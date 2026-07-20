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World Cup winners + losers GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

2026 Dünya Kupası’nın kazananları ve kaybedenleri: Turnuvayı renklendiren Lionel Messi ve Kylian Mbappé’den İspanya’nın sarsılmaz savunmasına, Cristiano Ronaldo ve Neymar’ın hüzünlü vedalarından Christian Pulisic’in kaçırdığı fırsatına kadar

Winners & losers
Dünya Kupası
L. Messi
C. Ronaldo
J. Bellingham
K. Mbappe
Neymar
İngiltere
T. Tuchel
Arjantin
İspanya
Almanya
Brezilya
Portekiz
ABD
Senegal
Mısır
Japonya
Curacao
Cape Verde
Özbekistan
D. Deschamps
J. Marsch
Vozinha
S. Lopes Cabral
FEATURES

2026 Dünya Kupası, Pazar günü New Jersey’de sona erdi. Turnuva tarihinin en kötü finallerinden birinde, İspanya, 10 kişi kalan Arjantin’i 1-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek hak ettiği şekilde şampiyonluğa ulaştı. La Roja’nın yedek oyuncusu Ferran Torres, normal sürenin son dakikasında Enzo Fernandez’in ikinci sarı kartla aptalca kırmızı kart görmesinden önce bile esasen hücum ile savunma arasında geçen maçın tek golünü attı.

Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından da çirkin sahneler yaşandı; maç sırasında kendisi de kırmızı kart görmemekle şanslı olan Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, disiplinli savunma ve orta saha hakimiyetine dayanan zaferi kutlamak üzere sahaya çıkan birden fazla İspanyol oyuncuya saldırdı.

Bu anlamda İspanya, en haklı şampiyon oldu; adeta “Güzel Oyun”un kurtarıcılarıydı. Peki, Dünya Kupası’ndan başı dik ayrılabilecek başka kimler var? Ve kimler utanç içinde başını eğmeli?

Aşağıda GOAL, inkar edilemez derecede dramatik ama aynı zamanda son derece iç karartıcı geçen bu turnuvanın en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini ele alıyor...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Erling Haaland

    Erling Haaland, Norveç’in İngiltere’ye karşı aldığı yıkıcı ve son derece talihsiz çeyrek final mağlubiyetinin bitmesine çok zaman kala artık hiçbir gücü kalmamıştı. Ancak 9 numaralı oyuncu, Miami’deki 2-1’lik yenilgiyle fiziksel olarak tükenmiş olsa da, kendisi ve ülkesinin Dünya Kupası’nda başardıkları nedeniyle gururla doluydu.

    Norveç, adeta ABD'yi kasıp kavurdu; hem yıldız forveti hem de coşkulu taraftarları internette adeta bir sansasyon yarattı ve Haaland tüm bunları sindirmekte zorlandı.

    "Sanırım tanınırlığım biraz arttı, öyle diyelim, ama maçlara geriye dönüp baktığımda şu anda tüm bunları sindirmek bile zor geliyor," dedi Haaland, beş kez şampiyon olan Brezilya'ya karşı alınan çarpıcı 2-1'lik galibiyette attığı iki gol de dahil olmak üzere, sadece beş maçta yedi gol attıktan sonra.

    "Böyle bir etkinliğin parçası olmak inanılmaz derecede özel – eskiden kenardan izlediğim bir şeyi şimdi ilk elden yaşıyorum. Ne kadar iyi bir performans sergilediğimizi, Norveç’teki birlik duygusunu ve hem orada hem de burada hissettiğimiz pozitifliği ve neşeyi düşündüğümde gerçekten çok duygulanıyorum.

    "Bunlar gerçeküstü gibi geliyor. Ve bence tüm bunlar beni bir insan olarak değiştirdi."

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  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Neymar

    "Denedim, denedim, ama artık bitti," dedi duygusal bir şekilde Neymar; Brezilya'nın New Jersey'de Norveç'e karşı Dünya Kupası son 16 turunda aldığı yenilgiyle, tam bir döngü tamamlayan uluslararası kariyeri sona erdi. "Burada başladım, burada bitirdim."

    Neymar’ın Brezilya formasıyla oynadığı son maçta uygun olan tek unsur sadece maçın oynandığı yer değildi. Ayrılış şekli de dikkat çekiciydi; forvet, Norveç kalecisi Orjan Nyland ile zaman kaybetmekten başka bir işe yaramayan bir söz düellosuna girmişti – çünkü bu durum, önceliklerini neredeyse her zaman yanlış belirlemiş bir oyuncuyu oldukça iyi özetliyordu.

    Neymar, neslinin en yetenekli oyuncularından biriydi; tartışmasız Lionel Messi kadar doğal yetenekle donatılmıştı ve ikilinin Barcelona’da birlikte oynadıkları dönemlerde, Neymar’ın Arjantinli oyuncunun “dünyanın en iyi futbolcusu” tahtını devralmaya yazgılı olduğu görüldüğü anlar olmuştu.

    Ancak bu asla gerçekleşmedi; çünkü Neymar, Messi kadar yetenekli olsa da hiçbir zaman onun kadar profesyonel olamadı; bu da 20’li yaşlarındayken vücudunun onu yüzüstü bırakmaya başladığı anlamına geliyordu. Sonuç olarak, Messi Katar’da bir Dünya Kupası kazandıktan dört yıl sonra 39 yaşında bir Dünya Kupası’nı daha parıldatmayı başarırken, Neymar 34 yaşında, potansiyelini tam olarak gerçekleştiremeden kariyerini noktaladı.

