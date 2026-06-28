Rai’nin 2026 Dünya Kupası için yayın haklarını kazandığı 35 maç arasında – elbette İtalya’da turnuvanın tamamını yayınlama hakkını elde eden tek kanal olan DAZN’de de eşzamanlı olarak yayınlanacak – 6’sı (günde bir maç) 28 Haziran Pazar günü Güney Afrika ile Kanada arasındaki karşılaşmayla başlayacak olan son 16 turu maçları olacak. Grup aşamasında yayınlanan 17 maçın ardından, bu Dünya Kupası’nın eleme turlarının ilk aşaması için planlanan program şöyle:
Çeviri:
2026 Dünya Kupası: Rai, 16'lı finallerin hangi maçlarını canlı yayınlayacak?
RAI UNO'DAKİ MAÇLAR
28 Haziran Pazar, saat 21:00: GÜNEY AFRİKA-KANADA
29 Haziran Pazartesi, saat 19: BREZİLYA-JAPONYA
30 Haziran Salı, saat 23:00: FRANSA - İSVEÇ
1 Temmuz Çarşamba, saat 22: BELÇİKA-SENEGAL
2 Temmuz Perşembe, saat 21: İSPANYA - AVUSTURYA
3 Temmuz Cuma, saat 20:00: AVUSTRALYA - MISIR
DİĞER TÜM MAÇLAR DAZN'DE
Yukarıda bahsedilen altı maç, Rai 1 kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak ve bu yayın, devlet kanalının 18.40-02.00 saat aralığında yer alan maçları, maç öncesi ve sonrası yayınlar ile ayrıntılı içeriklerle birlikte yayınlama taahhüdüne uygun olacaktır. Rai’nin, yayınlamadığı ancak DAZN’de mutlak olarak münhasır olan diğer maçların özetlerini de izleyicilerine sunduğunu hatırlatmakta fayda var.
İşte İtalya’da yalnızca DAZN üzerinden münhasıran yayınlanacak maçların listesi
Almanya-Paraguay - 29 Haziran 2026, saat 22.30
Hollanda-Fas - 30 Haziran 2026, saat 03.00
Fildişi Sahili-Norveç - 30 Haziran 2026, saat 19.00, Dallas
Meksika - Ekvador - 1 Temmuz 2026, saat 03.00'da Meksiko'da
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 1 Temmuz 2026, saat 18.00, Atlanta'da
ABD - Bosna - 2 Temmuz 2026, saat 02.00, San Francisco'da
Portekiz-Hırvatistan - 3 Temmuz 2026, saat 01.00'da Toronto'da
İsviçre - Cezayir - 3 Temmuz 2026, saat 05.00'da Vancouver'da
Arjantin - Yeşil Burun Adaları - 4 Temmuz 2026, saat 00.00'da Miami'de
Kolombiya - Gana - 4 Temmuz 2026, saat 03.30'da Kansas City'de