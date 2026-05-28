2026 Dünya Kupası'nın En İyi Ürünleri: Resmi LEGO Setlerinden Retro Formalarına

Dünya Kupası için eksiksiz alışveriş listesi yayınlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası bu yaz sadece Kuzey Amerika'yı değil, gardıroplarımızı da ele geçiriyor. Futbol kültürünün yüksek moda dünyasında sağlam bir yer edinmesiyle, bu yılki turnuva ürünleri sıradan atkılar ve genel grafik tişörtlerin çok ötesine geçiyor.

Levi’s FA koleksiyonu ve Nike’ın ikonik marka Palace Skateboards ile yaptığı işbirliği gibi üst düzey tasarımcı işbirliklerinden, adidas ve Nike’ın çarpıcı bir şekilde yeniden tasarlanan milli takım formalarına kadar, 2026 resmi olarak tarihin en şık turnuvası olacak.

İster Los Angeles'ta bir stadyuma gidiyor, ister Londra'da bir izleme partisine katılıyor, ister sadece sokak giyim stilinizi bir üst seviyeye taşımak istiyor olun, final düdüğü çaldıktan sonra da uzun süre giymek isteyeceğiniz en iyi 2026 Dünya Kupası ürünlerini bir araya getirdik.

O halde alışverişe hazırlanın ve 2026 Dünya Kupası için olmazsa olmazlarımızı inceleyin:

    LEGO Dünya Kupası Kupası seti

    Dünya futbolunun en büyük ödülünün bu detaylı replikası, taraftarların turnuvanın büyüsünden altın bir parçayı evlerine götürmelerini sağlıyor; yazın en büyük sahnede yaşanacak futbol heyecanına hazırlanmak için bundan daha iyi ne olabilir ki? Etkileyici kupa, 1:1 ölçekli bir replika olup yaklaşık 3.000 parçadan oluşuyor ve üst küre bölümündeki çekilebilir bir kaydırma parçası aracılığıyla açılabilen gizli bir sahne içeriyor.





    Nike x PALACE

    Turnuva öncesinde, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası için hazırlanan en özel koleksiyon. Nike ve Palace, İngiltere Milli Takımı'nı resmi olarak kendi dünyalarına dahil etti. Koleksiyonun lansmanı için, İngiltere'nin efsaneleri Wayne Rooney ve Jill Scott'ın başrollerini paylaştığı sinematik bir film yayınladılar. Bu işbirliği, koleksiyonun en değerli parçası olan ve İngiltere formalarının radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasını yansıtan vitray desenli maç öncesi formayı içeriyor.

    Formada, geleneksel vitray sanatından ilham alan karmaşık, gri tonlamalı bir grafik tasarım yer alıyor. Formanın yanı sıra, Dünya Kupası koleksiyonunda maç öncesi antrenman üstü, tişörtler, günlük giyim ürünleri ve çok rağbet gören bir bomber ceket de bulunuyor. İşbirliği ürünü yakında SNKRS'de satışa sunulacak, bu yüzden gözünüzü dört açın.




    Panini 2026 Dünya Kupası Kart Albümü

    Bu harika koleksiyonun sunduğu tüm eğlenceyi, her büyük turnuvada tadını çıkarın; çünkü 2030 yılında bu büyük turnuvanın nostaljik geleneği sona erecek. FIFA, 2030 Dünya Kupası’nın ardından şirketle olan ortaklığını sonlandıracak. Ancak şimdilik, her büyük turnuvada bu harika koleksiyonun sunduğu tüm eğlenceyi yaşayabilir, en iyi çıkartmaları bulmak ve takas etmek için hazır olabilirsiniz!


    adidas Dünya Kupası Geri Dönüş Koleksiyonu

    Retro formaları seviyorsanız, adidas’ın Bringback koleksiyonundaki formalarla kesinlikle yanlış bir seçim yapmazsınız. Koleksiyon, nesiller boyu sevilen efsanevi tasarımları yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Unutulmaz FIFA Dünya Kupası dönemlerinden ilham alan koleksiyon, arşivlerden çıkan ünlü silüetleri ve grafikleri yeniden canlandırarak yeni nesil futbolseverler, koleksiyoncular ve stiline önem veren tüketicilerle buluşturuyor. Cesur geometrik desenlerden ton sür ton çizgilere, çarpıcı göğüs grafiklerinden kendine özgü renk paletlerine kadar.






    PUMA x Ahluwalia

    Londralı tasarımcı Priya Ahluwalia’nın PUMA ile yaptığı işbirliği, futbolun küresel topluluğuna yönelik muhteşem ve kültürel açıdan zengin bir selam niteliğinde olup, bu koleksiyonu yazın en şık koleksiyonlarından biri haline getiriyor. Göz alıcı üst ve alt giysilerden spor ayakkabılara kadar uzanan bu koleksiyon, 2026 Dünya Kupası gardırobunuzu yaz için şekillendirmek için biçilmiş kaftan.



    LEGO x FIFA Dünya Kupası Oyuncu Koleksiyonu


    Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior'ın yer aldığı yeni LEGO Editions serisi, futbolun en büyük süperstarlarını, hayranların hemen tanıyacağı göndermeler, sevinç gösterileri ve gizli sürprizlerle dolu koleksiyonluk modeller haline getiriyor. Bu, her yaştan kişi için mükemmel bir koleksiyon parçası.



    2026 Dünya Kupası formaları

    Bu yıl takımınızı desteklemenin en bariz yolu, 2026 Dünya Kupası için hazırlanan resmi iç saha veya deplasman formaları giymektir. Turnuvaya katılan tüm takımlar için piyasaya sürülen formaları tek bir yerde topladık.


    LABUBU x 2026 Dünya Kupası

    LABUBU'nun viral çılgınlığı, 2026 Dünya Kupası için futbolla güçlerini birleştirdi ve bu ürünler gerçekten koleksiyon değeri taşıyor. Koleksiyonda bir Vinil Peluş Kolye Anahtarlık, bir Vinil Peluş Bebek ve bir FIFA Serisi Yaşam Tarzı Koleksiyonu yer alıyor. THE MONSTERS'ın yaramaz ve eğlenceli kişiliğini yüksek enerjili futbol tutkusu ile harmanlayan bu özel sürüm işbirliği, her iki dünyanın en iyi yanlarını bir araya getiriyor.


    2026 Dünya Kupası resmi maç topu

    Bu ilk heyecanı yaşamak için turnuvanın yepyeni resmi maç topu olan adidas Trionda'dan daha iyi bir yol olabilir mi? Tasarım, ev sahibi üç ülkeye canlı bir selam niteliğinde kırmızı, yeşil ve mavi renklerle doludur. Adında ise "Tri" ve "Onda" kelimeleri birleştirilerek, turnuvayı birleştiren akıcı "üç dalga" imgesine gönderme yapılmıştır.


    Levi's x FA

    Levi’s, İngiltere Futbol Federasyonu ile yaptığı ilk denim koleksiyonunu piyasaya sürdü; bu koleksiyon, klasik İngiliz sokak modasını turnuva heyecanıyla harmanlıyor. İşbirliği kapsamında tote çanta, trucker ceketler, şortlar ve bandana gibi göz alıcı parçalar yer alıyor. Bu parçalar, “Üç Aslan”ı desteklemek için biçilmiş kaftan ve gardırobunuzda her zaman modası geçmeyecek.