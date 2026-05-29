2026 Dünya Kupası'nın nihai kadroları ne zaman açıklanacak? Önemli FIFA kuralları, tarihler ve sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi
FIFA, kadro bildirim sürelerini ve kadro kurallarını onayladı
2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek ülkeler, 26 kişilik nihai kadrolarını 1 Haziran Pazartesi gününe kadar sunmak zorundadır. Bazı federasyonların kadrolarını daha erken açıklayacağı tahmin edilse de, söz konusu tarih dünya futbolunun yönetim organına sunulacak belgeler için resmi son tarihtir.
FIFA, 2 Haziran Salı günü 48 katılımcı ülkenin tümü için onaylanmış kadro listelerini yayınlayacak. Bu resmi listeler yayınlanana kadar, ulusal federasyonlar tarafından bağımsız olarak yapılan kadro açıklamaları FIFA'nın doğrulamasına tabi olmaya devam edecek. Takımlar, turnuva için 23 ila 26 oyuncu seçebilirler ve her kadroda en az üç kaleci bulunması zorunludur. FIFA, turnuvanın daha fazla takım ve maçı içerecek şekilde genişlemesi nedeniyle, önceki döngüde getirilen genişletilmiş kadro formatını korumuştur.
FIFA’nın kadro sistemi nasıl işleyecek?
Ancak şu ana kadar, FIFA kuralları gereği, nihai kadrolar kesinleşmeden önce her ülke geçici geniş kadro listesini sunmuş durumda. Bu liste, en az dört kaleci olmak üzere 35 ila 55 oyuncu içermelidir.
Sadece bu geçici listede yer alan oyuncular, daha sonra sakatlık nedeniyle yedek olarak nihai kadroya eklenebilir. Son tarih geçtikten sonra, değişiklikler sadece ciddi sakatlık veya hastalık durumlarında izin verilir. Bu değişiklikler, takımın ilk maçından 24 saat öncesine kadar yapılabilir. Bu noktadan sonra, FIFA yönetmeliklerine göre saha oyuncuları artık değiştirilemez.
Genişletilmiş kadrolar neden önemli?
26 kişilik kadroların korunmasına yönelik karar, genişletilmiş turnuva formatının artan fiziksel taleplerini yansıtmaktadır. Maç sayısının artması ve katılımcı ülke sayısının yükselmesi nedeniyle, teknik direktörlerin kadro seçimlerinde kadro derinliğine ve çok yönlülüğe öncelik vermesi beklenmektedir.
Çoğu büyük ülkenin, minimum 23 kişilik kadro yerine mevcut 26 kişilik kontenjanın tamamını kullanması beklenmektedir. FIFA ayrıca kaleciler için özel hükümler de korumuştur. Saha oyuncularından farklı olarak, kaleciler ciddi bir sakatlık veya hastalık durumunda turnuvanın herhangi bir aşamasında değiştirilebilir, böylece takımların bu pozisyonda tanınmış bir seçeneği kalmaması önlenir.
Turnuva başlamadan önceki son hazırlıklar
Dikkatler artık, FIFA’nın 2 Haziran’da tam kadro listelerini onaylamasından önce katılımcı ülkelerin resmi kadro açıklamalarına yönelecek. Teknik direktörler, turnuva öncesinde form, fiziksel durum ve kadro derinliğini dengelerken önemli kadro seçimleri yapmak zorunda kalacak.
Nihai kadrolar onaylandıktan sonra, takımların değişiklik yapma esnekliği sınırlı olacak. Bu durum, geçici listelerin önemini artırıyor ve oyuncular üzerinde turnuva başlamadan önce formlarını korumaları yönünde baskı yaratıyor.