2026 Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığı hangi takım olacak? GOAL yazarları görüşlerini paylaşıyor

Mark Doyle: Brezilya, egoist oyunculardan başarılı takımlar kurmasıyla tanınan Carlo Ancelotti'den daha iyi bir teknik direktör bulamazdı. Ancelotti'nin daha önce Selecao'nun birçok önemli oyuncusuyla çalışmış ve başarılar kazanmış olması da bir artı. Ancak, göreve geleli henüz bir yıl olan Ancelotti yönetiminde Brezilya hâlâ tam anlamıyla uyum sağlayamadı ve kendisinin de itiraf ettiği gibi, kadroda bazı pozisyonlarda yedek güç eksikliği var. Brezilya'nın, birinci olacağından emin olamadığı zorlu bir grupta yer aldığını da göz önünde bulundurursak, bence potansiyel olarak erken bir elenme, hatta belki de son 32 turunda elenme ihtimali söz konusu olabilir.