2026 Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığı hangi takım olacak? GOAL yazarları görüşlerini paylaşıyor

Artık o kadar yaklaştık ki, adeta tadını alabiliyoruz. 2026 Dünya Kupası’na sadece iki gün kaldı; dünyanın dört bir yanından gelen en iyi oyuncular, muhteşem bir futbol yazına sahne olacak olan ABD, Meksika ve Kanada’ya akın ediyor. Bazı takımlar sadece grup aşamasını geçmeyi hayal ederken, diğerleri ise Temmuz sonundaki kupa kutlamasından başka her şeyin bir başarısızlık olarak tarihe geçeceğini biliyor. Öyleyse, hem sevinç hem de hayal kırıklığıyla dolu beş buçuk haftalık bir dramaya hazırız.
GOAL olarak, bu güzel oyuna dair bir iki şey bildiğimizi düşünüyoruz; bu nedenle, hem İngiltere’den hem de ABD’den yazar ve editörlerden oluşan ekibimize turnuva için tahminlerini yapmalarını istedik. Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerinin sahiplerinden sürpriz takımlara kadar, FIFA’nın bugüne kadar düzenlediği en büyük turnuvadan neler bekleyebileceğiniz konusunda sizi bilgilendiriyoruz.
Bugün ekibimize turnuvada en büyük hayal kırıklığı yaratacak takımın hangisi olacağını tahmin etmelerini istedik. İşte onların yorumları...
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"Brezilya hâlâ uyum sağlayamadı"
Mark Doyle: Brezilya, egoist oyunculardan başarılı takımlar kurmasıyla tanınan Carlo Ancelotti'den daha iyi bir teknik direktör bulamazdı. Ancelotti'nin daha önce Selecao'nun birçok önemli oyuncusuyla çalışmış ve başarılar kazanmış olması da bir artı. Ancak, göreve geleli henüz bir yıl olan Ancelotti yönetiminde Brezilya hâlâ tam anlamıyla uyum sağlayamadı ve kendisinin de itiraf ettiği gibi, kadroda bazı pozisyonlarda yedek güç eksikliği var. Brezilya'nın, birinci olacağından emin olamadığı zorlu bir grupta yer aldığını da göz önünde bulundurursak, bence potansiyel olarak erken bir elenme, hatta belki de son 32 turunda elenme ihtimali söz konusu olabilir.
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"Almanya'nın sahada birçok zayıf noktası var"
Krishan Davis: Almanya, Euro 2016’da yarı finale yükseldiğinden beri büyük turnuvalarda pek başarılı olamadı ve mevcut kadroda bu sefer durumun farklı olacağına beni ikna edecek hiçbir şey yok. Takımda çok sayıda sağlam oyuncu var, ancak sahada zayıf noktaları da var ve bunların daha iyi takımlar tarafından istismar edileceğini düşünüyorum. Bu turnuvada gruptan çıkmaları gerekir, ancak daha ötesine geçmelerini beklemiyorum.
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"İspanya, Yamal'a aşırı derecede bağımlı"
Stephen Darwin: İspanya, bu yıl şampiyonluğa ulaşacağı yönünde pek çok tahminde bulunuluyor – ve Euro 2024’ü adeta parıldattıklarını düşünürsek, bu tahminler de bir ölçüde haklı. O kadro, bir iki tecrübeli oyuncunun eksikliği dışında büyük ölçüde aynı, ancak Lamine Yamal’a aşırı derecede bağımlı kalındığı izlenimi uyandırıyor. Dünyanın en iyi oyuncusu, Barcelona ile geçirdiği yorucu bir sezonun ardından sakat ve aşırı yorgun bir şekilde turnuvaya giriyor. Eğer eleme turlarındaki bir rakip onu nasıl durduracağını bulursa, turnuvayı kazanma şansları konusunda büyük bir tehlike sinyali görüyorum.
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'Zorlu kura, Hollanda'yı erken eve gönderebilir'
Amee Ruszkai: F Grubu birincisi Hollanda ile, Brezilya’nın ardından C Grubu’nu ikinci sırada bitirmesi halinde Fas arasında çok çekişmeli bir son 32 turu karşılaşması yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Bu, yıldızlarla dolu bir takımın, muhtemelen Oranje'nin, turnuvadan çok erken elenmesi anlamına gelecektir. Hollanda'nın birkaç önemli oyuncusunun formu konusunda soru işaretleri var, sol bek pozisyonu bir sorun teşkil ediyor ve son zamanlarda bazı endişe verici sonuçlar ve performanslar yaşandı. Bu takımda hala gerçek bir kalite var, ancak zorlu bir eleme kuralı onları çok erken eve gönderebilir.