    Doğrusu, futbolun “Bay Cam” lakaplı oyuncusu, Ağustos 2010’da Brezilya’daki ilk maçına çıktığı sahneye geri dönmeden çok önce “kariyeri bitmişti”; zirvede olduğu dönemde pek çok başarıya imza atmış olsa da, gerçekten elinden gelenin en iyisini yapsaydı çok daha fazlasını başarabilirdi.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Kylian Mbappé

    Wayne Rooney ve sayısız kişinin de işaret ettiği gibi, Kylian Mbappé, Fransa’nın elenmesinden sonra attığı goller nedeniyle Altın Ayakkabı ödülünü hak etmemişti. Ancak kural kuraldır ve Fransız oyuncunun bu zaferi, onu iki ayrı turnuvada en golcü oyuncu olarak bitiren ilk futbolcu yaptı.

    Daha da önemlisi, Mbappé'nin üçüncü sıra maçı olarak adlandırılan o komik maçta attığı iki gol, onu Messi'yi geçerek Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu yaptı; bu, 27 yaşındaki bir oyuncu için gerçekten olağanüstü bir başarı.

    Yaşı göz önüne alındığında, Mbappé’nin asla aşılamayacak bir rekor kırma ihtimali oldukça yüksek.

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  • nagelsmann(C)Getty Images

    MAĞLUP: Julian Nagelsmann

    Almanya’nın, teknik direktöründen çok daha büyük sorunları olduğu açık. Bu yaz Paraguay’a karşı 32’li turda aldığı utanç verici yenilginin ardından, Die Mannschaft, 2014 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 mağlup ettiğinden bu yana eleme turlarında hâlâ bir maç bile kazanamadı – hatta kalesini gole kapatamadı bile. Dolayısıyla Jürgen Klopp’un önünde zorlu bir görev olduğunu söylemek yanlış olmaz.

    Ancak, Almanya’nın erken elenmesinin ardından haklı olarak itibarını yitiren selefi Julian Nagelsmann’dan çok daha iyi bir iş çıkaracağı kesin.

    Henüz 38 yaşında olmasına rağmen Nagelsmann, uzun süredir olağanüstü yetenekli bir taktikçi olarak lanse ediliyordu; ancak milli takım ve Bayern Münih'teki performansı, bu kadar yüksek bir itibarı pek desteklemiyor.

    Almanya, açılış maçında Curacao'yu ezici bir skorla mağlup etmiş olabilir ve Paraguay maçının uzatma dakikalarında korkunç bir VAR kararı aleyhine işlemiş olabilir, ancak genel olarak oyun kurma süreçlerinde acı verici derecede öngörülebilir ve sıradandılar.

    Kai Havertz, teknik direktörünü suçlamayı reddetti. Ancak diğer herkes bunu yaptı; bu da Nagelsmann’ın Dünya Kupası sonrası “istifasını” hiç de şaşırtıcı hale getirmedi.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Lamine Yamal

    İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, takımının Avusturya’yı mağlup ederek son 32 turuna yükseldiği maçın ardından, Dünya Kupası’nda Lamine Yamal’ın en iyi halini henüz göremediğimizi itiraf etti. Aslında, bu durum hiç gerçekleşmedi; sakatlığı, sekiz maçta bir gol ve sıfır asistle turnuvayı tamamlayan kanat oyuncusunu şüphesiz olumsuz etkiledi.

    Yine de finalde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup etmesinin ardından, bebekken onu banyo ettirmesiyle tanınan Lionel Messi'yi teselli eden kişi Yamal oldu.

    Bu sembolizm muhteşemdi; bayrağın devredilişinin gerçek hayattaki bir örneğiydi. Yamal’ın, Messi’nin son yirmi yılda futbolda elde ettiği başarıları taklit etmek için hâlâ yapması gereken çok şey var; ancak henüz 19 yaşında olan Yamal, şimdiden hem Dünya Kupası’nı hem de Avrupa Şampiyonası’nı kazandı. Kim bilir daha kaç büyük başarıya imza atacak; özellikle de bu turnuva, bu olağanüstü yetenekli oyuncunun gerçek bir takım oyuncusu olduğunu göstermişken.

    New Jersey’deki maçın bitiş düdüğünün ardından Luis de la Fuente, “Bu, onun olgunlaşmasına ve halihazırda olduğu halinden daha da iyi bir futbolcu olmasına yardımcı olacak,” dedi. “Takımın iyiliği için gerçekten fedakarlık yaptı. Bu, benim kadromda çok önemli bir unsur. Bence harika bir Dünya Kupası geçirdi.”

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Christian Pulisic

    ABD’nin Belçika’ya karşı son 16 turunda aldığı ağır yenilgiyle ilgili tüm olumsuzlukların ortasında, Christian Pulisic, kişisel açıdan tek olumlu yanın, sakatlık nedeniyle turnuva serüveninin biraz erken sona ermesinin ardından en azından biraz “dinlenme zamanı” bulacak olması olduğunu söyledi. Onun bu bakış açısını anlamak hiç de zor değildi: Pulisic, kariyeri boyunca fiziksel sorunlarla boğuşmuştu ve bir moladan kesinlikle faydalanabilirdi.

    Ancak, Amerikan futbol tarihinin en hayal kırıcı yenilgilerinden birinin ardından, dinlenme ve toparlanma konuşmaları, hâlâ şokta olan taraftarların sözde yıldız oyuncusundan duymak isteyeceği en son şeydi ve bu tepkilerin Landon Donovan tarafından öncülük edilmesi, durumu daha da acımasız hale getirdi.

    "Gerçek şu ki, o kendi evinde oynanan bir Dünya Kupası eleme maçından bacağı hâlâ sağlam bir şekilde çıktı. Çünkü beni sahadan sürükleyip çıkarmak zorunda kalırdınız," dedi ABD Milli Takımı efsanesi, bir başka Amerikan ikonu Tim Howard ile birlikte 'Unfiltered Podcast' programında. "Ve ben de doktorun suratına bir yumruk atıp şöyle derdim: ‘Beni sahadan çıkarmayacaksın. Bana ne yapman gerekiyorsa yap, ben sahada kalacağım’ derdim.

