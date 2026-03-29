Mark Doyle

Çeviri:

2026 Dünya Kupası öncesinde altı büyük endişe: Donald Trump’ın seyahat yasakları, tavan yapan bilet fiyatları ve İran’a karşı savaş

Kasım ayında, Dünya Kupası’nın büyüsünü en heyecan verici şekilde hatırlatan bir an yaşandı. Jamaika’da tarih yazıldı; Curacao, Kingston’da Reggae Boys ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan en küçük ülke oldu. CONCACAF'ın diğer bölgelerinde ise Haiti, Karayip adasında devam eden çatışmalar nedeniyle kendi sahasında hiçbir maç oynayamamasına rağmen, Nikaragua'yı 2-0 yenerek 50 yıl sonra ilk kez finallere katılmayı başardı.

Avrupa'da ise İskoçya, Danimarka'ya karşı Scott McTominay'ın ters vuruşu, Kieran Tierney'nin 93. dakikada attığı galibiyet golü ve Kenny McLean'in maçın neredeyse son vuruşunda kendi yarı sahasından attığı golle Hampden Park'ta çılgın kutlamalara yol açan, inanılmaz derecede dramatik bir 4-2 galibiyetle 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Budapeşte'de de tam bir kargaşa yaşandı. Troy Parrott, Portekiz'i 2-0 yenerek şok bir galibiyet elde ettiği maçta attığı iki golün ardından, Macaristan'a karşı tarihi bir hat-trick yaparak İrlanda Cumhuriyeti'ne ev sahibi Macaristan'ın önünde UEFA play-off'larına katılma hakkı kazandırdı.

Elbette İrlanda, Perşembe günkü yarı finallerin ardından artık yarışın dışında kaldı, ancak Salı günü oynanacak dört Avrupa play-off finali ve iki ayrı kıtalararası karşılaşma ile birlikte, bu yaz Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek finallere katılacak kalan altı takımın kimler olacağını yakında öğreneceğiz.

Ancak şu anda bildiğimiz şey, Dünya Kupası'nın bir başarı mı yoksa bir fiyasko mu olacağıdır, çünkü büyük açılış maçına iki aydan biraz fazla bir süre kala, turnuva belirsizlikle örtülü durumda. GOAL, şimdiden inanılmaz derecede tartışmalı bir turnuva olacağı belli olan bu yarışma öncesinde en büyük altı endişeyi ele alıyor...

    Seyahat yasakları

    FIFA Başkanı Gianni Infantino geçen yıl "tüm dünya Amerika'ya davetlidir" dedi.

    "Maçlar için 6 ila 7 milyon bilet satacağız," demişti. "Dünya Kupası'nın tadını çıkarmak için dünyanın dört bir yanından 5 ila 10 milyon kişi gelecek."

    Ancak şu anda, Infantino'nun "şimdiye kadarki en kapsayıcı Dünya Kupası" olacağını vaat ettiği bu etkinlikten çok sayıda insanın dışlandığı hissediliyor. Nitekim, 104 maçın 78'ine ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne girmek bile birçok taraftar grubu için bir mücadele haline geliyor.

    Mevcut başkan Donald Trump'ın öncülüğünü yaptığı "Önce Amerika" gündemi, yasadışı göçü engellemek amacıyla iddia edildiği üzere, dünya çapında çeşitli ülkelere seyahat yasaklarının uygulanmasına yol açtı.

    Böylece, Senegal ve Fildişi Sahili gibi ülkelerden gelen taraftarlar için turist vizesi almak çok daha zor hale gelirken, İran ve Haiti taraftarları ABD'ye hiç giremeyebilir.

    Buna ek olarak, "Vize Teminat Pilot Programı" da işleri daha da karmaşık hale getirdi, çünkü bu program, sadece Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının değil, aynı zamanda Cezayir, Tunus ve ilk kez eleme turlarını geçen Yeşil Burun Adaları vatandaşlarının da ABD'ye seyahat edebilmek için 15.000 dolara (11.000 sterlin) kadar teminat ödemek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

    Bilet fiyatları

    Tartışmalı bilet sistemi, sıradan taraftarlar için maçlara gitmenin maliyetini daha da mercek altına aldı.

