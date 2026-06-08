2026 Dünya Kupası'nın sürpriz takımları hangileri? GOAL yazarları görüşlerini paylaşıyor

Ryan Tolmich: Norveç'i "sürpriz aday" olarak nitelemek doğru olur mu? Erling Haaland gibi bir "hile kodu"na sahipler ve bu hile kodu sayesinde birkaç takımı ezip geçebilecekler. Ayrıca "elit" takımlara gerçek bir korku salabilecekler; Haaland'ın atacağı bir ya da iki gol, bu korkuyu büyük bir sürprize dönüştürmek için yeterli olacaktır. Ne olursa olsun, Norveç forvetindeki bu dev adam sayesinde her maçı kazanabileceğini hissedecek ve bu zihniyete sahip takımlar, özellikle kendi baskısıyla başa çıkamayan favorilerle eşleştiğinde, önemli başarılar elde etme eğilimindedir.