    "Geriye dönüp bakmaya başladım Tim, ve bu artık sadece bir trendden ibaret değil. Gerçekten öyle. Mesela, maçlar kolay olduğunda, ev sahibi olduğumuz bir eleme maçı olduğunda ve rakip Jamaika olduğunda, evet. Ama önemli anlarda ve büyük maçlarda, o bunu yapamadı. Eleştirmiyorum, sadece olguları aktarıyorum. O şu anda neyse o."

    Eğer bu, Donovan’ın Pulisic’i bir oyuncu ve bir kişilik olarak eleştirmesi değilse, gerçekten sert çıkmak istediğinde ne diyeceğini düşünmek bile korkutucu!

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: İran

    İran, Dünya Kupası grup aşamasında elendi ve bu durum hem ABD hem de FIFA için son derece uygun oldu; zira pek çok kişi, turnuva sırasında Amir Ghalenoei ve oyuncularına ne kadar utanç verici bir şekilde davranıldığını çoktan unutmuştu. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, İran’ın elenmesinin ardından bir “sevinç dansı” bile yaptı – bu da Donald Trump yönetiminin dar görüşlü ve kindar doğası hakkında bilmeniz gereken her şeyi ortaya koyuyor.

    Tamamen siyasi zulümden başka bir neden olmaksızın İran, Ghalenoei’nin de ifade ettiği gibi, Dünya Kupası tarihinin “en çok ezilen takımı” oldu; ilk iki grup maçı öncesinde ve hemen sonrasında ülkeye gelmek zorunda bırakıldı ve bu durum, her iki maça hazırlıklarını da yıkıcı bir şekilde etkiledi.

    Kaptan Mehdi Taremi, ilk maç gününde Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından “Her şey bizim için bir felaket gibi” diye itiraf etti. Buna rağmen İran, Shoja Khalilzadeh’in Mısır’a karşı uzatma dakikalarında attığı ‘galibiyet golü’, son derece ince bir ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldığı için, son 32 turuna kalmaya “milimetreler kadar” yakındı.

    "Mümkün olan en kötü koşullara" maruz kalmamış olsalardı, Dünya Kupası tarihinde ev sahibi ülke tarafından bombalanan ilk takım olan İran'ın eleme turuna yükselme şansı oldukça yüksek olurdu. Yenilgisiz takımının elenmesinin ardından konuşan Ghalenoei, FIFA'dan "bunun bir daha yaşanmasına izin vermemesini" rica ederken, aynı zamanda "Bay Infantino'nun ABD'yekarşı dik durmasını" da istedi.

    Bunun gerçekleşme şansı elbette yoktu. Infantino, Yeni Zelanda ile berabere kaldıkları maçın ardından soyunma odasında İranlı oyuncuları öven, ancak kamuoyu önünde onların davasına yardımcı olmak için hiçbir şey yapmayan iki yüzlü bir korkaktır; zira Dünya Kupası’nın tüm zamanların “en inanılmaz etkinliği” olduğu şeklindeki açıkçası aşağılayıcı iddiasını şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmak istememiştir.

    Ancak FIFA, İran sanki orada hiç bulunmamış gibi göstermek için elinden geleni yaparken, Los Angeles’ta Belçika ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından “tüm uluslar arasında barış, saygı ve dostluğun hakim olması” çağrısında bulunan bir not bırakan Ghalenoei’nin oyuncuları, yine de 2026 Dünya Kupası’nda iz bırakmayı başardılar. “Bu gençlerin yaptıkları,” dedi teknik direktör, “tarihe geçecek.”

  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: VAR’ın kurbanları

    Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, Hırvatistan’ın Euro 2024’te grup aşamasında yaşadığı yıkıcı elenmenin ardından Luka Modrić’in futbol hayatına devam etme kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri, böylesine acı verici ve hayal kırıklığı yaratan koşullarda sahneden çekilmeyi hak etmemişti. Ancak ortaya çıktığı üzere, Leipzig’de İtalya’nın 98. dakikada attığı beraberlik golünün hemen ardından futbolu bırakmış olsaydı, Modrić Toronto’da yaşayacağı çok daha acı bir vedadan kurtulmuş olacaktı.

    Hırvatistan, Portekiz ile oynadığı son 32 turu maçında, uzatmalara haklı olarak gitmeyi başarmış gibi görünüyordu; zira Josko Gvardiol, uzatma süresinin 13. dakikasında skoru 2-2'ye getirmişti ve bu gol, beklendiği üzere saha kenarında çılgın kutlamalara yol açtı.

    Ancak gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından tartışmalı bir şekilde geçersiz sayıldı; VAR’ın “Snickometer” tarzı teknolojisi, top Gvardiol’a ulaşmadan önce Mario Pasalic’i ofsayta düşüren Igor Matanovic’in en ufak bir dokunuşunu tespit ettiği iddia edildi.

    Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, “Bu konu hakkında fazla yorum yapmayacağım ama şunu söyleyeyim: Hakemlik çok kötüydü,” dedi. “Duyguların ne kadar öldürüldüğünü görebilirdiniz; tüm bu kararlar bir araya geldiğinde sizi geriye götürüyor ve aslında futboldan alınan keyfi elinizden alıyor.

    "VAR konusunda çok ileri gittik. VAR duyguları öldürüyor, içinizdeki her şeyi öldürüyor." Almanya, Mısır, Norveç ve bu Dünya Kupası’nda VAR’ın sayısız diğer kurbanları da şüphesiz buna katılırdı.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Senegal

    Habib Diarra, Senegal’in Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından ne söyleyeceğini bilmediğini itiraf etti. Teranga Aslanları, Seattle’da maçın bitimine sadece dört dakika kala Belçika karşısında 2-0 öndeydiler; ancak bir şekilde, berbat bir performans sergileyen rakiplerinin maçı uzatmalara taşımasına izin verdiler. Ardından, penaltı atışları yaklaşırken Lamine Camara bir penaltıya neden oldu ve Youri Tielemans bu penaltıyı gole çevirerek Senegal’i erken eve gönderdi.

