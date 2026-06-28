Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
cm grafica mondiali 2026

Çeviri:

2026 Dünya Kupası, son 16 turundaki tüm eşleşmeler: Güney Afrika-Kanada maçıyla başlıyor; Arjantin, Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz ve İspanya kimlerle karşılaşacak?

Dünya Kupası

28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak 16 maçın tamamı

Dün geç saatlerde ve İtalya saatiyle gece saatlerinde oynanan grup aşamasının son altı maçıyla, nihayet 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turuna yükselen tüm milli takımların isimleri belli oldu: Eleme turuna yükselenler: MEKSİKA, GÜNEY AFRİKA (A Grubu), İSVİÇRE, KANADA, BOSNA (B Grubu), BREZİLYA, FAS (C Grubu), ABD, AVUSTRALYA, PARAGUAY (D Grubu), ALMANYA-FİL DİŞİ SAHİLİ, EKVADOR (E Grubu), HOLLANDA, JAPONYA, İSVEÇ (F Grubu), BELÇİKA, MISIR (G Grubu), İSPANYA, YARIMADA (H Grubu), FRANSA, NORVEÇ, SENEGAL (I Grubu), ARJANTİN, AVUSTURYA, Cezayir (J Grubu), KOLOMBİYA, PORTEKİZ, KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (K Grubu), İNGİLTERE, HIRVATİSTAN, GANA (L Grubu).

  • HEMEN BAŞLIYORUZ

    Yarışmanın ilk aşamasındaki son sonuçları henüz arşivlemeye bile vakit kalmadan, şimdiden son 16 turu için geçerli ilk maçlara girme zamanı geldi. En iyi 16 takım arasına girmek için mücadele edecek ilk iki milli takım Güney Afrika ve Kanada olacak; bu iki takım 28 Haziran Pazar günü saat 21:00'de Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun son maçı ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 03:00'te Kansas City'de oynanacak Kolombiya-Gana maçı olacak.


    İşte maçların tam programı

    • Reklam

  • GÜNEY AFRİKA-KANADA

    GÜNEY AFRİKA-KANADA - 28 Haziran 2026, saat 21.00, Los Angeles'ta

  • BREZİLYA JAPONYA

    BREZİLYA-JAPONYA - 29 Haziran 2026, saat 19.00, Houston'da


  • ALMANYA-PARAGUAY

    ALMANYA-PARAGUAY - 29 Haziran 2026, saat 22.30, Boston'da


  • HOLLANDA-FAS

    HOLLANDA-FAS - 30 Haziran 2026, saat 03.00, Monterrey'de

  • FİL DİŞİ KİYISI-NORVEÇ

    FİL DİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ - 30 Haziran 2026, saat 19.00, Dallas'ta

  • FRANSA-İSVEÇ

    FRANSA-İSVEÇ - 30 Haziran 2026, saat 23.00, New York/New Jersey

  • MEKSİKA-EKVADOR

    MEKSİKA-EKVADOR - 1 Temmuz 2026, saat 03.00, Meksiko

  • İNGİLTERE - KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

    İNGİLTERE - KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ - 1 Temmuz 2026, saat 18.00, Atlanta'da


  • BELÇİKA-SENEGAL

    BELÇİKA-SENEGAL - 1 Temmuz 2026, saat 22.00, Seattle'da


  • ABD-BOSNA

    ABD-BOSNA - 2 Temmuz 2026, saat 02.00, San Francisco

  • İSPANYA-AVUSTURYA

    İSPANYA-AVUSTURYA - 2 Temmuz 2026, saat 21.00, Los Angeles'ta


  • PORTEKİZ-HIRVATİSTAN

    PORTEKİZ-HIRVATİSTAN - 3 Temmuz 2026, saat 01.00, Toronto'da

  • İSVİÇRE-CEZAYİR

    İSVİÇRE-CEZAYİR - 3 Temmuz 2026, saat 05.00, Vancouver

  • AVUSTRALYA-MISIR

    AVUSTRALYA-MISIR - 3 Temmuz 2026, saat 20.00, Dallas'ta

  • ARJANTİN-YEŞİL BOYUNUZ

    ARJANTİN-YEŞİL BOYNUZ - 4 Temmuz 2026, saat 00.00, Miami'de

  • KOLOMBİYA-GANA

    KOLOMBİYA-GANA - 4 Temmuz 2026, saat 03.30, Kansas City