    Turnuvanın fiyatlandırma yapısına yönelik ilk tepkilere yanıt olarak FIFA, 48 eleme turunun "sadık taraftarları" için az sayıda "daha uygun fiyatlı" 60 dolarlık (45 sterlin) bilet satışa sundu.

    Ancak, Football Supporters Europe (FSE) hemen "değişikliklerin yeterli olmadığını" savundu ve bu hafta başında grup, Avrupa Komisyonu'na 18 sayfalık bir şikayet dilekçesi sundu.

    FSE yönetici direktörü Ronan Evain, "Aylardır FIFA'yı taraftarların haklarını gözetmesi ve agresif ve sömürücü bilet satış politikalarını yeniden gözden geçirmesi için uyarıyoruz" dedi.

    "FIFA'nın paydaşlarla anlamlı bir istişare yapmaması, bize Euroconsumers ile güçlerimizi birleştirerek Avrupa Komisyonu'na bu şikayeti sunmaktan başka seçenek bırakmadı.

    "FIFA, doğrulanmamış satış rakamlarını haksız bilet uygulamalarının geçerliliğinin kanıtı olarak gösteriyor, ancak gerçekte sadık taraftarlara başka bir seçenek bırakmıyor: ya ödeme yap ya da kaybed."

    FSE, "gökyüzüne çıkmış fiyatlar" olarak adlandırdığı durum da dahil olmak üzere altı spesifik suistimali tespit etti; 2026 finali için halka açık en ucuz biletin fiyatının 2022'deki eşdeğer biletin fiyatının yedi katından fazla olması bu durumu vurguluyor.

    FIFA ayrıca 60 dolarlık biletlerle ilgili olarak "yem reklamcılığı" yapmakla suçlanıyor. FSE, "Kategori 4 biletlerin tamamı genel satış başlamadan önce pratikte tükenmişti" ve "gerçekte mevcut olmayan bir fiyatı reklam etmekle" suçlu olduğunu savunuyor; bu, Avrupa Birliği yasalarına göre yasa dışıdır.

    FSE, FIFA'yı son derece tartışmalı "dinamik fiyatlandırma" uygulamasını kullanmakla suçlamanın yanı sıra, yeniden satış pazarını kontrol etmeye çalıştığı ve hem alıcıdan hem de satıcıdan yüzde 15 komisyon aldığı, böylece turnuva organizatörleri için FSE'nin "çifte kazanç" olarak adlandırdığı bir durum yarattığı iddiasıyla da eleştirildi.

    FSE, "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumundadır" iddiasında bulunarak, "ve bu gücü, rekabetçi bir pazarda asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullanmıştır" dedi.

    Bu yazının yazıldığı sırada, FIFA'nın henüz eline ulaşmadığını söylediği şikayete verdiği tek yanıt, "kar amacı gütmeyen bir kuruluş" olduğu ve kazandığı tüm paranın dünya çapında "futbolun büyümesini desteklemek" için yeniden yatırıldığı yönündeydi.

    Koşullar

    Ayrıca, ABD’ye seyahat etme imkânı bulan ve ardından ABD’deki stadyumlara girebilecek kadar şanslı olan taraftarları gerçekte nasıl bir spor şöleninin beklediği konusunda da bir miktar endişe var.

    Geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası, bu yaz düzenlenecek çok daha görkemli uluslararası turnuva için bir nevi düşük seviyeli bir prova olarak görülüyordu ve Infantino'nun gözde projesinde kalite veya sürprizler eksik olmasa da, koşullar her türlü soruna yol açtı.

    Öncelikle, birçok teknik direktör ve oyuncu saha koşullarından çok memnun değildi; Real Madrid ve İngiltere orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sahanın "hiç de iyi olmadığını" söyledi. Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, 2026 turnuvasının sahalarından biri olan Seattle'daki Lumen Field'ın zemininden özellikle hiç etkilenmedi.

    "Bir NBA sahasının delik deşik olduğunu hayal bile edemiyorum!" dedi İspanyol teknik adam, takımının Seattle Sounders'ı 2-0 yendiği maçın ardından öfkeyle. "Top sanki tavşan gibi zıplıyormuş gibi sekiyor."

    Bir de hava durumu vardı. ABD genelinde görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle serinleme molaları kesinlikle zorunluydu. Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, sıcağın o kadar boğucu olduğunu, normal antrenman seansları düzenlemenin "imkansız" olduğunu söylerken, orta saha oyuncusu Enzo Fernandez de maçlar sırasında "baş dönmesi" hissettiğini itiraf etti.

    FIFA'nın yanıtı, bu yazki Dünya Kupası'nda sadece sıcak havadan etkilenen maçlarda değil, her maçın ilk ve ikinci yarısının ortasında üç dakikalık su molası verileceğini duyurmak oldu.

    Bu karar bazıları tarafından memnuniyetle karşılanırken, diğerleri tarafından ise maçı Amerikan izleyicilerine uygun çeyrekler halinde bölerek televizyon hak sahiplerine daha kazançlı reklam araları sağlamak için alaycı bir yöntem olarak görüldü.

    Ne yazık ki, evlerinden maçı izleyenler daha da uzun süreli oyun kesintilerine maruz kalabilir, çünkü altı Kulüpler Dünya Kupası maçı gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ertelendi; 10 mil yarıçapında yıldırım tespit edildiğinde, Amerikan stadyumlarında güvenlik nedeniyle oyun durduruluyor.

    "Benim için bu futbol değil," dedi o dönem Chelsea'nin teknik direktörü Maresca, Blues'un Benfica ile oynadığı son 16 turu maçı 113 dakika durdurulduktan sonra. "Bence bu bir şaka. Güvenlik (emniyet) nedenleriyle maçı durdurmanızı anlayabiliyorum. Ancak yedi, sekiz maçı durdurursanız, bu muhtemelen bu turnuvayı düzenlemek için doğru yer olmadığı anlamına gelir."

    ICE

    Ancak hava durumundan çok daha büyük bir endişe kaynağı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mevcut siyasi ortamdır. Trump yönetiminin yasadışı göçle mücadele girişimleri, her türlü ırk, renk ve inançtan insanlardan oluşan ülke genelinde muazzam bir tartışma dalgasına yol açmış; özellikle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’nun (ICE) tutumu, toplumda derin bir bölünmeye neden olmuştur.

    Bu yılın Ocak ayında, altı kişi ICE gözetiminde hayatını kaybetti (Luis Gustavo Nunez Caceres, Luis Beltran Yanez Cruz, Parady La, Heber Sanchez Dominguez ve Victor Manuel Diaz), diğer ikisi ise (Renee Nicole Good ve Alex Pretti) Minneapolis'te ICE personeli tarafından vurularak öldürüldü; bu olaylar ülke çapında bir protesto dalgasına yol açtı.

    Sonuç olarak, ICE geçici direktörü Todd Lyons, bir sonraki ay, kurumunun "Dünya Kupası'nın genel güvenlik yapısının önemli bir parçasını" oluşturacağını belirterek manşetlere çıktı.

    Lyons, "Bu operasyonu güvence altına almaya ve tüm katılımcıların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamaya kararlıyız" diye ekledi.

    Buna yanıt olarak, New Jersey'li bir kongre üyesi, ICE'nin herhangi bir Dünya Kupası maçı veya taraftar festivalinin 1,6 km yakınında baskın düzenlemesini engellemeyi amaçlayan "Dünya Kupasını Kurtarın" adlı bir yasa tasarısı sundu.

    "Dünya Kupası dünyayı bir araya getirmeli ve ailelerin stadyumların dışında ICE ajanlarının bekleyip beklemeyeceğini merak etmesine neden olmamalı," dedi Demokrat Nellie Pou, 19 Mart Perşembe günü, İç Güvenlik Bakanlığı'nın 11 ABD ev sahibi şehre vaat ettiği güvenlik hibelerinin ne zaman dağıtılacağına dair kafa karışıklığı sürerken.

    "Kısa bir süre önce ICE başkanı (Lyons) 'dan maçlardan uzak duracaklarına dair basit bir güvence istedim, ancak o bunu reddetti. Bu kabul edilemez. Bu nedenle tasarıma sahada kesin bir sınır çizdim: ICE baskınlarına izin yok.

