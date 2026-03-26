İlkbaharın başlarına geldiğimizde, artık 2026 DünyaKupası'nı düşünme zamanı geldi: Gruplar neredeyse tamamlandı; önümüzdeki günlerde oynanacak play-off maçları bekleniyor; bu nedenle tüm dikkatler, turnuvaya katılacak 48 milli takımın FIFA'ya göndermesi gereken kadro listelerine yönelecek.
Çeviri:
2026 Dünya Kupası: Ön kadrolar ve nihai kadrolar ne zaman açıklanacak ve her milli takımda kaç oyuncu yer alacak?
FIFA, Dünya Kupası kadrolarının 26 oyuncuya çıkarılacağını resmen açıkladı. Bu sayı, 48 milli takımla çarpıldığında 1248 oyuncuya denk geliyor. 35 ila 55 oyuncudan oluşan ön kadroların 11 Mayıs'ta, kesin kadroların ise 30 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Bu 1248 futbolcunun 26'sının İtalyan olmasını umuyoruz.
FESTİVALİN BAŞLANGICINA DOĞRU
Ön kadrolar, turnuvanın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika karşılaşmasına bir ay kala açıklanacak. Listeler 30 Mayıs'ta resmiyet kazandığında, 11 Haziran'a iki haftadan az bir süre kalmış olacak.