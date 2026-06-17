2026 Dünya Kupası Seattle Bilet Rehberi: Lumen Field Stadyumu, maç programı ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği yaptığı stadyum hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın bir ay süren heyecan dolu mücadelede boy göstereceği, dünyanın şimdiye kadar tanık olduğu en büyük turnuva olacak.
ABD, Kanada ve Meksika, Kuzey Amerika’nın en ikonik stadyumlarında bu futbol şölenine ev sahipliği yapma onuruna sahip olacak.
Geçmişte pek çok unutulmaz etkinliğe ev sahipliği yapmış olan Lumen Field, şimdi dünyanın en büyük futbol ülkelerini ağırlamaya hazırlanıyor.
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