2026 Dünya Kupası'nın en iyi 10 ev sahibi forması ve nereden satın alınabilir

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takıma genişleyerek ve üç ev sahibi ülkeye yayılacağı için futbol tarihinin resmen en büyük turnuvası olacak. Ancak daha fazla ülke, daha fazla maç ve sahaya yönelen her zamankinden daha fazla gözle birlikte, riskler sadece oyuncular için değil, onların giyeceklerini tasarlayan markalar için de aynı derecede yüksek.

Bazı markalar riske girmeyip güvenli bir yol izlerken, diğerleri hedefi tamamen ıskaladı, ancak seçkin birkaç marka mutlak başyapıtlar ortaya koydu. Nostalji dolu retro tasarımlardan cesur, kültür zengini tasarımlara kadar, gerçekten harika bir Dünya Kupası forması, bir takımı ikon haline getirebilir ve o anı futbol tarihine sonsuza kadar kazıyabilir. Şık, modern tasarımlardan nostaljik retro tasarımlara kadar, 2026 kadrosu spor giyiminde mutlak bir ustalık dersi niteliğinde.

Size en iyi seçkiyi sunmak için tüm iç saha formalarını inceledik. İşte GOAL'un Dünya Kupası'nı şimdiden kazanmış olan en iyi 10 iç saha forması: