pausini ve daha pek çok sanatçının katılımıyla bir gösteri düzenlenecek.