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"Altıncı şampiyonluk Brezilya için ulaşılmaz olabilir"
Chris Burton: Brezilya'nın 26 kişilik kadrosunda 16 oyuncu 28 yaşında ya da daha büyük. Deneyim sahip olunması gereken yararlı bir nitelik olsa da, Selecao'nun son kullanma tarihi geçme tehlikesi var mı? Defans hattında hız konusunda sıkıntı yaşayabilirler ve sakatlıklarla boğuşan Neymar dışında birinin hücumda kıvılcım yaratması gerekebilir. Vinicius Jr bunu yapabilir mi? Carlo Ancelotti'nin takımı grubunu rahatlıkla geçecektir, ancak altıncı Dünya Kupası zaferi onlar için çok uzak bir hedef olabilir.
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"Almanya, Curacao'dan şok bir yenilgi alabilir"
Alex Labidou: Almanya, önceki nesillerin sahip olduğu o korku faktöründen yoksun ve teknik direktör Julian Nagelsmann, taktikleri nedeniyle yerel basında yerden yere vuruluyor. Hücumları dinamik ama son derece istikrarsız. Bu takım, grup aşamasında Curacao ya da Ekvador’a karşı şok bir yenilgiye uğrayabilir.
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"Koeman, Hollanda'dan en iyi performansı alamadı"
Peter McVitie: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, Avrupa’nın en üst düzey liglerinde forma giyen Hollandalı yıldızlardan oluşan zengin bir kadroya sahip. Bu kadar büyük bir grubun – 15 oyuncu – Premier Lig’de forma giymesi, Kuzey Amerika’da geçirecekleri zorlu bir ay için onları iyi bir duruma getirmiş olmalıydı, ancak Oranje’nin teknik direktörü hâlâ takımından en iyi verimi alamıyor. Turnuva öncesi hazırlık maçlarının ilkinde Cezayir'e karşı alınan 1-0'lık sinir bozucu yenilgi, Koeman'ın takımını hala rahatsız eden büyük eksiklikleri ortaya çıkardı; takım, gol atamama konusundaki şaşırtıcı yetersizliğinin bedelini ödedi.
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"Hırvatistan yaşlı bir takım"
Ryan Tolmich: Grup aşamasında genellikle en az bir takımın tökezlemesi olur, ancak katılımcı sayısının artmasıyla bu durum eskisine göre biraz daha az olası hale geldi. En iyilerin en iyileri sorun yaşamayacaktır ve üçüncü sıradaki takımların çoğunun da bir üst tura yükselmesi, ek bir koruma katmanı oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ikinci kademe takımlar arasında başarısızlık potansiyeli olan takımlar da bulunmaktadır: Hırvatistan'ın kadrosu yaşlı, Uruguay kaotik bir dönem geçiriyor ve Senegal federasyonun saçmalıklarıyla uğraşıyor. Bu üç takım da rakiplerine baş ağrısı yaşatabilecek takımlar, ancak üçü de kendi başlarına bazı sorunlarla karşılaşabilir.
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"Arjantin kadrosunda herhangi bir değişiklik yapmadı"
Tom Hindle: Arjantin, bunu söylemek ne kadar acı olsa da. Evet, Lionel Messi’ye karşı bahis oynamak suç sayılır, özellikle de Albiceleste’nin bu kadrosuyla, ancak kadroyu gerektiği gibi yenilemediler ve bazı değerli tecrübeli oyuncuların eksikliğine rağmen, kalanlar dört yaş daha yaşlı olsa da, temelde 2022’deki takımın aynısı. Alexis Mac Allister ve Rodrigo De Paul gibi kilit oyuncuların düşük performansı endişe kaynağı olacak ve hazırlık maçlarında bu endişeleri gidermek için yeterince ikna edici olamadılar. Çeyrek finalde elenmeleri olası.
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"İngiltere, Kane'in sakatlığıyla felakete bir adım uzaklıkta"
Tom Maston: Yanıldığımı görmekten memnuniyet duyarım, ancak İngiltere'den hiç de ikna olmadım. Eleme mücadeleleri tarihi bir başarı olabilir, ancak Dünya Kupası'na katılacak ülkelerle oynadıkları hazırlık maçlarındaki sonuçlar içler acısıydı; üstelik Thomas Tuchel, tercih ettiği kadroyu baştan sona sahaya sürmeyi neredeyse hiç başaramadı. Three Lions, Harry Kane'in sakatlığıyla felakete bir adım uzaklıkta, savunmaları ise en iyi hücumlara karşı direnebilmek için John Stones'un formda kalmasına bağlı. Yabancı bir iklim ve potansiyel olarak zorlu bir eleme turu da hesaba katıldığında, İngiltere'nin çeyrek finale bile kalamama ihtimali var.