    Fransa ve Norveç ile aynı gruba düşme şanssızlığını yaşayan Pape Thiaw'ın takımına acımak cazip gelse de, Diarra, takımın son 32 turunda elenmesinin ardından herhangi bir sempatiyi hak etmediklerini düşündü.

    "Yıkıldık, bunu kabullenmek çok zor, ama bir maç 90 dakika sürer," dedi. "Saha içindeyken elinden gelenin en iyisini yapmalısın - ama biz bunu yapmadık. Suçlu sadece kendimiziz."

    Ve haklıydı. Penaltı kararıyla ilgili tartışmalara rağmen, Senegal’in kendi ayağına kurşun sıktığı gerçeğinden kaçış yoktu – hem de birden fazla kez.

    Takımın turnuva süreci, ödenmemiş primler konusundaki tartışma ve teknik direktör ile ülke futbol federasyonu arasındaki sözleşme anlaşmazlığı gibi saha dışı sorunlarla gölgelendi. Papa Gueye ise Belçika maçı fiyaskosunun ardından, mevcut teknik kadro altında bir daha milli takımda oynamayacağını açıkladı; bu da Thiaw’ın ardından gelen görevden alınmasını hiç de şaşırtıcı hale getirmedi.

    Her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, bu yıl başlarında Afrika Uluslar Kupası’nda sahayı terk ederek kaos yaratan Senegal takımı için, bu Dünya Kupası kampanyası tam da beklendiği gibi çalkantılı geçti.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    KAZANAN: Fas

    2026 Dünya Kupası, Afrika futbolunun gücünü bir kez daha ortaya koydu; kıtadan eleme turlarını geçen 10 takımdan dokuzu 32'li tura yükseldi. Ancak Fas'ın diğer tüm takımlardan daha ileri gitmesi hiç de şaşırtıcı değildi; Atlas Aslanları, Kuzey Amerika'da çeyrek finallere ulaştı. Kim bilir, belki de Fransa ile tekrar karşılaşma talihsizliği yaşamamış olsalardı, Afrika’nın gururu Katar 2022’de elde ettiği tarihi dördüncülük başarısını tekrarlayabilirdi?

    Şüphesiz bu Fas takımının daha da güçlü olduğu söylenebilir; zira tartışmasız bir şekilde daha fazla hücum tehdidi oluşturdular. Ayrıca, gol kralı Ismael Saibari Foxborough’da Fransa ile oynanacak maçta forma giyebilecek durumda olsaydı, çeyrek final karşılaşması farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi.

    Mohamed Ouahbi, takımının 2-0 mağlubiyetinin ardından, “Elbette kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğradık,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Sakatlıklar, eksiklikler ve yorgunluk yaşadığımızda yedek kulübesinde daha fazla seçeneğe ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde devam edersek gelecek parlak olacak.

    "Sadece bir ülkeyi temsil etmediğimizi biliyoruz. Fas halkını ve Asya ile Afrika’daki birçok ülkeyi temsil ediyoruz. Pek çok insan kendini bu takımda görüyor ve gelecekte şampiyonluklar kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz."

    Büyük bir kupa kesinlikle ulaşılabilir bir hedef. Unutmayın ki Ouahbi, genç takımlarda mükemmel bir iş çıkardıktan sonra ancak Mart ayında A milli takımın başına geçti; bu da Fas’ın, dört yıl sonra ortak ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nda Afrika’dan ilk şampiyon olma hayalini kurmaya tam da hakkı olduğu anlamına geliyor.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Asya Futbolu

    Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro, “Japonya, Avustralya ve belki İran dışında, her [Asya] takımının kendini geliştirmesi gerekiyor” diyor – ve haklı da. Dünya Kupası, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) için tam bir felaketti; dokuz temsilcisinden sadece ikisi grup aşamasını geçmeyi başardı – üstelik hem Japonya hem de Avustralya, 32’li turda hemen elendi.

    Sonuç olarak, Asya takımlarının Kuzey Amerika’da oynadıkları 29 maçta toplamda sadece üç galibiyet elde edildi: Güney Kore Çekya’yı, Avustralya Türkiye’yi ve Japonya da Tunus’u mağlup etti.

    Dahası, Irak, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Cannavaro’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Özbekistan, kendi gruplarında son sırada yer aldı; bu durum, genişletilmiş 2026 Dünya Kupası için AFC’ye ek üç kontenjanın verilmesinin haksız olduğunu savunanları haklı çıkardı.

    AFC Başkanı Salman bin İbrahim Al Khalifa, Asya takımlarının futbolun elitleriyle “ayak uydurmak” için önümüzdeki yıllarda “yapacak çok işleri” olduğunu kabul etti; ancak onun bahsettiği “en üst seviyeyle arasındaki dar fark”, 2026 Dünya Kupası’nda adeta bir uçurum gibi göründü.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Thomas Tuchel

    Üçüncülük-dördüncülük maçı, hiçbir gerçek anlamı olmayan önemsiz bir karşılaşmadır. Cumartesi günü Fransa ile İngiltere arasında oynanan, 10 golün atıldığı heyecan verici ancak mantıksız maç, bu tür karşılaşmaların risk ve baskı unsurlarının tamamen yokluğu nedeniyle gerçek turnuva futboluyla pek az benzerlik taşıması nedeniyle, bu maçta kaydedilen gollerin ve asistlerin oyuncuların genel istatistiklerine dahil edilip edilmeyeceği konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

    Ancak Miami’deki galibiyet, Thomas Tuchel için çok büyük bir anlam ifade ediyordu; zira bu galibiyet, olumsuz taktikleri nedeniyle çığırından çıkan bir turnuvaya olumlu bir bakış açısı kazandırmasına olanak sağladı.

