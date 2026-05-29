2026 Dünya Kupası'nın nihai kadroları ne zaman açıklanacak? Önemli FIFA kuralları, tarihler ve sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek ülkeler, 26 kişilik nihai kadrolarını 1 Haziran Pazartesi gününe kadar sunmak zorundadır. Bazı federasyonların kadrolarını daha erken açıklayacağı tahmin edilse de, söz konusu tarih dünya futbolunun yönetim organına sunulacak belgeler için resmi son tarihtir.

FIFA, 2 Haziran Salı günü 48 katılımcı ülkenin tümü için onaylanmış kadro listelerini yayınlayacak. Bu resmi listeler yayınlanana kadar, ulusal federasyonlar tarafından bağımsız olarak yapılan kadro açıklamaları FIFA'nın doğrulamasına tabi olmaya devam edecek. Takımlar, turnuva için 23 ila 26 oyuncu seçebilirler ve her kadroda en az üç kaleci bulunması zorunludur. FIFA, turnuvanın daha fazla takım ve maçı içerecek şekilde genişlemesi nedeniyle, önceki döngüde getirilen genişletilmiş kadro formatını korumuştur.