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Top 10 World Cup 2026 home kitsGOAL / various
Renuka Odedra

Çeviri:

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 10 ev sahibi forması ve nereden satın alınabilir

CULTURE
KITS
Dünya Kupası

Bu yazki turnuvada öne çıkacak en dikkat çekici kıyafetlere bir göz atalım.

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takıma genişleyerek ve üç ev sahibi ülkeye yayılacağı için futbol tarihinin resmen en büyük turnuvası olacak. Ancak daha fazla ülke, daha fazla maç ve sahaya yönelen her zamankinden daha fazla gözle birlikte, riskler sadece oyuncular için değil, onların giyeceklerini tasarlayan markalar için de aynı derecede yüksek.

Bazı markalar riske girmeyip güvenli bir yol izlerken, diğerleri hedefi tamamen ıskaladı, ancak seçkin birkaç marka mutlak başyapıtlar ortaya koydu. Nostalji dolu retro tasarımlardan cesur, kültür zengini tasarımlara kadar, gerçekten harika bir Dünya Kupası forması, bir takımı ikon haline getirebilir ve o anı futbol tarihine sonsuza kadar kazıyabilir. Şık, modern tasarımlardan nostaljik retro tasarımlara kadar, 2026 kadrosu spor giyiminde mutlak bir ustalık dersi niteliğinde.

Size en iyi seçkiyi sunmak için tüm iç saha formalarını inceledik. İşte GOAL'un Dünya Kupası'nı şimdiden kazanmış olan en iyi 10 iç saha forması:

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Meksika

    Meksika'nın bu forma ile Estadio Azteca'da turnuvayı açması, futbol tarihine geçecek unutulmaz bir an olacak. adidas, ikonik ve canlı Meksika yeşilini yeniden gündeme getirdi ve formanın tamamını, eski Aztek kartal savaşçı zırhlarından esinlenerek tasarlanmış, karmaşık ve cesur stilize desenlerle kapladı. Kültürel açıdan zengin, dağınık bir görünüm yaratmadan görsel olarak çarpıcı olan bu forma, turnuvanın tartışmasız en özgün ve en iyi iç saha forması.


  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Almanya

    adidas, 80'lerin sonu ve 90'ların başından büyük ölçüde ilham alan bir tasarımla Alman köklerine geri döndü. Parlak beyaz zemin, ulusal bayrağın siyah, kırmızı ve altın rengi vurgularını kullanarak omuzlar boyunca uzanan çarpıcı bir degrade alev deseniyle hayat buluyor. Bu tasarım, eski usul futbol kültürü ile modern sokak modası arasındaki boşluğu ustaca dolduruyor.


  • France WC 26 kit home Nike

    Fransa

    Fransız formaları her zaman bir moda ikonu olmuştur ve bu model, klasik Fransız terziliğinin izlerini yoğun bir şekilde yansıtıyor. Aşırı modern tasarımlardan uzaklaşan bu forma, koyu lacivert rengi, dikkatleri üzerine çeken büyük boyutlu, retro tarzı altın horoz amblemi ile birleştiriyor. Bu forma, gösterişli grafiklerin yerine saf bir zarafeti tercih ederek minimalizmin ustaca bir örneğini sunuyor.


  • Norway WC 26 home kitNike

    Norveç

    1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na geri dönen Norveç, bunu tam anlamıyla şık bir şekilde yapıyor. Nike, ülkenin ikonik tamamen kırmızı kimliğini temel alarak, formanın ön yüzünün tamamını kaplayan ve ulusal bayrağı oluşturan devasa, çarpıcı lacivert ve beyaz bir haçla tasarımı tamamladı. Lacivert bölüm, tarihi Urnes ahşap kilisesi ve Viking mirasından ilham alan, karmaşık ve tekrarlanan İskandinav düğümü grafikleriyle dolduruldu. Bu tasarım, agresif ve kültürel açıdan derin bir görünüm sunuyor ve Erling Haaland ile takım arkadaşlarının sahaya çıkması için muhteşem bir görünüm oluşturuyor.


  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    İspanya

    La Roja’nın 2026 iç saha forması, adidas’ın İspanya’ya canlı ve sade bir kırmızı zemin sunmasıyla sade tasarımın mükemmel bir örneği olsa da, asıl sihir formayı boydan boya süsleyen ince, tekrarlanan sarı çizgilerde yatıyor. Forma, ülke bayrağını kumaş desenine ustaca entegre ederken, yaka ve kollardaki zarif bordo ve altın rengi detaylarla da tamamlanıyor.



  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Arjantin

    Son şampiyonun yanı sıra Lionel Messi'nin tarihi altıncı Dünya Kupası'nda forma giydiği bir ortamda, mükemmelliği bozmamak gerekir. adidas, tasarımı ikonik Albiceleste gök mavisi ve beyaz çizgilerle geleneksel bir sadelikte tutarken, armanın, üç çizginin ve logoların çarpıcı metalik altın rengi detaylarıyla formayı bir üst seviyeye taşıdı. Tam da son şampiyonun giymesi gerektiği gibi görünüyor.


  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brezilya

    Uzaktan bakıldığında klasik Amarelinha'ya benziyor. Yakından bakıldığında ise tam bir sanat eseri. Nike, sarı kumaşın üzerine doğrudan çarpık ve akıcı bir örgü desen tasarlayarak Brezilya bayrağının ve kültürünün hareketini, dalgalanmalarını ve enerjisini yansıtmış. Bu tasarım, sade bir sarı tişörtü tamamen kişiye özel hissi veren, karmaşık ve canlı bir dokuya dönüştürüyor.


  • DR Congo home kit Umbro

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti

    1974'ten bu yana ilk kez dünya kupasına geri dönen Kongo Demokratik Cumhuriyeti, bu büyük sahneye yakışır bir görünüm sergilemek zorundaydı. Umbro, takımın açık mavi ve kırmızı renklerinden oluşan kimliğini beklentilerin çok ötesinde bir şekilde yansıtmayı başardı. Ev sahibi forması, kumaşa doğrudan süblimasyonla işlenmiş, tamamen özel tasarımlı ve zarif bir leopar desenine sahip. Yaka ve kol manşetlerindeki çarpıcı kırmızı detaylarla tamamlanan bu forma, kültürel açıdan seçkin bir görünüm sunuyor.


  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada

    Ev sahibi olarak oynayacağı turnuva için Kanada'nın dikkat çekici bir forma ihtiyacı vardı ve Nike bu beklentiyi karşıladı. Ev sahibi forması, standart şablonlardan uzaklaşarak göğsün tam ortasına devasa, iki tonlu bir akçaağaç yaprağı yerleştiriyor. Ayrıca, Kanada'nın sağlam ve dayanıklı outdoor giysilerinden esinlenen ince tasarım detayları da barındırıyor.


  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Fildişi Sahili

    Tek renkli, düz şablonlardan uzaklaşan Les Éléphants iç saha forması, adeta bir kutlama niteliğinde. Göz alıcı, canlı turuncu bir zemin ile cesur yeşil kontrast detayları bir araya getiriyor. Ancak asıl dikkat çeken unsur, gövdeye dokunmuş, geleneksel Fildişi Sahili tekstillerinden ve yaşamından büyük ölçüde ilham alan muhteşem, tüm yüzeyi kaplayan tonlu desen. Sıcak, hareket dolu ve saf futbol mirasını yansıtıyor.