    Arjantin karşısında Tuchel’in berbat maç yönetimine haklı olarak gösterilen sert tepkiler göz önüne alındığında, Alman teknik adam takımının başarısını fazla övmekten kaçındı; ancak Three Lions’ın 1966’da kupayı kaldırdığından bu yana ilk kez Dünya Kupası madalyası kazandığını hemen vurguladı.

    Üçüncülük, Futbol Federasyonu’nun (FA) Tuchel ile iki yıl daha devam etme kararını meşrulaştırmasına da yardımcı olacak; oysa şok edici ve utanç verici yarı final yenilgisinde Tuchel’in çağrıda bulunduğu korkakça geri çekilme, onun anında kovulmasına yol açmalıydı.

    Tuchel’in Sir Gareth Southgate’ten daha üstün bir taktikçi olması bekleniyordu, ancak 2026 Dünya Kupası’nda bunun tam tersini kanıtladı. İngiltere, sekiz maçta tek bir tam anlamıyla başarılı performans bile sergileyemedi (Michael Olise en kolay şansı kaçırmasaydı, Fransa karşısında 4-0’lık üstünlüğü bile elinden kaçıracaktı) ve kolay bir fikstür ile son derece lehine olan bazı hakem kararları olmasaydı, son dörde bile yaklaşamazdı.

    Bu bağlamda Tuchel, üçüncülük play-off’u için şansına şükredecek; zira bu play-off olmasaydı, bu başarısızlığın yarattığı sarsıntıyı atlatmak çok daha zor olurdu. Danny Murphy’nin BBC’ye söylediği gibi, “Tuchel görevinde kalacak, ama bence kalmamalı. [İngiltere] onun taktikleri yüzünden Dünya Kupası finaline kalamadı.”

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    MAĞLUP: Didier Deschamps

    Didier Deschamps’a yazdığı veda mesajında Mbappé şöyle yazdı: “İnsanlar senin büyüklüğünü her zaman takdir etmeyi bilemediler, ama zaman ve tarih bunu halledecektir.” Belki de Mbappé haklıdır. Belki yıllar sonra insanlar, Deschamps’ın Fransa milli takım teknik direktörlüğündeki 14 yıllık görev süresine geriye dönüp baktıklarında, bir Dünya Kupası kazandığı için bunu bir başarı olarak değerlendirecekler – ki bu, açıkçası başarması son derece zor bir şey.

    Ancak, 2018’deki o zafer sırasında bile, Fransa’nın oyuncularının bireysel yeteneklerinin toplamından daha büyük bir başarıya imza atabileceği hissi vardı ve bu his, giderek güçlenen bir kadronun büyük turnuvalarda, özellikle de Avrupa Şampiyonası’nda sürekli olarak beklentilerin altında kalmasıyla takip eden yıllarda daha da yoğunlaştı.

    Dahası, iki yıl önce Almanya’da sergilenen Fransa futbolu, elindeki yeteneklerin kalitesi göz önüne alındığında tam bir utanç kaynağıydı ve suçlama haklı olarak, işini kaybetmemekle şanslı olan, acı verici derecede pragmatik Deschamps’a yöneltildi.

    Belki de tam da bu nedenle Deschamps, bu yazki Dünya Kupası öncesinde geç de olsa frenleri gevşetmiş gibi göründü; ancak iş ciddiye bindiğinde, yani bir kez daha İspanya ile karşı karşıya gelmeleri gerektiğinde, aslında hiçbir şeyin değişmediği ortaya çıktı. Fantastik bireysel yeteneklerine rağmen Fransa, temelde kusurlu bir takım olarak kaldı.

    Les Bleus, Dünya Kupası tarihinin gördüğü en müthiş forvet hatlarından birine sahipti; ancak Dallas’ta sahadan silip süpüren La Roja karşısında neredeyse hiç varlık gösteremedi. Mbappé, sosyal medya paylaşımında oyuncuların Deschamps’ı “hayal kırıklığına uğrattığını” söyledi; ancak geri kalanımız için durum, 2026 Dünya Kupası’nın ezici favorisi olmasına rağmen dördüncü sırada bitiren Fransa’yı Deschamps’ın hayal kırıklığına uğrattığı gibi görünüyordu.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Lionel Messi

    2026 Dünya Kupası, Lionel Messi için gözyaşlarıyla sona erdi. Uluslararası sahnedeki son maçı olabilecek bu karşılaşma, yıkıcı bir yenilgiyle sonuçlandı; 10 numaralı oyuncu, Pazar günkü finalde Arjantin’in sergilediği, devre arası gösterisinden bile daha berbat bir performans sırasında sadece 55 top dokunuşuyla sınırlı kaldı.

    Ancak Messi’nin Kuzey Amerika’da sergilediği performans, dört yıl önce Katar’da gösterdiği performanstan bile daha şaşırtıcıydı. 39 yaşındaki oyuncu, sekiz gol atıp dört asist yaparak Gümüş Top ve Gümüş Ayakkabı ödüllerine layık görüldü.

    Basitçe söylemek gerekirse, oldukça sıradan bir Arjantin takımını, kendisi için rekoru egale eden üçüncü finale taşıdı; İngiltere karşısında maçın son dakikalarında sergilediği kahramanlık, onun bitmeyen dehasını bir kez daha ortaya koydu.

    Wayne Rooney’nin BBC yayını sırasında söylediği gibi, “Bu Dünya Kupası, Messi’nin tüm zamanların en iyisi olarak statüsünü kesin olarak pekiştirdi.”

  • Marcelo Bielsa Addresses The MediaGetty Images Sport

    MAĞLUP: Marcelo Bielsa

    "Ben zehirli biriyim," diye itiraf etmişti Marcelo Bielsa, geçen Kasım ayında Uruguay'ın yedek kadroyla sahaya çıkan ABD takımına karşı aldığı utanç verici 5-1'lik dostluk maçı yenilgisinin ardından. "Benimle ilişkilendirilmek, durumunuzu daha da kötüleştirir. Anlıyor musunuz?" O zaman anlamayanlar, artık kesinlikle anlıyor.

