2026 Dünya Kupası: Rai, 16'lı finallerin hangi maçlarını canlı yayınlayacak?

Yukarıda bahsedilen altı maç, Rai 1 kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak ve bu yayın, devlet kanalının 18.40-02.00 saat aralığında yer alan maçları, maç öncesi ve sonrası yayınlar ile ayrıntılı içeriklerle birlikte yayınlama taahhüdüne uygun olacaktır. Rai’nin, yayınlamadığı ancak DAZN’de mutlak olarak münhasır olan diğer maçların özetlerini de izleyicilerine sunduğunu hatırlatmakta fayda var.





İşte İtalya’da yalnızca DAZN üzerinden münhasıran yayınlanacak maçların listesi





Almanya-Paraguay - 29 Haziran 2026, saat 22.30





Hollanda-Fas - 30 Haziran 2026, saat 03.00





Fildişi Sahili-Norveç - 30 Haziran 2026, saat 19.00, Dallas





Meksika - Ekvador - 1 Temmuz 2026, saat 03.00'da Meksiko'da





İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 1 Temmuz 2026, saat 18.00, Atlanta'da





ABD - Bosna - 2 Temmuz 2026, saat 02.00, San Francisco'da





Portekiz-Hırvatistan - 3 Temmuz 2026, saat 01.00'da Toronto'da





İsviçre - Cezayir - 3 Temmuz 2026, saat 05.00'da Vancouver'da





Arjantin - Yeşil Burun Adaları - 4 Temmuz 2026, saat 00.00'da Miami'de





Kolombiya - Gana - 4 Temmuz 2026, saat 03.30'da Kansas City'de