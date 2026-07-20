Infantino, 64 takımlı bir Dünya Kupası fikrini ortaya atarken, “her ülkenin Dünya Kupası’na katılma hayali kurmasına izin verilmesi gerektiğini” söyledi. Ancak açıkça görülüyor ki, Filistin hariç her ulusu kastediyor. Filistin’de 3 Temmuz’da kaleci Saleem Khader al-Ashqar, bir nesil çocuğun hayatını ve uzuvlarını da alan soykırım sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen ülkenin futbol camiasının 567. üyesi oldu.

FIFA’nın Al-Ashqar’ın ölümünü görmezden gelmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Tıpkı Gazze’de Mısır Yardım Komitesi için çalışan ve şehirde Dünya Kupası izleme partileri düzenleyen eski İngilizce öğretmeni Muhammed el-Vahidi’nin suikastını görmezden geldikleri gibi. Nitekim el-Vahidi, Mısır’ın Arjantin ile oynadığı son 16 turu maçının gösteriminden sadece birkaç saat önce, sekiz ve on yaşlarındaki iki kardeşin de hayatını kaybettiği bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

Bu anlamsız katliam, Mısır teknik direktörü Hossam Hassan’ın, takımının Atlanta’da 3-2 mağlup olduğu maçın arifesinde futbol dünyasını “bütün bir halkı yüzüstü bıraktığı” gerekçesiyle suçlamasının nedenini trajik bir şekilde ortaya koydu.

"Bunun hepimiz için bir utanç olduğunu söylemek isterim," dedi Hassan, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere. "Bu, her şeyden önce, insanları geride bırakan karar vericiler için bir utançtır. Ancak bu sadece Arap dünyası için değil, tüm dünya için, herkes için bir utançtır.

"Dünyada Filistin halkına empati duymayan biri varsa, o kişi insan değildir – ister Arap, ister Avrupalı, ister Amerikalı olsun. Avrupa ya da Amerika dahil dünyanın her yerinde, biri bir hayvana zarar verdiğinde hayvan haklarının savunulduğunu görüyoruz ve tüm dünya tepki gösteriyor. Ancak bir füze yüzünden tek bir günde iki ya da üç bin kişinin öldüğünü duymak artık sıradan hale geldi.

"Din ne olursa olsun... Ben bir Arap ya da başka bir şey olmaktan önce bir insanım. O halde benim mesajım, futbolu yumuşak güç olarak kullanmak olacaktır. Hepinize, medyaya, dünyanın dört bir yanındaki tüm sporculara, kimlikleri ne olursa olsun, belki de toplu bir mesaj iletebiliriz diye çağrıda bulunuyorum.

"Bu mesaj şudur: ‘Filistin halkını rahat bırakın, var olmalarına izin verin, kendi hayatlarını yaşamalarına izin verin.’"