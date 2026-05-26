2026 Dünya Kupası San Francisco Bilet Rehberi: Levi's Stadyumu programı, maç takvimi ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahibi stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için Levi's Stadyumu'nu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık!

2026 FIFA Dünya Kupası ufukta görünüyor; ABD, Meksika ve Kanada bu prestijli turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dünya şampiyonu Arjantin, tarihin en büyük Dünya Kupası olacağına dair umutlar uyandıran bu turnuvada, diğer 47 takım karşısında unvanını savunacak.

Gelecek yıl altı Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapmak üzere seçilen mekanlardan biri, Kaliforniya'nın Santa Clara kentinin kalbinde yer alan Levi's Stadyumu.

2024 Copa America sırasında birkaç maça ev sahipliği yapmış olan Levi's Stadyumu, şimdi daha da büyük bir sahneye hazırlanıyor. Levi's Stadyumu daha önce 2016'da Copa America Centenario'nun birkaç maçına ve 2017'de Gold Cup finaline de ev sahipliği yapmıştı. 

İster Dünya Kupası sırasında bir maça gitmeyi planlıyor olun, ister sadece şehirdeyken stadyumu hayranlıkla seyretmek istiyor olun, GOAL konaklama ve ulaşımdan en iyi yerel turistik yerlere ve daha fazlasına kadar bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri Levi's Stadyumu'nda oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    13 Haziran CumartesiKatar - İsviçre (12:00 PT)Levi's Stadyumu (Santa Clara)Bilet
    16 Haziran SalıAvusturya - Ürdün (21:00 PT)Levi's Stadyumu (Santa Clara)Biletler
    19 Haziran CumaTürkiye - Paraguay (21:00 PT)Levi's Stadyumu (Santa Clara)Bilet
    22 Haziran PazartesiÜrdün - Cezayir (20:00 PT)Levi's Stadyumu (Santa Clara)Bilet
    25 Haziran PerşembeParaguay - Avustralya (19:00 PT)Levi's Stadyumu (Santa Clara)Biletler
    1 Temmuz ÇarşambaSon 32 Turu (17:00 PT)Levi's Stadyumu (Santa Clara)Bilet

    Levi's Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında beş grup aşaması maçı ve bir Son 32 Turu eleme maçı olmak üzere toplam altı maça ev sahipliği yapacak.

  • Levi's Stadyumu'nda San Francisco Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    Levi's Stadyumu'na genel bakış

    Kapasite68.500
    Açılış yılı2014
    KullanıcıSan Francisco 49ers (NFL)
    Adres4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, ABD
    Levi's Stadyumu'nun Tarihi

    Levi's Stadyumu, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, tüm dünyada en popüler stadyumlardan biridir. 68.500 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, 2012 ile 2014 yılları arasında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir maliyetle inşa edilmiştir.

    Levi's Stadyumu'ndaki ilk resmi maç, 2 Ağustos 2014 tarihinde San Jose Earthquakes ile Seattle Sounders arasında oynanan bir MLS maçıydı.

    Levi's Stadyumu açık hava bir mekandır ve 2014'teki açılışından bu yana çok çeşitli büyük etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Bunlar arasında Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran ve Beyonce gibi dünya çapındaki süperstarların konserleri yer almaktadır. Ayrıca 2015'teki WrestleMania 31'in de yapıldığı yer olan stadyum, NFL'nin San Francisco 49ers takımının da ana stadyumu olarak hizmet vermektedir.

    Amerikan futbolu ve konserlerin yanı sıra, stadyum çok sayıda futbol maçına da ev sahipliği yapmıştır. Bunlar arasında 2016 ve 2024 yıllarında düzenlenen iki Copa America turnuvası, 2017'deki Gold Cup finali ile çeşitli uluslararası dostluk maçları ve kulüp karşılaşmaları yer almaktadır.

    Levi's Stadyumu, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için seçilen 12 stadyum arasında yer almamaktadır, ancak 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında altı maça ev sahipliği yapacaktır. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı ve bir eleme turu maçı bulunmaktadır.