    "Taraftarlar ve oyuncular arkasına bakarak oynarsa turnuva başarılı olamaz. Kolluk kuvvetlerinin, sivil göçmen kotalarını doldurmaya değil, Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamaya odaklanmasını istiyoruz. Korkunun bu anı belirlemesine ve maçları mahvetmesine izin vermemeliyiz."

    Uyuşturucu kartellerinin şiddet eylemleri

    Geçen ay, Meksika’da yaşanan ölümcül şiddet olaylarının ardından güvenlik konusu da büyük bir tartışma konusu haline geldi. Bu olaylarda, bir ordu operasyonu sırasında lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in öldürülmesinin ardından, Jalisco Yeni Nesil (CJNG) uyuşturucu kartelinin üyeleri ülkenin ordusuyla ölümcül çatışmalara girdi.

    Oseguera Cervantes, ya da bilinen adıyla 'El Mencho', Meksika'nın en çok aranan adamıydı ve 22 Şubat'taki ölümünün ardından ilk 24 saat içinde en az 25 Ulusal Muhafız üyesi öldürüldü.

    Meksika'nın, Jalisco'nun başkenti Guadalajara'da oynanacak dört maç da dahil olmak üzere toplam 13 Dünya Kupası maçı düzenlemesi planlanırken, şiddet dalgası Dünya Kupası'nda taraftarların güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

    Ancak ülkenin başkanı Claudia Sheinbaum, devam eden şiddetin taraftarlar için "hiçbir risk" oluşturmadığını vurguladı ve ardından ziyaret eden taraftarları korumak amacıyla 20.000 asker ve 55.000 polis memuru dahil olmak üzere 100.000 güvenlik personelini görevlendirme planlarını açıkladı.

    Böylece Infantino, kendini "çok rahatlamış" hissettiğini belirtti. FIFA başkanı AFP'ye "Her şey yolunda" dedi. "Muhteşem olacak."


    Savaş

    Daha geçen Aralık ayında Infantino, Trump’a ilk “FIFA Barış Ödülü”nü takdim etmişti. Ancak ABD Başkanı, şu anda Orta Doğu’yu ve hatta tüm dünyayı, ABD’nin hem yürüttüğü hem de İsrail ile koordine ettiği İran’a karşı bir savaşla siyasi ve ekonomik kaosa sürüklemiştir. Oysa birçok FIFA üyesi, Gazze’de devam eden soykırım ve Lübnan’a yönelik mevcut işgal nedeniyle İsrail’in uluslararası ve kulüp müsabakalarından men edilmesini hâlâ talep etmektedir.

    Finansal ve lojistik açıdan bakıldığında, İran'a yönelik sebepsiz askeri saldırılar, Hormuz Boğazı'nın kısmen kapatılması nedeniyle petrol fiyatlarının fırlaması nedeniyle taraftarların bu yazki Dünya Kupası'na seyahat etmesini çok daha pahalı hale getirebilir.

    Ancak çok daha önemli olan, İran'da yaşanan şok edici sivil can kayıplarıdır; bu kayıplar, ülkenin spor ve gençlik bakanı Ahmad Donyamali'yi "Dünya Kupası'na katılmamızın kesinlikle mümkün olmadığı" yönünde bir açıklama yapmaya sevk etmiştir.

    İran'ın grup maçlarının üçünü de ABD'de oynaması planlanıyor ve maçların Meksika'da oynanması talebi FIFA tarafından reddedildi. Infantino, Trump'ın kendisine İranlıların yarışmaya "hoş geldin" diyeceğini şahsen garanti ettiğini vurguladı. Ancak Trump, İranlıların katılıp katılmaması konusunda "gerçekten umursamadığı" şeklindeki önceki tutumundan henüz sapmadı ve hatta Melli Takımı'nın güvenliğini garanti edemeyeceğini açıklayacak kadar ileri gitti.

    Infantino, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, "Şu anda her zamankinden daha fazla insanları bir araya getirecek FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe ihtiyacımız var ve ABD Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu, futbolun dünyayı birleştirdiğini bir kez daha gösteriyor" dedi.

    Ancak bu yazının yazıldığı sırada, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan bir ülkenin, ev sahibi ülkelerden biri tarafından bombalandığı için turnuvaya katılamayacağı gibi çok üzücü bir olasılık hala var.