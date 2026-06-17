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A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

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2026 Dünya Kupası Seattle Bilet Rehberi: Lumen Field Stadyumu, maç programı ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği yaptığı stadyum hakkında bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası için Lumen Field’ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın bir ay süren heyecan dolu mücadelede boy göstereceği, dünyanın şimdiye kadar tanık olduğu en büyük turnuva olacak. 

ABD, Kanada ve Meksika, Kuzey Amerika’nın en ikonik stadyumlarında bu futbol şölenine ev sahipliği yapma onuruna sahip olacak.

Geçmişte pek çok unutulmaz etkinliğe ev sahipliği yapmış olan Lumen Field, şimdi dünyanın en büyük futbol ülkelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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    2026 Dünya Kupası’nın hangi maçları Lumen Field’da oynanacak?

    Lumen Field, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam altı maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında dört grup aşaması maçı, bir 32'li tur eleme maçı ve bir 16'lı tur maçı yer alıyor. 

    TarihMaçOrtalama Yeniden Satış FiyatıBiletler
    19 Haziran CumaABD - Avustralya (12:00 PT)450 $ - 2.200 $Bilet
    24 Haziran ÇarşambaBosna-Hersek - Katar (12:00 PT)180 $ - 800 $Bilet
    26 Haziran CumaMısır - İran (PT saat 20:00)200 $ - 850 $Bilet
    1 Temmuz Çarşamba32'li Tur (13:00 PT)450 $ - 1.800 $Bilet
    6 Temmuz PazartesiSon 16 Turu (17:00 PT)650 $ - 2.600 $Biletler

  • Lumen Field’da Dünya Kupası Seattle biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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    Lumen Field’a genel bakış

    Kapasite68.740
    Açılış yılı2002
    Kullanıcı(lar)Seattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Adres800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, ABD
    BiletlerBiletler
  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Lumen Field’ın Tarihi

    Lumen Field, 2002 yılında tamamlandı ve ilk olarak Seahawks Stadium adıyla açıldı; Seattle Seahawks takımının ev sahibi stadyumu olarak hizmet verdi. Daha sonra 2004’te Qwest Field, 2011’de CenturyLink Field olarak yeniden adlandırıldı ve nihayet 2020’de Lumen Field adını aldı.

    Stadyum, heyecan verici atmosferiyle tanınır. Eşsiz çatı tasarımı, ev sahibi taraftarların sesini güçlendirir ve bu da stadyumu konuk takımlar için genellikle zorlu bir ortam haline getirir.

    Yıllar boyunca Lumen Field, MLS Kupası, CONCACAF Altın Kupa ve 2016’daki Copa America Centenario gibi üst düzey futbol turnuvaları da dahil olmak üzere birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın 12 sahasından biri olarak seçilmiştir.

    Stadyum, hem NFL hem de MLS takımlarının ev sahibi stadyumu olmasının yanı sıra, müzik dünyasının en büyük isimlerinden bazılarını da ağırlamıştır. Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weekend, Beyoncé ve daha pek çok sanatçı son yıllarda burada konser vermiştir.

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    Lumen Field’da hangi takımlar maç yapıyor?

    Lumen Field, 2002 yılında inşa edildiğinden beri Seattle Seahawks’ın evi olmuştur ve 2009 yılında MLS takımı Seattle Sounders FC’nin de ev sahası haline gelmiştir.
    TakımLig
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
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    Lumen Field’a nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Lumen Field’a nasıl gidilir 

    Lumen Field'a çeşitli toplu taşıma seçenekleriyle ulaşılabilir. Havaalanı İstasyonu'ndan kalkan Hafif Raylı Sistem, hem International District İstasyonu'nda hem de Stadium İstasyonu'nda durur; her iki istasyon da stadyuma sadece beş dakikalık yürüme mesafesindedir.

    Bölgeye hizmet veren birkaç Metro Otobüs hattı da bulunmaktadır. 21, 101, 106, 150, 550 ve 554numaralı hatların tümü,4th Ave S & S Jackson St veya SODO Busway'de durmaktadır; her iki durak da stadyuma beş dakikalık yürüme mesafesindedir.

    Araç paylaşımı hizmetleri ve taksiler de uygun alternatiflerdir, ancak etkinlik günlerinde ücretlerde artış yaşanabilir. 

    Lumen Field’a araba ile nasıl gidilir 

    Stadyuma arabayla gelen taraftarlar, I-5 otoyolunda Royal Brougham Way yönündeki 164A numaralı çıkıştan çıkıp Lumen Field/SODO District tabelalarını takip ettikten sonra Occidental Ave S'ye sola dönerek stadyum bölgesine ulaşabilirler.

  • Lumen Field için rehberli turlar

    Halka Açık Turlar

    Lumen Field, taraftarlar için yetişkinler 35 dolar, gençler ve askeri personel için 28 dolar ücret karşılığında halka açık turlar düzenlemektedir. Bu tur, taraftarlar için eşsiz bir deneyim sunar; saha gezisi, soyunma odaları, basın alanları, yayın kabini, 12 Flag Deck'i ziyaret etmenin yanı sıra Puget Sound ve şehir silüetinin manzarasını da içerir. 

    Özel Turlar

    Lumen Field, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim arayan gruplar için özel turlar düzenlemektedir. Ancak, fiyatlar da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar için stadyumun resmi web sitesinde bulunan Özel Tur Talep Formunu doldurmanız gerekmektedir.

  • Lumen Field yakınlarındaki yemek ve içki mekanları

    Lumen Field, stadyuma gelen taraftarlar için çeşitli yemek seçenekleri sunuyor. Bar Dojo, Big Walt's Kitchen, Tutta Bella, Lune ve PNW Kitchen gibi mekanlar, geniş bir yemek yelpazesi sunarak taraftarların en sevdiği yerler arasında yer alıyor. İster pizza, ister ramen, krep, donut, sandviç ya da sandviç ekmeği yemek isteyin, burada herkesin damak tadına uygun bir seçenek bulunuyor.

    Maç öncesinde veya sonrasında bir şeyler atıştırmak istiyorsanız, Jimmy’s on First, Dough Zone ve Matsu gibi yakındaki restoranlar da, özellikle birlikte oturup yemek yemek isteyen gruplar için mükemmel seçeneklerdir.