    Uruguay’ın Dünya Kupası serüveni tam bir felaketti; Celeste, H Grubu’nda tek bir maç bile kazanamadan turnuvadan elendi. İspanya’ya 1-0 yenilmeleri kaderlerini belirledi, ancak Uruguay, Guadalajara’daki o maçın sonucunun 32’li turlara kalmalarını herhangi bir şekilde etkileyeceği bir duruma hiç düşmemeliydi.

    O dönemde dünya sıralamasında 16. sırada yer alan bir takım, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları’nı kolaylıkla yenmeliydi. Ancak Uruguay, her iki takımla da berabere kalarak erken elenmesini ne yazık ki öngörülebilir hale getirdi; özellikle de turnuva başlamadan önce bile kulislerde her şeyin yolunda olmadığı belliydi.

    Uruguay’ın açılış maçı öncesinde de yazdığımız gibi, Bielsa son derece kusurlu bir deha; etrafındakileri yıpratma eğilimiyle lanetlenmiş, Rust Cohle benzeri bir karakter. Dolayısıyla, görev süresinin acı bir şekilde sona ermesi pek de sürpriz olmadı.

    “Bana [milli takımdaki] dönemimin nasıl hatırlanacağını sorarsanız, geride hiçbir şey bırakmayan bir dönemdi,” diye itiraf etti Arjantinli teknik adam. “Uruguay futboluna hiçbir şey bırakmıyorum.” Bu son derece üzücü, ancak inkar edilemez bir gerçek.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    KAZANAN: Jude Bellingham

    Jude Bellingham, İngiltere’nin Arjantin’e karşı kaybettiği yarı final maçında öfkesine yenik düştü, ancak bunun nedenini anlamak mümkün. Huysuzluğuyla tanınan 23 yaşındaki bir oyuncunun, kendisinden neredeyse iki kat yaşlı bir adamın hâlâ kendisinin asla ulaşamayacağı bir seviyede oynadığını fark etmesi kolay olmamıştır.

    Ancak bu turnuva, İngiltere'nin Hırvatistan'la oynadığı açılış maçı öncesinde Tuchel'in kadrosundaki yeri büyük tartışma konusu olan Bellingham için yine de bir zaferdi. Hatta bazı yorumcular, takım içi uyum adına böylesine dışa dönük bir karakterin evde bırakılması gerektiğini ısrarla savunuyorlardı.

    Oysa İngiltere, Bellingham olmasaydı Kuzey Amerika’da kaybolmuş olurdu. Bellingham, Hırvatistan, Panama, Meksika ve Norveç gibi rakiplere karşı yaptığı kilit katkılarla neden kendine bu kadar güvendiğini tam olarak gösterdi; ardından üçüncü sıra maçı için oynanan play-off’ta, ipeksi becerilerini sergileyen muhteşem bir solo golle galibiyeti garantiledi.

    Miami’de uzatma dakikalarında attığı o muhteşem gol, Bellingham’ı tek bir Dünya Kupası’nda yedi golle en çok gol atan İngiliz oyuncu yaptı ve dört yıl sonra daha fazlasının geleceğinden son derece eminiz. Nitekim o aşamaya gelindiğinde, Bellingham’ın ilk on birde yer alması tartışmaya bile açık olmamalı. Takımın tamamı, Messi olmayabilir ama Arjantinli futbolcu emekli olduktan sonra dünyanın en iyi oyuncusu olarak onun yerini alabilecek bir oyuncu etrafında şekillenecek gibi görünüyor.

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    MAĞLUP: Jesse Marsch

    Kanada, 2026 Dünya Kupası’nda tarih yazdı. Daha önce finallerde hiç maç kazanmamış olan bu ülke, öncelikle Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek eleme turlarına yükseldi; ardından Güney Afrika’ya karşı uzatma dakikalarında attığı dramatik galibiyet golüyle son 16’ya ulaştı. Bu başarı, geleneksel olarak bir hokey ülkesi olan Kanada’da büyük bir gurur ve ilgi uyandırdı.

    O halde, Kanada’nın Dünya Kupası serüveninden akıllarda kalan tek şeyin, takımının turnuvayı sonlandıran Fas’a karşı 3-0’lık mağlubiyetinin ardından Jess Marsch’ın istemeden komik hale gelen röportajı olması ne yazık. Marsch’a göre Kanadalılar Houston’da daha iyi takımdı; Marsch ayrıca, “Onlar olmaktansa biz olmayı tercih ederim” dedi.

    Bu Amerikalı teknik direktörün, oyuncularının Dünya Kupası’nda elde ettikleri başarıdan son derece gurur duymaya hakkı vardı; ancak oyuncular bile, çok daha üstün olan Fas takımına gereksiz yere saygısızlık eden ve Marsch’ın futboldaki en gösterişçi karakterlerden biri olduğu yönündeki yaygın algıyı değiştirmeye hiç katkıda bulunmayan teknik direktörlerinin bu sözlerinden utanç duymuş olmalılar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: İspanya'nın savunması

    Öncelikle, Altın Top ödülünün sahibi Rodri’nin İspanya’nın dörtlü savunmasını koruma konusunda sergilediği olağanüstü performanstan bahsetmemek bizim için büyük bir ihmal olurdu – özellikle de Luis de la Fuente’nin Barcelona’nın yıldızı Pedri’yi yedek kulübesine almayı içeren cesur ama dahice kararının ardından, Fabian Ruiz’in orta sahada ona eşlik ettiği anlarda.

    Ayrıca, İspanya’nın Dünya Kupası zaferinin bir takım başarısı, kolektif bir zafer olduğu da belirtilmelidir; zira kadrodaki her bir oyuncu, ortak iyilik uğruna elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırdı.

    Ancak, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Marc Cucurella ve özellikle de 19 yaşındaki Pau Cubarsi’yi özel olarak övmek zorundayız.

    Dördü de baştan sona muhteşem bir performans sergiledi ve İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunda sadece bir gol yiyerek tarih yazmasının ana nedeni oldular. Kaleci Unai Simon ise sekiz maçta sadece 10 kurtarış yapmak zorunda kaldı; bu hem tarihi hem de inanılmaz bir istatistik.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    MAĞLUP: İskoçya

    İskoçya, Dünya Kupası’na en iyi taraftarlarından bazılarını getirdi, ancak en kötü takımlardan birini gönderdi. Böylesine heyecan verici bir şekilde eleme turlarını geçtikten sonra, Steve Clarke’ın şaşırtıcı derecede muhafazakar takımı, John McGinn’in bir şutunun defleksiyonuyla Haiti’ye karşı kazandığı tek galibiyetin ardından, grup aşamasındaki üç maçta sadece yedi isabetli şut atabilerek sessiz sedasız turnuvadan elendi.

    Sonuç olarak, eski İskoçya milli takım oyuncuları Craig Burley ve Steve Nicol bile, sekiz üçüncü sıradaki takımın 32'li tura yükselmesine yol açan bu saçma formatın ülkesine fayda sağlamasını istemedi.

    "Eğer turu geçerse, ne ala," dedi Burley, Miami'de Brezilya'ya 3-0 yenilmesine rağmen tur atlama ihtimali hâlâ varken ESPN'e. "Ancak bu, grup aşamasına yükselen ilk İskoçya takımı olursa kutlama yapılmamalı, çünkü bu gerçekten de sadece sistemin bir sonucu olur.

    "İskoçya'nın ya da [üçüncü sıradaki takımlar tablosunun] en altında yer alan başka herhangi bir takımın elenmesiyle bir sorunum yok çünkü, üzgünüm... 48 takımlı bu turnuva sisteminin böyle işlediğini biliyorum, ama burada sadece tam anlamıyla sıradanlığı ödüllendiriyoruz."

    Burley kesinlikle haksız değildi. İskoçya’nın Brezilya ve Fas gibi ilk 10’da yer alan iki takımla birlikte zorlu bir grupta yer aldığı gerçeği hesaba katıldığında bile, 32’li turda yer almak için yarışıyor olmaları bile turnuvanın güvenilirliğine zarar verdi; Burley’nin vatandaşı Nicol da bunu hemen kabul etti.

    "Dünya Kupası'nın elit bir turnuva olması gerekir," diye belirtti Liverpool efsanesi. "Hangi ülkede oynarsanız oynayın, her oyuncunun diğer her şeyden daha çok kazanmak istediği madalyadır bu. Ve orada olmayı hak etmeyen bazı takımların tur atlayacağı bir durumda, bu turnuvanın değeri düşüyor."

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Yeşil Burun Adaları

    İngiltere’yi, Arjantin’i, Fransa’yı ya da İspanya’yı unutun – 2026 Dünya Kupası’nın asıl hikayesi Yeşil Burun Adaları’ydı; bu futbol masalı, artık eskisi kadar güzel olmayan bu oyuna neden hâlâ ilgi gösterdiğimizi hepimize hatırlattı.

    Finallere ulaşan en küçük ülke olan Yeşil Burun Adaları’ndan pek bir şey beklenmiyordu; ancak Miami’de oynanan efsanevi son 32 turu karşılaşmasında Arjantin’i uçurumun eşiğine getirerek Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

    Elbette her şey gözyaşlarıyla sona erdi, ancak maçtan sonra tribünde oğlunun tesellisini alan Nuno Costa’nın görüntüsü, Sidny Lopes Cabral’ın tüm dünyada kutlanan şutu da dahil olmak üzere, turnuvanın en unutulmaz anlarından sadece biriydi.

    Yeşil Burun Adaları, turnuvanın açılış maçında İspanya’yı da gol yemeden mağlup etmişti; bunda, işsiz 40 yaşındaki bir kaleci (Vozinha) ve LinkedIn üzerinden takıma katılmış 34 yaşındaki Dublin doğumlu bir savunma oyuncusu (Pico Lopes)’nun payı büyüktü. Eleme turuna yükselmeyi garantileyen Suudi Arabistan ile berabere kaldıkları maçta ise maçın adamı seçilen Deroy Duarte, sanki “bir rüyada yaşıyormuş” gibi hissetti.

    Kesinlikle gerçek gibi görünmüyordu, orası kesin, ancak teknik direktör Bubista’nın da dediği gibi, Yeşil Burun Adaları bu yaz “hiçbir şeyin imkansız olmadığınıkanıtladı ve bunun için hepimiz sonsuza dek minnettar olmalıyız.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    MAĞLUP: Cristiano Ronaldo

    Özbekistan’a karşı iki gol attıktan sonra Cristiano Ronaldo kameraya doğru “Geri döndüm! Geri döndüm!” diye haykırdı. Ancak açıkça görülüyordu ki geri dönmemişti ve doğrusu, insan onun ilk başta gerçekten orada olup olmadığını merak etmeden edemiyordu. Aslında, ilk iki maçtaki cezası yürürlükte kalsaydı, ‘CR7’ de dahil olmak üzere ilgili herkes için belki de daha iyi olurdu.

    Çünkü Kuzey Amerika’daki stadyumlarda dolaşırken gördüğümüz kişi gerçek Ronaldo değildi — ya da en azından, neredeyse yirmi yıldır gol attığını, rekorları kırdığını ve kupalar kazandığını hatırladığımız o Ronaldo değildi. Portekiz’in hücum hattını sürükleyen 41 yaşındaki forvet, daha çok karton bir makete benziyordu — ama ondan bile daha az hareketliydi.

    Ronaldo hakkında, ister oyuncu ister kişi olarak ne düşünürseniz düşünün, onun bu serüvenini izlemek zordu; tıpkı bir mil öteden gelip geldiğini görebileceğiniz bir araba kazası gibiydi. Direksiyonda Roberto Martinez’in olması elbette şaşırtıcı değildi ve bir “Altın Nesil”i daha heba ettikten sonra antrenörlük lisansı elinden alınmalıdır.