    Levi's Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

    Levi's Stadyumu şu anda NFL takımı San Francisco 49ers'ın ev sahipliği yapıyor. 

    ABD Milli Takımı, Levi's Stadyumu'nun kalıcı kiracısı değildir ve bu stadyumda sadece iki maç oynamıştır. En son oynadıkları maç, Jamaika'yı 2-1 yenerek şampiyonluğu kazandıkları 2017 Gold Cup finaliydi. 

    Levi's Stadyumu'na nasıl gidilir

    Toplu taşıma ile Levi's Stadyumu'na nasıl gidilir 

    Levi's Stadyumu'na çeşitli toplu taşıma seçenekleriyle kolayca ulaşılabilir. En güvenilir ve yaygın olarak kullanılan yöntem VTA hafif raylı sistemidir. Hem Turuncu hem de Yeşil hatlar, stadyuma sadece 0,2 mil uzaklıktaki Great America/Levi's İstasyonu'nda durur.

    Yerel halk tarafından önerilen bir diğer popüler seçenek ise Caltrain ile Mountain View'a gitmek, ardından VTA hafif raylı sisteminin Orange hattına aktarma yaparak Great America İstasyonu'na ulaşmaktır. Ayrıca, ACE (Altamont Corridor Express) maç günlerinde ve önemli etkinlikler sırasında yakındaki istasyonlara etkinlik trenleri seferleri düzenlemektedir.

    UlaşımGüzergâh
    TrenVTA hafif raylı sistem (turuncu ve yeşil hatlar), ACE trenleri, Caltrain 

    Levi's Stadyumu'na araba ile nasıl gidilir

    Stadyuma araba ile gitmeyi tercih eden taraftarlar, aralarından seçim yapabilecekleri birkaç uygun güzergâh seçeneğine sahiptir. Levi's Stadyumu'na Interstate 880, US 101, CA-87 ve I-680 üzerinden ulaşılabilir; Tasman Drive ise stadyuma doğrudan erişim sağlar.

    Stadyumda geniş bir otopark mevcuttur, ancak yer bulabilmek ve etkinlik günlerinde daha sorunsuz bir deneyim yaşamak için otopark kartlarını önceden satın almanız şiddetle tavsiye edilir.

  • Levi's Stadyumu için rehberli turlar

    Levi's Stadyumu'nda iki tür rehberli tur düzenlenmektedir: 

    Halka açık turlar

    Levi's Stadyumu'ndaki halka açık turlar, büyük etkinlikler, konserler veya San Francisco 49ers maçları hariç olmak üzere her gün düzenlenmektedir. Turlar genellikle stadyumun kuzeybatı köşesindeki Intel Plaza'dan hareket eder ve genellikle 10:00 ile 16:30 saatleri arasında, her yarım saatte bir başlar. 

    Özel turlar

    Levi's Stadyumu'ndaki özel turlar için önceden rezervasyon yapılması gerekmektedir. Özel turlar genellikle sürpriz avantajlar ve özel erişim imkanı içerir. Daha fazla bilgi ve önceden rezervasyon için tours@49ers.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

  • Levi's Stadyumu yakınındaki yemek ve içecek mekanları

    Dünyanın dört bir yanındaki çoğu modern stadyum gibi, Levi's Stadyumu da taraftarlara maç öncesi veya sonrası keyifle yiyebilecekleri çeşitli yemek seçenekleri sunuyor. Stadyumdaki rahat mekanlarda yerel pizzalar, Meksika mutfağı ve popüler sokak lezzetleri sunuluyor. Oturarak yemek yemek isteyenler için stadyumda bulunan Bourbon Steak & Pub, her gün öğle ve akşam yemekleri için hizmet veriyor.

    Curry Up Now, özellikle Hint sokak yemeklerini sevenler için stadyumun yakınında bulunan bir başka hayran favorisidir. Butter & Zeus, denemeye değer benzersiz ve lezzetli waffle sandviçler sunmaktadır.

    Fazladan vaktiniz varsa, Santa Clara'da keşfetmeye değer birkaç restoran daha bulunmaktadır. Bölge yoğun olabileceğinden, özellikle maç günlerinde önceden rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir.