2026 Dünya Kupası'nın sürpriz takımları hangileri? GOAL yazarları görüşlerini paylaşıyor

Artık o kadar yaklaştık ki, adeta tadını alabiliyoruz. 2026 Dünya Kupası’na artık sadece birkaç gün kaldı; dünyanın dört bir yanından gelen en iyi oyuncular, muhteşem bir futbol yazına sahne olacak olan Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’ya akın ediyor. Bazı takımlar sadece grup aşamasını geçmeyi hayal ederken, diğerleri ise Temmuz sonundaki kupa kutlamasından başka her şeyin bir başarısızlık olarak tarihe geçeceğini biliyor. Öyleyse, hem sevinç hem de hayal kırıklığıyla dolu beş buçuk haftalık bir dramaya hazırız.
GOAL olarak, bu güzel oyuna dair bir iki şey bildiğimizi düşünüyoruz; bu nedenle, hem İngiltere’den hem de ABD’den yazar ve editörlerden oluşan ekibimizden turnuva için tahminlerde bulunmalarını istedik. Altın Ayakkabı ödülünün sahibinden en büyük hayal kırıklıklarına kadar, şimdiye kadar düzenlenen en büyük Dünya Kupası’ndan neler bekleyebileceğiniz konusunda sizi bilgilendiriyoruz.
Bugün ekibimize turnuvanın sürpriz takımlarının hangileri olacağını tahmin etmelerini istedik. İşte onların yorumları...
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"Kimse Norveç'le oynamak istemeyecek"
Mark Doyle: Geçen yıl Brezilya’yı yenerek kanıtladıkları gibi, Japonya kesinlikle tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme potansiyeline sahip. Ancak Norveç, kura çekiminde tüm büyük takımların kaçınmak istediği üçüncü seribaşıydı – ve bunun haklı bir nedeni vardı. Stale Solbakken'in iyi hazırlanmış takımı, eleme turlarını fırtına gibi geçti ve bu süreçte İtalya'yı iki kez mağlup etti. Bunun başlıca nedeni, artık süperstar forvet Erling Haaland'a yakışır bir destek kadrosuna sahip olmalarıdır. Norveç, 48 takımlı turnuvada "Ölüm Grubu"na en yakın grubu geçmeyi başarırsa, eleme turlarında kimse onlarla oynamak istemeyecektir.
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"Fas, bir sürpriz daha yaratmak için en uygun konumda"
Krishan Davis: Aslında Avrupa takımları arasında potansiyel sürpriz adayların eksikliği hissediliyor; Hırvatistan ve Belçika’nın birçok yıldız oyuncusu artık zirveden düşmüş durumda, Norveç ise turnuva tecrübesinden yoksun. Türkiye ise her zamanki gibi denklemin içinde. Ancak, 2022 Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performanslarının ardından bir sürpriz daha yaratabilecek en iyi takımın Fas olabileceğini düşünüyorum. Achraf Hakimi, Brahim Diaz ve Bilal El Khannouss gibi kaliteli oyunculara sahipler ve bu başarıyı tekrarlayabileceklerine inanıyorum.
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"Senegal büyük bir sorun olacak"
Stephen Darwin: Senegal, Grup I'de Fransa ve Norveç ile eşleşmiş olması, turnuva öncesi hazırlık maçında ABD'ye yenilmesi ve turnuvanın en zayıf takımları dışında kimse tarafından turnuvada ilerleyeceği düşünülmemesi nedeniyle açıkçası saçma bir tahmin gibi görünebilir, ancak Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye ve Nicolas Jackson'dan oluşan bu hücum hattını görmezden gelip gol atamayacaklarını düşünemem. Sözlerimi unutmayın: Senegal, bu yaz birçok büyük takım için baş belası olacak.
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"Norveç kesinlikle büyük bir mücadele verecektir"
Peter McVitie: Premier Lig’in gol kralı Erling Haaland’ın yanı sıra İngiltere şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Martin Odegaard’a sahip olan Norveç, 1998’den bu yana katıldığı ilk Dünya Kupası’nda büyük bir iz bırakmayı hedefliyor. Şaşırtıcı bir şekilde, 1 Haziran’da İskandinav komşusu İsveç’i ezici bir üstünlükle mağlup etmek için bu iki oyuncuya ihtiyaç duymadılar; Stale Solbakken’in takımında Jorgen Strand Larsen ve Alexander Sorloth forvet hattında parladı. Antonio Nusa, Sander Berge, Julian Ryerson ve Oscar Bobb gibi isimleri de hesaba katarsak, Norveç'in Fransa, Senegal ve Irak karşısında kesinlikle büyük bir mücadele vereceği kesin.
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"Turnuva İsviçre'nin lehine düzenlenmiş gibi görünüyor"
Amee Ruszkai: Bu İsviçre kadrosunda bolca kalite ve deneyim var ve turnuva, onların başarılı olması için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Murat Yakin’in bu takımı Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale taşımasının üzerinden henüz iki yıl geçti; o maçta İngiltere, onları yenmek için penaltılara ihtiyaç duymuştu. Bu deneyim, grubunu birinci bitirip eleme turlarının ilk maçında avantajlı bir eşleşme elde etmeyi hedefleyen İsviçre’ye de yardımcı olacaktır. Bundan sonra, turnuvada ilerledikçe bazı "büyük" ülkeleri eledikleri takdirde şaşırmayın.
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"Kolombiya'da bolca yetenek var"
Tom Hindle: Türkiye her zaman sürpriz aday olarak gösterilir, ya da bize öyle söylenir, ama bu yılın cevabı kesinlikle Kolombiya olmalı. Luis Diaz bir yıldız, James Rodriguez’in bacaklarında hâlâ futbol kalmış ve etraflarında bolca yetenek var. 2024’teki Copa America’yı kazanmak için Lautaro Martinez’in sihrine ramak kalmıştı ve o zamandan beri kadrolarını daha da güçlendirdiler. Kolombiya, Portekiz'in de bulunduğu grubu birinci bitirirse, yarı finale kadar daha kolay bir yol izleyebilir.
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"Japonya'nın yüksek pres taktiği herkese sorun çıkaracaktır"
Chris Burton: Japonya, eleme mücadelesini büyük bir rahatlıkla tamamladı; 16 maçta sadece bir yenilgi aldı, 13 galibiyet elde etti ve kalesinde sadece üç gol gördü. Ardından Wembley’de İngiltere ile oynadıkları hazırlık maçında, büyük takımlarla başa çıkabileceklerini gösterdiler. Orta sahada enerji dolu bir kadroya sahip olan Japonya, Premier League tecrübesi ve eski Real Madrid genç yeteneği Take Kubo'ya da sahip. Yüksek presleri herkese sorun çıkaracaktır. Samurai Blue için Dünya Kupalarında gol atmak her zaman kolay olmamıştır, ancak Feyenoord'un forveti Ayase Ueda, Eredivisie Altın Ayakkabı ödülünü cebinde turnuvaya giriyor ve kendine güveni tam olmalı.
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"Brezilya'nın değeri yeterince takdir edilmedi"
Alex Labidou: Muhtemelen Kolombiya ya da, cesaretimi toplayıp Brezilya diyebilir miyim?! Evet, Brezilya’dan her zaman galibiyet beklenir, ancak bu takımla ilgili cevaplardan çok soru var; bu da bir süredir hak ettiklerinden daha az değer gördükleri anlamına geliyor. Ayrıca önemli bir faktöre dikkat çekmek gerekir: İklim. Geçen yıl Avrupa takımlarının Kulüpler Dünya Kupası için ne kadar şikayet edip uyum sağlamaya çalıştığını hatırlıyor musunuz? Bu durum Güney Amerika’ya avantaj sağlıyor ve Brezilya’ya ya da rakibi Kolombiya’ya yardımcı oluyor.
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"Norveç, her maçı kazanabileceğini hissedecek"
Ryan Tolmich: Norveç'i "sürpriz aday" olarak nitelemek doğru olur mu? Erling Haaland gibi bir "hile kodu"na sahipler ve bu hile kodu sayesinde birkaç takımı ezip geçebilecekler. Ayrıca "elit" takımlara gerçek bir korku salabilecekler; Haaland'ın atacağı bir ya da iki gol, bu korkuyu büyük bir sürprize dönüştürmek için yeterli olacaktır. Ne olursa olsun, Norveç forvetindeki bu dev adam sayesinde her maçı kazanabileceğini hissedecek ve bu zihniyete sahip takımlar, özellikle kendi baskısıyla başa çıkamayan favorilerle eşleştiğinde, önemli başarılar elde etme eğilimindedir.
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"Kolombiya'nın elinde pek çok avantaj var"
Tom Maston: Norveç’in kadrosunda Erling Haaland’ın yer aldığı aşikar ve Japonya’nın turnuva öncesi sonuçları da dikkat çekici olsa da, ben Kolombiya’yı tercih edeceğim. Ev sahibi ülkeler dışında en geniş taraftar kitlesine sahip takımlardan biri olmasının yanı sıra iklim koşulları konusunda da endişelenecek bir durum bulunmayan Kolombiya, Luis Diaz’ın şu anda dünya futbolunun en formda oyuncularından biri olduğunu saymaya bile gerek kalmadan, pek çok artıya sahip. Öte yandan James Rodriguez, 2024 Copa America'da uluslararası sahnede hala çok şey sunabileceğini gösterdi. Bu nedenle, grubunu birinci bitiremeseler bile Los Cafeteros'un eleme turlarında ilerleyeceğini bekleyebilirsiniz.