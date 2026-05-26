A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

2026 Dünya Kupası Seattle Bilet Rehberi: Lumen Field Stadyumu, maç programı ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahibi stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için Lumen Field'ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın bir ay süren heyecan dolu mücadelede yer alacağı, dünyanın bugüne kadar tanık olduğu en büyük turnuva olacak. ABD, Kanada ve Meksika, Kuzey Amerika’nın en simgesel stadyumlarında bu futbol şölenine ev sahipliği yapma onuruna sahip olacak.

Seattle Seahawks ve Seattle Sounders FC'nin evi olan Lumen Field de dahil olmak üzere, en ikonik mekanlardan bazıları gelecek yılki bu muhteşem etkinliğin bir parçası olacak.

Geçmişte birçok unutulmaz etkinliğe ev sahipliği yapmış olan Lumen Field, şimdi dünyanın en büyük futbol ülkelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İster takımınızı izlemek için dünyanın öbür ucuna seyahat eden bir taraftar olun, ister sadece şehirdeki en güzel simge yapılarından birini keşfetmek isteyen biri olun, GOAL size Lumen Field'a bir gezi planlamadan önce ihtiyacınız olan tüm detayları sunuyor.

    2026 Dünya Kupası'nın hangi maçları Lumen Field'da oynanacak?

    Lumen Field, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam altı maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında dört grup aşaması maçı, bir 32'li tur eleme maçı ve bir 16'lı tur maçı yer alıyor. 

    TarihMaçYerBilet
    15 Haziran PazartesiBelçika - Mısır (12:00 PT)Lumen Field (Seattle)Bilet
    19 Haziran CumaABD - Avustralya (12:00 PT)Lumen Field (Seattle)Bilet
    24 Haziran ÇarşambaBosna-Hersek - Katar (12:00 PT)Lumen Field (Seattle)Bilet
    26 Haziran CumaMısır - İran (20:00 PT)Lumen Field (Seattle)Biletler
    1 Temmuz ÇarşambaSon 32 Turu (13:00 PT)Lumen Field (Seattle)Bilet
    6 Temmuz PazartesiSon 16 Turu (17:00 PT)Lumen Field (Seattle)Biletler

  • Lumen Field'da Dünya Kupası Seattle biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    Lumen Field'a genel bakış

    Kapasite68.740
    Açılış yılı2002
    KullanıcıSeattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Adres800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, ABD
    Lumen Field'ın Tarihi

    Lumen Field, 2002 yılında tamamlandı ve ilk olarak Seahawks Stadyumu adıyla açıldı; Seattle Seahawks takımının ev sahipliği yaptığı stadyumdu. Daha sonra 2004'te Qwest Field, 2011'de CenturyLink Field olarak yeniden adlandırıldı ve nihayet 2020'de Lumen Field adını aldı.

    Stadyum, heyecan verici atmosferiyle tanınır. Eşsiz çatı tasarımı, ev sahibi taraftarların sesini yükseltir ve bu da genellikle konuk takımlar için zorlu bir ortam yaratır.

    Yıllar boyunca Lumen Field, MLS Kupası, CONCACAF Altın Kupa ve 2016'daki Copa America Centenario gibi üst düzey futbol turnuvaları da dahil olmak üzere birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ayrıca 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 12 sahasından biri olarak seçildi.

    Stadyum, hem NFL hem de MLS takımlarının ev sahibi olmasının yanı sıra, müzik dünyasının en büyük isimlerini de ağırlamıştır. Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weekend, Beyonce ve daha birçok sanatçı son yıllarda burada konser vermiştir.

    Lumen Field'da hangi takımlar oynuyor?

    Lumen Field, 2002'deki açılışından bu yana Seattle Seahawks'ın ev sahipliği yaptığı stadyumdur ve 2009'da MLS takımı Seattle Sounders FC'nin de ana sahası haline gelmiştir.
    TakımLig
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
    Lumen Field'a nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Lumen Field'a nasıl gidilir 

    Lumen Field'a çeşitli toplu taşıma seçenekleriyle ulaşılabilir. Havaalanı İstasyonu'ndan kalkan Hafif Raylı Sistem, hem International District İstasyonu'nda hem de Stadium İstasyonu'nda durur ve her iki istasyon da stadyuma sadece beş dakikalık yürüme mesafesindedir.

    Bölgeye giden birkaç Metro Otobüs hattı da bulunmaktadır. 21, 101, 106, 150, 550 ve 554numaralı hatların tümü,4th Ave S & S Jackson St veya SODO Busway'de durur ve her iki durak da stadyuma beş dakikalık yürüme mesafesindedir.

    Araç paylaşımı ve taksiler de uygun alternatiflerdir, ancak etkinlik günlerinde ücretler genellikle artar. 

    Lumen Field'a araba ile nasıl gidilir 

    Stadyuma araba ile gelen taraftarlar, I-5 otoyolunda 164A çıkışını kullanarak Royal Brougham Way yönüne gidebilir, Lumen Field/SODO District tabelalarını takip edebilir ve ardından Occidental Ave S'ye sola dönerek stadyum bölgesine ulaşabilir.

    Halka Açık Turlar

    Lumen Field, hayranlar için yetişkinler için 35 dolar, gençler ve askeri personel için 28 dolar ücret karşılığında halka açık turlar düzenlemektedir. Tur, hayranlar için eşsiz bir deneyim sunmaktadır ve saha, soyunma odaları, basın alanları, yayın kabini, 12 Flag Deck'i ve Puget Sound ile şehir silüetinin manzarasını içermektedir. 

    Özel Turlar

    Lumen Field, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim arayan gruplar için özel turlar sunmaktadır. Ancak, fiyatlar dahil tüm ayrıntılar için stadyumun resmi web sitesinde bulunan Özel Tur Talep Formunu doldurmanız gerekmektedir.

  • Lumen Field yakınlarında yemek ve içecek mekanları

    Lumen Field, stadyuma gelen taraftarlar için çeşitli yemek seçenekleri sunuyor. Bar Dojo, Big Walt's Kitchen, Tutta Bella, Lune ve PNW Kitchen gibi mekanlar, geniş bir menü yelpazesi sunarak herkesin gözdesi haline gelmiştir. İster pizza, ister ramen, krep, çörek, sandviç ya da sandviç ekmeği arzu edin, burada herkesin damak tadına uygun bir seçenek bulabilirsiniz.

    Maçtan önce veya sonra bir şeyler atıştırmak istiyorsanız, Jimmy’s on First, Dough Zone ve Matsu gibi yakındaki restoranlar da, özellikle birlikte oturup yemek yemek isteyen gruplar için mükemmel seçeneklerdir.