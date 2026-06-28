Dün geç saatlerde ve İtalya saatiyle gece saatlerinde oynanan grup aşamasının son altı maçıyla, nihayet 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turuna yükselen tüm milli takımların isimleri belli oldu: Eleme turuna yükselenler: MEKSİKA, GÜNEY AFRİKA (A Grubu), İSVİÇRE, KANADA, BOSNA (B Grubu), BREZİLYA, FAS (C Grubu), ABD, AVUSTRALYA, PARAGUAY (D Grubu), ALMANYA-FİL DİŞİ SAHİLİ, EKVADOR (E Grubu), HOLLANDA, JAPONYA, İSVEÇ (F Grubu), BELÇİKA, MISIR (G Grubu), İSPANYA, YARIMADA (H Grubu), FRANSA, NORVEÇ, SENEGAL (I Grubu), ARJANTİN, AVUSTURYA, Cezayir (J Grubu), KOLOMBİYA, PORTEKİZ, KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (K Grubu), İNGİLTERE, HIRVATİSTAN, GANA (L Grubu).
Çeviri:
2026 Dünya Kupası, son 16 turundaki tüm eşleşmeler: Güney Afrika-Kanada maçıyla başlıyor; Arjantin, Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz ve İspanya kimlerle karşılaşacak?
HEMEN BAŞLIYORUZ
Yarışmanın ilk aşamasındaki son sonuçları henüz arşivlemeye bile vakit kalmadan, şimdiden son 16 turu için geçerli ilk maçlara girme zamanı geldi. En iyi 16 takım arasına girmek için mücadele edecek ilk iki milli takım Güney Afrika ve Kanada olacak; bu iki takım 28 Haziran Pazar günü saat 21:00'de Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun son maçı ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 03:00'te Kansas City'de oynanacak Kolombiya-Gana maçı olacak.
İşte maçların tam programı
GÜNEY AFRİKA-KANADA
GÜNEY AFRİKA-KANADA - 28 Haziran 2026, saat 21.00, Los Angeles'ta
BREZİLYA JAPONYA
BREZİLYA-JAPONYA - 29 Haziran 2026, saat 19.00, Houston'da
ALMANYA-PARAGUAY
ALMANYA-PARAGUAY - 29 Haziran 2026, saat 22.30, Boston'da
HOLLANDA-FAS
HOLLANDA-FAS - 30 Haziran 2026, saat 03.00, Monterrey'de
FİL DİŞİ KİYISI-NORVEÇ
FİL DİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ - 30 Haziran 2026, saat 19.00, Dallas'ta
FRANSA-İSVEÇ
FRANSA-İSVEÇ - 30 Haziran 2026, saat 23.00, New York/New Jersey
MEKSİKA-EKVADOR
MEKSİKA-EKVADOR - 1 Temmuz 2026, saat 03.00, Meksiko
İNGİLTERE - KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE - KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ - 1 Temmuz 2026, saat 18.00, Atlanta'da
BELÇİKA-SENEGAL
BELÇİKA-SENEGAL - 1 Temmuz 2026, saat 22.00, Seattle'da
ABD-BOSNA
ABD-BOSNA - 2 Temmuz 2026, saat 02.00, San Francisco
İSPANYA-AVUSTURYA
İSPANYA-AVUSTURYA - 2 Temmuz 2026, saat 21.00, Los Angeles'ta
PORTEKİZ-HIRVATİSTAN
PORTEKİZ-HIRVATİSTAN - 3 Temmuz 2026, saat 01.00, Toronto'da
İSVİÇRE-CEZAYİR
İSVİÇRE-CEZAYİR - 3 Temmuz 2026, saat 05.00, Vancouver
AVUSTRALYA-MISIR
AVUSTRALYA-MISIR - 3 Temmuz 2026, saat 20.00, Dallas'ta
ARJANTİN-YEŞİL BOYUNUZ
ARJANTİN-YEŞİL BOYNUZ - 4 Temmuz 2026, saat 00.00, Miami'de
KOLOMBİYA-GANA
KOLOMBİYA-GANA - 4 Temmuz 2026, saat 03.30, Kansas City