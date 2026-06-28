2026 Dünya Kupası, son 16 turundaki tüm eşleşmeler: Güney Afrika-Kanada maçıyla başlıyor; Arjantin, Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz ve İspanya kimlerle karşılaşacak?

Yarışmanın ilk aşamasındaki son sonuçları henüz arşivlemeye bile vakit kalmadan, şimdiden son 16 turu için geçerli ilk maçlara girme zamanı geldi. En iyi 16 takım arasına girmek için mücadele edecek ilk iki milli takım Güney Afrika ve Kanada olacak; bu iki takım 28 Haziran Pazar günü saat 21:00'de Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun son maçı ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 03:00'te Kansas City'de oynanacak Kolombiya-Gana maçı olacak.



İşte maçların tam programı