    Daha güçlü bir teknik direktör, özellikle Euro 2024’teki o utanç verici durumdan sonra Ronaldo’yu milli takımdan emekliye ayırırdı; ancak o, Dünya Kupası’nı kazanacak bir takım kurmak varken, dört yıl boyunca tek bir kişinin kaprislerine boyun eğdi – ve bu durumun Portekiz ve ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu için felaketle sonuçlanacağı belliydi.

    Ronaldo, başından beri mirasının bu yaz yaşanan olaylardan etkilenmeyeceğini ısrarla savundu – ama yanıldı. Ve bunun nedeni Dünya Kupası’nı kazanamaması değildi. Bunun nedeni, bunu başarmak için çaresizce çabalayan yetenekli bir takımın önüne engel olmasıydı.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Hossam Hassan

    Infantino, 64 takımlı bir Dünya Kupası fikrini ortaya atarken, “her ülkenin Dünya Kupası’na katılma hayali kurmasına izin verilmesi gerektiğinisöyledi. Ancak açıkça görülüyor ki, Filistin hariç her ulusu kastediyor. Filistin’de 3 Temmuz’da kaleci Saleem Khader al-Ashqar, bir nesil çocuğun hayatını ve uzuvlarını da kaybetmesine neden olan soykırım sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen ülkenin futbol camiasının 567. üyesi oldu.

    FIFA’nın Al-Ashqar’ın ölümünü görmezden gelmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Tıpkı Gazze’de Mısır Yardım Komitesi için çalışan ve şehirde Dünya Kupası izleme partileri düzenleyen eski İngilizce öğretmeni Muhammed el-Vahidi’nin suikastını görmezden geldikleri gibi. Nitekim el-Vahidi, Mısır’ın Arjantin ile oynadığı son 16 turu maçının gösteriminden sadece birkaç saat önce, sekiz ve on yaşlarındaki iki kardeşin de hayatını kaybettiği bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

    Bu anlamsız katliam, Mısır teknik direktörü Hossam Hassan’ın, takımının Atlanta’da 3-2 mağlup olduğu maçın arifesinde futbol dünyasını “bütün bir halkı yüzüstü bıraktığı” gerekçesiyle suçlamasının nedenini trajik bir şekilde ortaya koydu.

    "Bunun hepimiz için bir utanç olduğunu söylemek isterim," dedi Hassan, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere. "Bu, her şeyden önce, insanları geride bırakan karar vericiler için bir utançtır. Ancak bu sadece Arap dünyası için değil, tüm dünya için, herkes için bir utançtır.

    "Dünyada Filistin halkına empati duymayan biri varsa, o kişi insan değildir – ister Arap, ister Avrupalı, ister Amerikalı olsun. Avrupa ya da Amerika dahil dünyanın her yerinde, biri bir hayvana zarar verdiğinde hayvan haklarının savunulduğunu görüyoruz ve tüm dünya tepki gösteriyor. Ancak bir füze yüzünden tek bir günde iki ya da üç bin kişinin öldüğünü duymak artık normal hale geldi.

    "Din ne olursa olsun... Ben bir Arap ya da başka bir şey olmaktan önce bir insanım. O halde benim mesajım, futbolu yumuşak güç olarak kullanmak olacaktır. Hepinize, medyaya, dünyanın dört bir yanındaki tüm sporculara, kimlikleri ne olursa olsun, belki de toplu bir mesaj iletebiliriz diye çağrıda bulunuyorum.

    "Bu mesaj şudur: ‘Filistin halkını rahat bırakın, var olmalarına izin verin, kendi hayatlarını yaşamalarına izin verin.’"

  • Trump InfantinoGetty Images

    MAĞLUP: FIFA’nın güvenilirliği

    Dünya Kupası daha önce faşist diktatörler, askeri cuntalar ve sporu bir maske olarak kullananlar tarafından düzenlenmişti; ancak 2026, Infantino’nun turnuvayı adeta 1984 romanındaki gibi hissettirmesi nedeniyle bu yarışmanın tüm güvenilirliğini yitirdiği yıl oldu.

    Savaşlar başlatmak, kura çekilişi daha yapılmadan Donald Trump’a bir barış ödülü kazandırırken, onun seyahat yasakları, Afrika’nın en iyi hakemi de dahil olmak üzere milyonlarca insanın turnuvaya katılmasını engelledi; böylece Infantino’nun bunun tüm zamanların en “kapsayıcı” Dünya Kupası olacağı yönündeki övünmesini alay konusu haline getirdi.

    Gazeteciler soru sormaya cesaret ettiklerinde, onlara “sakin ol, rahatla” denildi, sadece futbola odaklanmaları istendi; ancak bu bile imkansızdı çünkü oyunun doğası, Amerikalı yayın hak sahipleri için daha fazla reklam geliri elde etmek amacıyla iki yarıdan dört çeyreğe değiştirilmişti.

    Elbette bu, Trump’ın, FIFA yetkililerinin ikisi arasında bir görüşme yapıldığını saatlerce inkar etmelerinin ardından, Folarin Balogun’un Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartı Infantino’dan gözden geçirmesini istediğini açıklamasıyla karşılaştırıldığında hiçbir şeydi.

    Turnuva sadece lekelenmekle kalmadı; esasen kocaman bir yalana dönüştü. Dolayısıyla, Norveç-İngiltere maçı sırasında yaşanan gülünç Spidercam tartışmasının ardından FIFA’nın bize kelimenin tam anlamıyla gözlerimizin ve kulaklarımızın gördüklerini reddetmemizi söylemesi oldukça uygun bir durumdu. Bu, fiilen Infantino’nun son ve en önemli emriydi ve gelecek yıl rakipsiz bir şekilde yeniden seçilmesinin önünü açtı.

    Ne yazık ki, futbol artık gerçekten bitti.