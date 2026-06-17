2026 Dünya Kupası Seattle Bilet Rehberi: Lumen Field Stadyumu, maç programı ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği yaptığı stadyum hakkında bilmeniz gereken her şey

Lumen Field, 2002 yılında tamamlandı ve ilk olarak Seahawks Stadium adıyla açıldı; Seattle Seahawks takımının ev sahibi stadyumu olarak hizmet verdi. Daha sonra 2004’te Qwest Field, 2011’de CenturyLink Field olarak yeniden adlandırıldı ve nihayet 2020’de Lumen Field adını aldı.

Stadyum, heyecan verici atmosferiyle tanınır. Eşsiz çatı tasarımı, ev sahibi taraftarların sesini güçlendirir ve bu da stadyumu konuk takımlar için genellikle zorlu bir ortam haline getirir.

Yıllar boyunca Lumen Field, MLS Kupası, CONCACAF Altın Kupa ve 2016’daki Copa America Centenario gibi üst düzey futbol turnuvaları da dahil olmak üzere birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın 12 sahasından biri olarak seçilmiştir.

Stadyum, hem NFL hem de MLS takımlarının ev sahibi stadyumu olmasının yanı sıra, müzik dünyasının en büyük isimlerinden bazılarını da ağırlamıştır. Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weekend, Beyoncé ve daha pek çok sanatçı son yıllarda burada konser vermiştir.